Bolivia plane crash: నోట్లకట్లతో వెళుతున్న విమానం కూలి 15 మంది మృతి.. జనం ఏంచేశారంటే..
Bolivia plane crash: బొలీవియాలోని ఎల్ ఆల్టోలో వైమానిక దళానికి చెందిన విమానం కూలి 15 మంది మృతి చెందారు. ప్రమాద వివరాలు, సహాయక చర్యల సమాచారం వివరాలు ఆర్టికల్ లో
Bolivia plane crash: లీవియాలోని ఎల్ ఆల్టో నగరంలో శనివారం ఉదయం జరిగిన ఘోర విమాన ప్రమాదంలో 15 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. దేశ కేంద్ర బ్యాంకుకు చెందిన నగదును తరలిస్తున్న బొలీవియా వైమానిక దళానికి చెందిన హెర్క్యులస్ విమానం ల్యాండింగ్ సమయంలో రన్వేపై నుంచి పక్కకు జారి, రద్దీగా ఉన్న రహదారిపై కూలిపోవడంతో ఈ విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ ప్రమాదంలో 30 మందికి పైగా తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.
స్థానిక మీడియా కథనాలు, ప్రాథమిక నివేదికల ప్రకారం, ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా విమానం ల్యాండింగ్ సమయంలో నియంత్రణ కోల్పోయి ఉండవచ్చని భావిస్తున్నారు. విమానం నేరుగా రోడ్డుపై ఉన్న 10 నుంచి 15 వాహనాలను ఢీకొట్టింది. దీనివల్ల ఆ వాహనాలు పూర్తిగా ధ్వంసమయ్యాయి.
Bolivia plane crash: ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే సంఘటనా స్థలంలో తీవ్ర గందరగోళం నెలకొంది. రోడ్డుపై విమాన శిథిలాలు, ధ్వంసమైన వాహనాలు, బాధితుల మృతదేహాలు చెల్లాచెదురుగా పడి ఉన్నాయి. విమానంలో తరలిస్తున్న నగదు నోట్లు సైతం రోడ్డుపై పడిపోవడంతో, వాటిని సేకరించేందుకు స్థానికులు భారీగా గుమిగూడారు. పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చేందుకు అధికారులు టియర్ గ్యాస్ మరియు వాటర్ కెనాన్లను ఉపయోగించాల్సి వచ్చింది.
ఈ ప్రమాదంతో ఎల్ ఆల్టో అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం కార్యకలాపాలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. ఘటనపై స్పందించిన జాతీయ విమానయాన సంస్థ, ఇది తమ విమానం కాదని, వైమానిక దళానికి చెందినదని స్పష్టం చేసింది. ప్రమాద తీవ్రతకు విమానం రెండు ముక్కలుగా విరిగిపోయింది.
Bolivia plane crash: ప్రస్తుతం గాయపడిన వారందరినీ స్థానిక ఆసుపత్రులకు తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ప్రమాదానికి గల ఖచ్చితమైన కారణాలను తెలుసుకోవడానికి ఉన్నతస్థాయి విచారణకు ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. బొలీవియా సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఈ ఘటనపై త్వరలోనే అధికారిక ప్రకటన చేయనుంది. మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఈ ప్రమాదం పట్ల స్థానిక ప్రజలు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. భద్రతా ప్రమాణాల పట్ల మరియు రద్దీ ప్రాంతాల్లో విమానాల కదలికల పట్ల అధికారులు కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని పలువురు కోరుతున్నారు.