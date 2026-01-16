  • Menu
Yemen PM: యెమెన్ రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం.. ప్రధాని సలేం బిన్ బ్రేక్ రాజీనామా ..!!

Yemen PM: యెమెన్ రాజకీయాల్లో కీలక మలుపు చోటుచేసుకుంది. దేశ ప్రధానమంత్రి సలేం బిన్ బ్రేక్ తన పదవికి రాజీనామా చేయగా, విదేశాంగ మంత్రి షయా మొహ్సిన్ అల్ జిందానీని కొత్త ప్రధానిగా నియమించారు. ఈ నిర్ణయాన్ని యెమెన్ పాలక సంస్థ అయిన ప్రెసిడెన్షియల్ లీడర్‌షిప్ కౌన్సిల్ అధికారికంగా ప్రకటించింది. దేశంలో కొనసాగుతున్న రాజకీయ అస్థిరత, భద్రతా సమస్యలు, ఆర్థిక సంక్షోభాల మధ్య ఈ పరిణామం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

దక్షిణ యెమెన్‌లో ఇటీవల నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులు, వేర్పాటువాద శక్తుల ప్రభావం, ప్రభుత్వంపై పెరుగుతున్న ప్రజా అసంతృప్తి సలేం బిన్ బ్రేక్ రాజీనామాకు ప్రధాన కారణాలుగా విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. మరోవైపు, దశాబ్దకాలంగా కొనసాగుతున్న అంతర్యుద్ధం యెమెన్ ఆర్థిక వ్యవస్థను పూర్తిగా కుదేలుచేసింది. ధరల పెరుగుదల, నిరుద్యోగం, మౌలిక వసతుల లోపం ప్రజల జీవనాన్ని తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తున్నాయి.

ఈ నేపథ్యంలో కొత్త ప్రధానిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన షయా మొహ్సిన్ అల్ జిందానీ ముందున్న సవాళ్లు అంత తేలికైనవేమీ కావు. విదేశాంగ మంత్రిగా ఆయనకు అంతర్జాతీయ సంబంధాలపై మంచి అనుభవం ఉన్నప్పటికీ, దేశంలో శాంతి స్థాపన, విభేదాలను పరిష్కరించడం, ఆర్థిక పునరుద్ధరణ చేపట్టడం అత్యంత కీలకంగా మారింది. ముఖ్యంగా హౌతీ తిరుగుబాటుదారులతో కొనసాగుతున్న ఘర్షణలకు ముగింపు పలకడం, ప్రాంతీయ శక్తులతో సంబంధాలను సమతుల్యంగా నడిపించడం ఆయనకు పెద్ద పరీక్షగా నిలవనుంది.

ప్రెసిడెన్షియల్ లీడర్‌షిప్ కౌన్సిల్ ఈ మార్పుల ద్వారా పాలనకు కొత్త ఊపిరి అందుతుందని ఆశిస్తోంది. అయితే రాజకీయ మార్పులతో పాటు భద్రత, ఆర్థిక స్థిరత్వం సాధించగలిగితేనే యెమెన్‌లో పరిస్థితులు మెరుగుపడతాయని అంతర్జాతీయ పరిశీలకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

