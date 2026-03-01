Ayatollah Alireza Arafi: ఇరాన్ కొత్త సారథి అయతుల్లా అలిరెజా అరాఫీ.. ఖమేనీ వారసుడిగా తాత్కాలిక బాధ్యతలు!
Ayatollah Alireza Arafi: ఖమేనీ మరణం తర్వాత ఇరాన్ తాత్కాలిక సుప్రీం లీడర్గా అయతుల్లా అలిరెజా అరాఫీ బాధ్యతలు చేపట్టారు. దేశ పాలన కోసం ముగ్గురు సభ్యుల హై-లెవల్ కౌన్సిల్ను ఏర్పాటు చేశారు. ఇరాన్ కొత్త నాయకత్వం మరియు భవిష్యత్తు వ్యూహాల వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
Ayatollah Alireza Arafi: దశాబ్దాల పాటు ఇరాన్ను నడిపించిన సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ మరణంతో ఆ దేశం ఒక చారిత్రాత్మక సంక్షోభంలో పడింది. అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ వైమానిక దాడుల్లో ఖమేనీ మరణించినట్లు అధికారికంగా ధ్రువీకరించిన ఇరాన్ ప్రభుత్వం, తదుపరి ఏర్పాట్లపై వేగంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ఈ క్రమంలో అయతొల్లా అలిరెజా అరాఫీని తాత్కాలిక సుప్రీం లీడర్గా నియమించింది.
పాలన కోసం ముగ్గురు సభ్యుల కౌన్సిల్
రాజ్యాంగ సంక్షోభం తలెత్తకుండా ఇరాన్ ప్రభుత్వం ఒక ఉన్నత స్థాయి కమిటీని (High-Level Council) ఏర్పాటు చేసింది. ఈ కౌన్సిల్ దేశ దైనందిన వ్యవహారాలను పర్యవేక్షిస్తుంది:
మసూద్ పెజెష్కియాన్: ఇరాన్ అధ్యక్షుడు.
గులాంహొస్సేన్ మొహసెని ఎజెయి: జ్యుడీషియరీ చీఫ్.
గార్డియన్ కౌన్సిల్ జ్యూరిస్ట్: చట్టబద్ధమైన పర్యవేక్షణ కోసం.
ఇరాన్ రాజ్యాంగం ప్రకారం, 88 మంది సభ్యులతో కూడిన 'అసెంబ్లీ ఆఫ్ ఎక్స్పర్ట్స్' పూర్తిస్థాయి సుప్రీం లీడర్ను ఎన్నుకునే వరకు ఈ తాత్కాలిక వ్యవస్థ కొనసాగుతుంది.
ఎవరీ అలిరెజా అరాఫీ?
1959లో జన్మించిన అలిరెజా అరాఫీ ఇరాన్ మతపరమైన మరియు రాజకీయ వ్యవస్థలో అత్యంత శక్తివంతుడైన వ్యక్తిగా పేరు పొందారు.
అనుభవం: ఆయన ప్రఖ్యాత కోమ్ సెమినరీ (Qom Seminary) డైరెక్టర్గా, ఇరాన్ ఇస్లామిక్ సెమినరీస్ మేనేజ్మెంట్ సెంటర్ హెడ్గా పనిచేస్తున్నారు.
రాజకీయ పట్టు: ఎన్నికలను, చట్టాలను నియంత్రించే అత్యున్నత సంస్థ **'గార్డియన్ కౌన్సిల్'**లో ఆయన సభ్యుడిగా ఉన్నారు.
అంతర్జాతీయ గుర్తింపు: 2008-2018 మధ్య అల్-ముస్తఫా ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీ ప్రెసిడెంట్గా పనిచేసి, ఇస్లామిక్ న్యాయనిపుణుడిగా గుర్తింపు పొందారు.
ప్రస్తుత సవాలు
ఖమేనీ మరణం తర్వాత ఇరాన్ అంతర్గతంగా మరియు అంతర్జాతీయంగా తీవ్ర ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటోంది. ముఖ్యంగా అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దాడుల నేపథ్యంలో దేశ సైనిక శక్తిని (IRGC) ఏకం చేయడం, ఆర్థిక వ్యవస్థను నిలబెట్టడం అరాఫీ ముందున్న ప్రధాన సవాళ్లు. తదుపరి సుప్రీం లీడర్ ఎంపిక ప్రక్రియలో కూడా ఆయన పాత్ర కీలకం కానుంది.