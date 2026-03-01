  • Menu
Home  > ప్రపంచం

Ayatollah Alireza Arafi: ఇరాన్ కొత్త సారథి అయతుల్లా అలిరెజా అరాఫీ.. ఖమేనీ వారసుడిగా తాత్కాలిక బాధ్యతలు!

Ayatollah Alireza Arafi: ఇరాన్ కొత్త సారథి అయతుల్లా అలిరెజా అరాఫీ.. ఖమేనీ వారసుడిగా తాత్కాలిక బాధ్యతలు!
x
Highlights

Ayatollah Alireza Arafi: ఖమేనీ మరణం తర్వాత ఇరాన్ తాత్కాలిక సుప్రీం లీడర్‌గా అయతుల్లా అలిరెజా అరాఫీ బాధ్యతలు చేపట్టారు. దేశ పాలన కోసం ముగ్గురు సభ్యుల హై-లెవల్ కౌన్సిల్‌ను ఏర్పాటు చేశారు. ఇరాన్ కొత్త నాయకత్వం మరియు భవిష్యత్తు వ్యూహాల వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

Ayatollah Alireza Arafi: దశాబ్దాల పాటు ఇరాన్‌ను నడిపించిన సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ మరణంతో ఆ దేశం ఒక చారిత్రాత్మక సంక్షోభంలో పడింది. అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ వైమానిక దాడుల్లో ఖమేనీ మరణించినట్లు అధికారికంగా ధ్రువీకరించిన ఇరాన్ ప్రభుత్వం, తదుపరి ఏర్పాట్లపై వేగంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ఈ క్రమంలో అయతొల్లా అలిరెజా అరాఫీని తాత్కాలిక సుప్రీం లీడర్‌గా నియమించింది.

పాలన కోసం ముగ్గురు సభ్యుల కౌన్సిల్

రాజ్యాంగ సంక్షోభం తలెత్తకుండా ఇరాన్ ప్రభుత్వం ఒక ఉన్నత స్థాయి కమిటీని (High-Level Council) ఏర్పాటు చేసింది. ఈ కౌన్సిల్ దేశ దైనందిన వ్యవహారాలను పర్యవేక్షిస్తుంది:

మసూద్ పెజెష్కియాన్: ఇరాన్ అధ్యక్షుడు.

గులాంహొస్సేన్ మొహసెని ఎజెయి: జ్యుడీషియరీ చీఫ్.

గార్డియన్ కౌన్సిల్ జ్యూరిస్ట్: చట్టబద్ధమైన పర్యవేక్షణ కోసం.

ఇరాన్ రాజ్యాంగం ప్రకారం, 88 మంది సభ్యులతో కూడిన 'అసెంబ్లీ ఆఫ్ ఎక్స్‌పర్ట్స్' పూర్తిస్థాయి సుప్రీం లీడర్‌ను ఎన్నుకునే వరకు ఈ తాత్కాలిక వ్యవస్థ కొనసాగుతుంది.

ఎవరీ అలిరెజా అరాఫీ?

1959లో జన్మించిన అలిరెజా అరాఫీ ఇరాన్ మతపరమైన మరియు రాజకీయ వ్యవస్థలో అత్యంత శక్తివంతుడైన వ్యక్తిగా పేరు పొందారు.

అనుభవం: ఆయన ప్రఖ్యాత కోమ్ సెమినరీ (Qom Seminary) డైరెక్టర్‌గా, ఇరాన్ ఇస్లామిక్ సెమినరీస్ మేనేజ్‌మెంట్ సెంటర్ హెడ్‌గా పనిచేస్తున్నారు.

రాజకీయ పట్టు: ఎన్నికలను, చట్టాలను నియంత్రించే అత్యున్నత సంస్థ **'గార్డియన్ కౌన్సిల్'**లో ఆయన సభ్యుడిగా ఉన్నారు.

అంతర్జాతీయ గుర్తింపు: 2008-2018 మధ్య అల్-ముస్తఫా ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీ ప్రెసిడెంట్‌గా పనిచేసి, ఇస్లామిక్ న్యాయనిపుణుడిగా గుర్తింపు పొందారు.

ప్రస్తుత సవాలు

ఖమేనీ మరణం తర్వాత ఇరాన్ అంతర్గతంగా మరియు అంతర్జాతీయంగా తీవ్ర ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటోంది. ముఖ్యంగా అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దాడుల నేపథ్యంలో దేశ సైనిక శక్తిని (IRGC) ఏకం చేయడం, ఆర్థిక వ్యవస్థను నిలబెట్టడం అరాఫీ ముందున్న ప్రధాన సవాళ్లు. తదుపరి సుప్రీం లీడర్ ఎంపిక ప్రక్రియలో కూడా ఆయన పాత్ర కీలకం కానుంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick