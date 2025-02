Viral Video: చూస్తుండగానే కుప్పకూలిన ఎత్తైన బ్రిడ్జ్.. ఇద్దరు మృతి, ఐదుగురికి గాయాలు

South Korea Bridge collapsed: రోడ్డుకు అడ్డంగా నిర్మించిన ఎత్తయిన బ్రిడ్జి చూస్తుండగానే కుప్పకూలింది. దక్షిణ కొరియాలో నిర్మాణంలో ఉన్న ఎక్స్‌ప్రెస్ వే వద్ద మంగళవారం ఉదయం 9:50 గంటలకు ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. దేశ రాజధాని సియోల్‌కు 65 కిమీ దూరంలోని అన్సియాంగ్‌లో ఈ వంతెన నిర్మాణం జరుగుతోంది. వంతెన కూలిన ఘటనలో ఇద్దరు చనిపోగా మరో ఐదుగురు గాయపడ్డారు. క్షతగాత్రులలో ముగ్గురు శిథిలాల కిందనే చిక్కుకున్నారు.

బ్రిడ్జి కూలిపోతుండగా కింద ఉన్న రహదారిపై వెళ్తున్న వాహనదారులు ఆ దృశ్యాన్ని రికార్డ్ చేశారు. ఆ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఆ వీడియో వైరల్ అవుతోంది.

వీడియోను గమనిస్తే... వంతెన పిల్లర్స్ అలా ఉండగానే మధ్యలో ఉన్న వంతెన కూలిపోవడం చూడొచ్చు. వంతెన కూలిపోవడంతో పెద్ద ఎత్తున దుమ్ము ఆ ప్రాంతాన్ని కప్పేసింది.

BIG BREAKING NEWS



At least 3 construction workers killed, 5 injured after portion of highway overpass collapsed near Anseong, South Korea



🇰🇷🇰🇷‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ pic.twitter.com/qk6LSajfLe