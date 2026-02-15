Aliens are real: ఏలియన్స్ ఉన్నారా? ‘ఏరియా 51’లో ఏం జరుగుతోంది? సంచలన నిజాలు వెల్లడించిన బరాక్ ఒబామా!
Aliens are real: గ్రహాంతర జీవులు ఉన్నాయా? ఏరియా 51లో ఏలియన్స్ను దాచారా? దీనిపై అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు బరాక్ ఒబామా సంచలన వ్యాఖ్యలు.
Aliens are real: విశ్వంలో మనమే కాకుండా ఇతర గ్రహాలపై జీవులు (Aliens) ఉన్నాయా? కొన్ని దశాబ్దాలుగా ప్రపంచాన్ని వేధిస్తున్న ఈ ప్రశ్నకు అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు బరాక్ ఒబామా ఆసక్తికర సమాధానం ఇచ్చారు. ఒక పాడ్కాస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో ఆయన మాట్లాడుతూ.. గ్రహాంతర జీవుల ఉనికిపై తనకున్న అభిప్రాయాలను మరియు అమెరికా రక్షణ రహస్యాల గురించి సంచలన విషయాలను పంచుకున్నారు.
ఏలియన్స్ గురించి ఒబామా ఏమన్నారంటే?
ఏదో ఒక గ్రహంపై గ్రహాంతరవాసులు ఉన్నారనే విషయాన్ని తాను బలంగా విశ్వసిస్తున్నానని ఒబామా పేర్కొన్నారు. అయితే, ఏలియన్స్కు సంబంధించి వస్తున్న ఊహాగానాలపై ఆయన కొన్ని క్లారిటీలు ఇచ్చారు:
ఏరియా 51 రహస్యం: అమెరికాలోని నెవాడలో ఉన్న 'ఏరియా 51'లో ఏలియన్స్ను నిర్బంధించి పరిశోధనలు చేస్తున్నారనే ప్రచారాన్ని ఒబామా కొట్టిపారేశారు. ఈ ఊహాగానాల్లో ఎలాంటి నిజం లేదని, దానికి సంబంధించిన ఆధారాలు కూడా లేవని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
ప్రభుత్వ రికార్డులు: తాను అధ్యక్షుడిగా ఉన్న సమయంలో కూడా గ్రహాంతర వాసుల ఉనికికి సంబంధించిన నిర్దిష్టమైన రికార్డులేవీ అమెరికా ప్రభుత్వం వద్ద లేవని ఆయన తెలిపారు.
రాడార్ రికార్డింగ్లు.. అసాధారణ పరిణామాలు
గతంలో యూఎస్ ఎయిర్ ఫోర్స్ డ్రోన్లు మధ్యప్రాచ్య ప్రాంతాల్లో కొన్ని అసాధారణ పరిణామాలను గుర్తించినట్లు వచ్చిన నివేదికలపై చర్చ జరుగుతోంది. ఆకాశంలో మానవ నిర్మితం కాని కొన్ని వస్తువులు (UFOs) వింత వింత విన్యాసాలు చేస్తున్నట్లు రాడార్లలో రికార్డ్ అయ్యాయి. వీటిపై ఇంకా లోతైన పరిశోధనలు జరగాల్సి ఉందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
ఏమిటీ ‘ఏరియా 51’? (Fact Box)
|అంశం
|వివరాలు
|స్థాపన
|1955లో ఏర్పాటు చేశారు
|ప్రాంతం
|నెవాడ, అమెరికా (200 కి.మీ విస్తీర్ణం)
|ప్రయోజనం
|అత్యంత రహస్య సైనిక శిక్షణ, ఆయుధ పరీక్షలు
|విశేషం
|ఇక్కడికి సాధారణ వ్యక్తులకు ప్రవేశం లేదు, ఆకాశ మార్గంలో కూడా నిఘా ఉంటుంది
ఒబామా వ్యాఖ్యలతో ఏలియన్స్ ఉన్నారనే వాదనకు బలం చేకూరినప్పటికీ, వారు భూమికి వచ్చారనడానికి లేదా అమెరికా వారిని బంధించిందనడానికి ఎలాంటి ఆధారాలు లేవని తేలిపోయింది. నాసా (NASA) కూడా ప్రస్తుతం ఇలాంటి గుర్తు తెలియని వస్తువుల (UAPs) పై ప్రత్యేక విచారణ జరుపుతోంది.