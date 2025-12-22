  • Menu
Hindu Worker Lynched in Bangladesh: హిందూ కార్మికుడిపై సామూహిక దాడి.. పోలీసుల వైఫల్యమే కారణమా?

Hindu Worker Lynched in Bangladesh: హిందూ కార్మికుడిపై సామూహిక దాడి.. పోలీసుల వైఫల్యమే కారణమా?
Highlights

బంగ్లాదేశ్‌లో హిందూ కార్మికుడు దీపు చంద్ర దాస్‌పై మూకదాడి. దైవదూషణ ఆరోపణలతో దారుణ హత్య. పోలీసులు ఆలస్యంగా రావడమే కారణమా? పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చదవండి.

బంగ్లాదేశ్‌లో మతోన్మాదం మరో ప్రాణాన్ని బలిగొంది. మైమెన్సింగ్‌ జిల్లాలో దీపు చంద్ర దాస్ (25) అనే హిందూ గార్మెంట్ కార్మికుడిని అల్లరి మూక దారుణంగా కొట్టి చంపిన ఘటనపై స్థానిక పోలీసులు విస్తుపోయే నిజాలను వెల్లడించారు. ట్రాఫిక్ జామ్, జనం భారీగా గుమిగూడటం వల్లే తాము సకాలంలో ఘటనా స్థలానికి చేరుకోలేకపోయామని పోలీసులు పేర్కొన్నారు.

అసలేం జరిగింది?

భాలుకా ప్రాంతంలోని 'పయనీర్ నిట్‌వేర్స్' ఫ్యాక్టరీలో పనిచేస్తున్న దీపు చంద్ర దాస్.. "మతపరమైన మనోభావాలను దెబ్బతీశారనే" ఆరోపణలతో గురువారం రాత్రి ఈ దాడి జరిగింది.

ఆరోపణలు: సాయంత్రం 5 గంటల సమయంలో దీపుపై దైవదూషణ ఆరోపణలు చేస్తూ ఫ్యాక్టరీ లోపల కార్మికులు నిరసన ప్రారంభించారు. అయితే ఈ ఆరోపణలకు ఎలాంటి ఆధారాలు లేవని ఫ్యాక్టరీ అడ్మిన్ మేనేజర్ సాకిబ్ మహ్మద్ స్పష్టం చేశారు.

దాడి: రాత్రి 8:45 గంటల ప్రాంతంలో ఉన్మాదులుగా మారిన జనం గేట్లు బద్దలు కొట్టుకుని లోపలికి ప్రవేశించారు. సెక్యూరిటీ రూమ్‌లో దాక్కున్న దీపును బయటకు లాగి విచక్షణారహితంగా దాడి చేశారు.

ఘోరం: ఫ్యాక్టరీ బయట ఉన్న స్థానికులు కూడా ఈ దాడిలో చేరారు. దీపును అక్కడికక్కడే కొట్టి చంపడమే కాకుండా, అతని మృతదేహాన్ని హైవేపైకి తీసుకెళ్లి నిప్పంటించారు.

పోలీసుల వివరణ

పరిశ్రమల విభాగం ఎస్పీ మహ్మద్ ఫర్హాద్ హొస్సేన్ ఖాన్ మాట్లాడుతూ.. "రాత్రి 8 గంటలకు మాకు సమాచారం అందింది. మేము వెంటనే బయలుదేరినప్పటికీ, భారీ ట్రాఫిక్ జామ్ మరియు రోడ్లపై వందలాది మంది జనం ఉండటంతో ఘటనా స్థలానికి చేరుకోవడం కష్టమైంది. మేము వెళ్లేసరికి మృతదేహాన్ని మూక హైవే వైపు తీసుకెళ్తోంది," అని తెలిపారు. సకాలంలో సమాచారం అంది ఉంటే దీపు ప్రాణాలను కాపాడగలిగేవారమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

12 మంది అరెస్ట్

ఈ హత్యకు సంబంధించి ఇప్పటివరకు పోలీసులు 12 మందిని అరెస్ట్ చేశారు. తాజాగా ఆదివారం తెల్లవారుజామున ఆశిక్ (25), ఖయూమ్ (25) అనే ఇద్దరు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ ఘటనను బంగ్లాదేశ్ తాత్కాలిక ప్రభుత్వం తీవ్రంగా ఖండించింది. బాధ్యులను కఠినంగా శిక్షిస్తామని హామీ ఇచ్చింది.

నేపథ్యం

యువజన నాయకుడు షరీఫ్ ఉస్మాన్ హాదీ హత్య తర్వాత బంగ్లాదేశ్‌లో ఉద్రిక్తతలు పెరిగాయి. ఈ రాజకీయ అస్థిరతను అదునుగా తీసుకుని మైనారిటీలపై దాడులు జరుగుతున్నాయని విశ్లేషకులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరోవైపు, భారత్ పట్ల ద్వేషాన్ని కావాలనే రెచ్చగొడుతున్నారని బంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనా వ్యాఖ్యానించారు.

