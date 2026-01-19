Baba Vanga: 2026లో ప్రపంచానికి గండం? బాబా వంగా భయంకర అంచనాలు.. యుద్ధం, ఆర్థిక సంక్షోభం తప్పవా!
ప్రపంచ ప్రసిద్ధ బల్గేరియన్ కాలజ్ఞాని బాబా వంగా (Baba Vanga) గురించి తెలియని వారుండరు. ఆమె మరణించి దశాబ్దాలు గడుస్తున్నా, ఆమె చెప్పిన ప్రవచనాలు నేటికీ నిజమవుతుండటంతో అందరిలోనూ ఆసక్తి, భయం నెలకొన్నాయి. తాజాగా 2026 సంవత్సరానికి సంబంధించి ఆమె చేసిన అంచనాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఆర్థిక వ్యవస్థ అతలాకుతలం?
బాబా వంగా అంచనాల ప్రకారం.. 2026లో ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ తీవ్రమైన ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కోబోతోంది.
బ్యాంకుల పతనం: ప్రధాన బ్యాంకులపై తీవ్ర ఒత్తిడి పెరిగి, కొన్ని బ్యాంకులు కుప్పకూలే ప్రమాదం ఉందని ఆమె హెచ్చరించారు.
స్టాక్ మార్కెట్ సంక్షోభం: స్టాక్ మార్కెట్లు భారీగా పడిపోవచ్చని, కరెన్సీ విలువలో అస్థిరత ఏర్పడి ప్రపంచవ్యాప్తంగా 'ఆర్థిక మాంద్యం' వచ్చే అవకాశం ఉందని అంచనా వేశారు.
ద్రవ్యోల్బణం: నిత్యావసర ధరలు సామాన్యుడికి అందనంతగా పెరిగే ప్రమాదం ఉందని ఆమె ప్రవచనాల సారాంశం.
యుద్ధ మేఘాలు.. సరిహద్దుల్లో టెన్షన్!
భౌగోళిక రాజకీయాల పరంగా 2026 అత్యంత ప్రమాదకరమైన సంవత్సరమని బాబా వంగా అంచనా వేశారు.
ప్రాంతీయ వివాదాలు: తైవాన్, దక్షిణ చైనా సముద్రం మరియు భారత్-చైనా సరిహద్దుల్లో తీవ్ర ఉద్రిక్తతలు చోటుచేసుకోవచ్చని ఆమె పేర్కొన్నారు.
అగ్రరాజ్యాల ఘర్షణ: రష్యా మరియు అమెరికా మధ్య ప్రత్యక్ష ఘర్షణ జరిగే అవకాశం ఉందని, ఇది 'మూడవ ప్రపంచ యుద్ధం' వైపు దారితీయవచ్చని హెచ్చరించారు.
కొత్త పొత్తులు: ప్రపంచ దేశాల మధ్య కొత్త కూటములు ఏర్పడి, పాత రాజకీయ వ్యవస్థలు పూర్తిగా మారిపోతాయని అంచనా వేశారు.
ప్రకృతి వైపరీత్యాలు & ఏఐ (AI)
కేవలం యుద్ధాలే కాదు, ప్రకృతి వైపరీత్యాలు మరియు టెక్నాలజీ పరంగా కూడా 2026లో వింత మార్పులు వస్తాయని ఆమె చెప్పారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) మానవ జీవితాన్ని శాసించే స్థాయికి చేరుతుందని, అలాగే భారీ భూకంపాలు, సునామీలు వచ్చే ముప్పు ఉందని ఆమె అనుచరులు చెబుతున్నారు.
ఎవరీ బాబా వంగా?
1911లో జన్మించిన బాబా వంగాను ‘బాల్కన్ల నోస్ట్రాడమస్’ అని పిలుస్తారు. 1996లో ఆమె మరణించినప్పటికీ, గతంలో ఆమె చెప్పిన ప్రిన్సెస్ డయానా మరణం, 9/11 దాడులు, కోవిడ్ మహమ్మారి వంటి సంఘటనలు నిజమయ్యాయని ఆమె భక్తులు బలంగా నమ్ముతారు. అయితే, వీటికి ఎటువంటి లిఖితపూర్వక ఆధారాలు లేనప్పటికీ, ప్రపంచం ఏదైనా సంక్షోభంలో ఉన్నప్పుడు ఆమె ప్రవచనాలు చర్చనీయాంశమవుతుంటాయి.