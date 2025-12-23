  • Menu
Big update for H-1B visa holders: హెచ్‌-1బీ ఉద్యోగులకు గూగుల్‌ 'గ్రీన్‌' సిగ్నల్‌: పెర్మ్ (PERM) ప్రక్రియను వేగవంతం చేస్తూ కీలక నిర్ణయం!

Big update for H-1B visa holders
Big update for H-1B visa holders

Highlights

Big update for H-1B visa holders: భారతీయ టెకీలకు భారీ ఊరట.. 2026 నుంచి గ్రీన్‌కార్డ్ స్పాన్సర్‌షిప్ వేగవంతం.. షరతులు వర్తిస్తాయి.

Big update for H-1B visa holders: అమెరికాలో స్థిరపడాలని కలలు కంటున్న విదేశీ ఐటీ నిపుణులకు, ముఖ్యంగా భారతీయులకు టెక్ దిగ్గజం గూగుల్‌ తీపి కబురు అందించింది. గడిచిన కొన్నేళ్లుగా తాత్కాలికంగా నిలిచిపోయిన గ్రీన్‌కార్డ్ స్పాన్సర్‌షిప్ ప్రక్రియను మళ్లీ గాడిలో పెట్టాలని సంస్థ నిర్ణయించింది. వచ్చే ఏడాది (2026) నుంచి హెచ్‌-1బీ (H-1B) వీసా కలిగిన తమ ఉద్యోగుల కోసం PERM (ప్రోగ్రామ్‌ ఎలక్ట్రానిక్‌ రివ్యూ మేనేజ్‌మెంట్‌) దరఖాస్తుల ప్రక్రియను వేగవంతం చేయనున్నట్లు అంతర్గత మెమో ద్వారా వెల్లడించింది.

లేఆఫ్‌ల ఎఫెక్ట్ నుంచి బయటపడి..

గతంలో 2023లో గూగుల్ సుమారు 12 వేల మంది ఉద్యోగులను తొలగించిన సంగతి తెలిసిందే. అమెరికా నిబంధనల ప్రకారం, సంస్థలో లేఆఫ్‌లు జరుగుతున్నప్పుడు విదేశీ ఉద్యోగులకు గ్రీన్‌కార్డ్ స్పాన్సర్ చేయడం కష్టతరం అవుతుంది. అందుకే గూగుల్‌తో పాటు మెటా, అమెజాన్ వంటి సంస్థలు ఈ ప్రక్రియను నిలిపివేశాయి. అయితే, ప్రస్తుతం పరిస్థితులు చక్కబడుతుండటంతో గూగుల్ మళ్లీ స్పాన్సర్‌షిప్‌పై దృష్టి సారించింది.

ఏంటి ఈ PERM ప్రక్రియ?

అమెరికాలో పర్మనెంట్ రెసిడెన్సీ (గ్రీన్‌కార్డ్) పొందడానికి ఇది అత్యంత కీలకమైన మొదటి అడుగు.

నిబంధన: సదరు ఉద్యోగానికి తగిన అమెరికా పౌరులు అందుబాటులో లేరని, విదేశీ వ్యక్తిని నియమించడం వల్ల స్థానిక వర్కర్లకు నష్టం లేదని కంపెనీలు నిరూపించాల్సి ఉంటుంది.

ప్రాధాన్యత: ఈ అనుమతి లభిస్తేనే ఉద్యోగి గ్రీన్‌కార్డ్ దరఖాస్తు తదుపరి దశలకు (I-140 వంటివి) వెళ్లడానికి వీలవుతుంది.

అర్హత ఎవరికి? (కీలక షరతులు)

గూగుల్‌లో పనిచేస్తున్న ప్రతి హెచ్‌-1బీ ఉద్యోగికి ఈ అవకాశం దక్కదు. సంస్థ కొన్ని కఠినమైన నిబంధనలను విధించింది:

ఆఫీస్ హాజరు తప్పనిసరి: రిమోట్ వర్క్ చేసే వారికి ఈ వెసులుబాటు లేదు. ఉద్యోగి తప్పనిసరిగా కార్యాలయానికి వచ్చి పనిచేయాలి (In-office).

స్థాన చలనం: ప్రస్తుతం రిమోట్‌గా పనిచేస్తున్న వారు PERM పొందాలంటే తమ నివాసాన్ని ఆఫీస్ దగ్గరకు మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది.

పనితీరు & సీనియార్టీ: విద్యార్హతలతో పాటు సంస్థలో సదరు ఉద్యోగి సీనియార్టీ, గత కొన్ని ఏళ్ల పనితీరు (Performance) ఆధారంగానే స్పాన్సర్‌షిప్ లభిస్తుంది.

విశ్లేషణ: గూగుల్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం అమెరికాలోని వేలాది మంది భారతీయ సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్లకు వరంగా మారనుంది. గ్రీన్ కార్డ్ క్యూలో ఉన్న వారికి ఇది ఒక పెద్ద ముందడుగుగా ఐటీ నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

