వైట్ హౌజ్ బయట అనుమానితుడిపై అమెరికా సీక్రెట్ సర్వీస్ ఏజెంట్స్ కాల్పులు

Armed man shot by US secret service agents near White House: వైట్ హౌజ్ సమీపంలో శనివారం అర్ధరాత్రి దాటాక కాల్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. వైట్ హౌజ్ బయట పశ్చిమ దిశలో కూతవేటు దూరంలోనే ఈ ఘటను జరిగింది. ఇండియానా నుండి ఒక అనుమానాస్పద వ్యక్తి ఆత్మాహుతిదాడి చేసే లక్ష్యంతో వాషింగ్టన్ వస్తున్నట్లుగా ముందుగానే వాషింగ్టన్ పోలీసులకు సమాచారం అందింది. దీంతో అమెరికా సీక్రెట్ సర్వీస్ ఏజెంట్స్ ఆ వ్యక్తి కోసం మాటువేసి ఉన్నాయి.

శనివారం అర్ధరాత్రి దాటిన తరువాత వైట్ హౌజ్ సమీపంలో ఓ వాహనం పార్క్ చేసి కనిపించింది. ఆ వాహనం సమీపంలోనే ఒక వ్యక్తి నడుస్తుండటాన్ని గుర్తించారు. ఆ వ్యక్తిని అదే సూసైడల్ ఎటాక్ కోసం వచ్చిన అనుమానితుడిగా భావించిన సీక్రెట్ సర్వీస్ ఏజెంట్స్ ఆయన వద్దకు వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించారు. అంతలోనే వారిని చూసి ఆ వ్యక్తి కాల్పులకు పాల్పడ్డారు. దాంతో సీక్రెట్ సర్వీస్ ఏజెంట్స్ కూడా ఆ వ్యక్తిపై కాల్పులు జరిపారు. ఈ కాల్పుల ఘటనలో అనుమానితుడికి గాయాలయ్యాయి. వెంటనే ఆ వ్యక్తిని స్థానిక ప్రభుత్వాస్పత్రికి తరలించారు.

ఈ ఘటనలో అమెరికా సీక్రెట్ సర్వీస్ ఏజెంట్స్ ఎవ్వరికీ ఎలాంటి హానీ జరగలేదని అధికారులు తెలిపారు. కొలంబియా జిల్లా మెట్రోపాలిటన్ పోలీస్ డిపార్ట్‌మెంట్ పరిధిలోకి వస్తున్నందున వారే ఈ కేసును దర్యాప్తు చేస్తారని అమెరికా సీక్రెట్ సర్వీస్ ఏజెంట్స్ తెలిపారు.

Secret Service Uniformed Division Chief Michael Buck provided an on-scene media briefing. Our preliminary statement is below. The @DCPoliceDept will lead the investigation, as they are the primary agency responsible for use-of-force incidents within the District of Columbia. pic.twitter.com/Aqv6djUzbV