South Korea : వృద్ధుల దేశంలో మళ్ళీ వినిపిస్తున్న పసిపాపల ఏడుపులు..కొరియాలో 9ఏళ్ల తర్వాత కొత్త ట్రెండ్
South Korea : ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగంగా వృద్ధుల దేశంగా మారిపోతున్న సౌత్ కొరియాకు తొమ్మిదేళ్ల తర్వాత ఒక తీపి కబురు అందింది. గత దశాబ్ద కాలంగా పడిపోతూ వస్తున్న జననాల రేటు, ఇప్పుడు మెల్లమెల్లగా పుంజుకుంటోంది. పిల్లలు కనడానికి ఇష్టపడని జంటలు, పెళ్లిళ్లకు దూరంగా ఉండే యువత.. ఇప్పుడు తమ మనసు మార్చుకుంటున్నట్లు తాజా గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. ఇది ఆ దేశ భవిష్యత్తుపై ఒక కొత్త ఆశను చిగురింపజేస్తోంది.
తొమ్మిదేళ్ల తర్వాత వెలుగు రేఖ!
సౌత్ కొరియా చాలా కాలంగా తీవ్రమైన జనాభా సంక్షోభంతో కొట్టుమిట్టాడుతోంది. పెరిగిపోతున్న జీవన వ్యయం, పిల్లల పెంపకానికి అయ్యే భారీ ఖర్చు, ఆఫీసుల్లో పని ఒత్తిడి వల్ల అక్కడి యువత పెళ్లికి, పిల్లలకు దూరంగా ఉంటూ వచ్చారు. 2023లో ఆ దేశ సంతానోత్పత్తి రేటు ప్రపంచంలోనే అత్యంత తక్కువగా 0.721కి పడిపోయింది. సాధారణంగా జనాభా స్థిరంగా ఉండాలంటే ఈ రేటు 2.1 ఉండాలి. అయితే, 2024లో ఈ పరిస్థితిలో స్వల్ప మార్పు వచ్చింది. తొమ్మిదేళ్ల తర్వాత మొదటిసారి ఈ రేటు 0.748కు పెరిగింది. గత 17 నెలలుగా ప్రతినెలా పుడుతున్న పిల్లల సంఖ్య అంతకుముందు ఏడాదితో పోలిస్తే పెరుగుతూ వస్తుండటం విశేషం.
ఎందుకు ఈ మార్పు? కారణాలు ఇవే!
* కోవిడ్ తర్వాత ప్లానింగ్: మహమ్మారి సమయంలో చాలామంది పెళ్లిళ్లు, పిల్లల ప్లాన్ను వాయిదా వేశారు. ఇప్పుడు వారంతా పిల్లల కోసం సిద్ధమవుతున్నారు.
* వయసు పెరగడం: 'బేబీ బూమర్' తరం పిల్లలు ఇప్పుడు 30 ఏళ్ల వయసులోకి వచ్చారు. ఇది పెళ్లికి, సంతానానికి సరైన సమయం కావడంతో జననాల సంఖ్య పెరుగుతోంది.
* ఆఫీసుల్లో మార్పు: గతంలో గర్భవతి అయితే ఉద్యోగం పోతుందనే భయం ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు కంపెనీలు పేరెంటల్ లీవ్ విషయంలో సానుకూలంగా స్పందిస్తున్నాయి.
* ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహకాలు: ప్రభుత్వం ఇళ్లు కట్టుకోవడానికి సబ్సిడీలు, పిల్లల పెంపకానికి నగదు సాయం, డేటింగ్ ఈవెంట్స్ వంటి వాటి కోసం బిలియన్ల కొద్దీ డాలర్లు ఖర్చు చేస్తోంది.
సవాళ్లు ఇంకా మిగిలే ఉన్నాయి..
ఈ పెరుగుదల చూసి సంబరపడిపోవడానికి ఇంకా సమయం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఎందుకంటే దక్షిణ కొరియాలో పిల్లలను పెంచడం అంటే ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన పని. ప్రైవేట్ ట్యూషన్లు, కోచింగ్ సెంటర్ల కోసం తల్లిదండ్రులు తమ సంపాదనలో సింహభాగాన్ని ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోంది. అలాగే, పిల్లల పెంపకంలో తండ్రుల కంటే తల్లులే ఎక్కువ బాధ్యత మోయాల్సి రావడం కూడా ఒక పెద్ద అడ్డంకి. ప్రస్తుత పెరుగుదల తాత్కాలికమేనా లేక శాశ్వత మార్పా అనేది రాబోయే కొద్ది ఏళ్లలో తేలనుంది. అయినప్పటికీ, తొమ్మిదేళ్ల చీకటి తర్వాత ఈ చిన్న మార్పు కొరియన్లకు కొండంత ఆశను ఇస్తోంది.