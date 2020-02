యువజంట ఆగడం: పవిత్ర ఆలయంలో శృంగారం.. వీడియో వైరల్!

కామాతురాణం నభయం న లజ్జా అన్నారు. సరిగ్గా అంత దరిద్రంగా ప్రవర్తించారా ప్రబుద్ధులు. పవిత్రమైన దేవాలయంలో కామంతో కళ్లుమూసుకుపోయి ప్రవర్తించడమే కాకుండా.. తమ బరితెగించినతనాన్ని నీలి చిత్రంగా మార్చి వదిలారు. అత్యంత జుగుప్సాకరమైన ఈ ఘటన మయన్మార్లో చోటు చేసుకుంది.ఓ జంట దేవాలయ ప్రాంగణంలో బహిరంగంగా పట్టపగలే కామకలాపాలకు పాల్పడ్డారు. ఆలయ పవిత్రతను అపహాస్యం చేస్తూ ఈ ఘనకార్యాన్ని వీడియో తీసి బ్లూ ఫిల్మ్‌గా మార్చేశారు. అనంతరం పోర్న్ వెబ్‌సైట్లో పోస్ట్ చేసి యావత్ ప్రపంచానికి చూపించారు. మయన్మార్‌లోని ప్రాచీన నగరం బగాన్‌లో ఈ దారుణం జరిగింది. మయన్మార్ మీడియా కథనాల ప్రకారం..ఇటీవల పోర్న్ సైట్లలో ఓ బ్లూ ఫిలిం వైరల్‌గా మారింది. లక్షలాది మంది ఆ వీడియోను వీక్షించారు. దానికి కారణం.. ఒక జంట కామకార్యక్రమాలకు పాల్పడుతున్నపుడు.. బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో కనిపించిన ఆలయం..! అది యునెస్కో వారసత్వ సంపదగా ప్రకటించిన మయన్మార్‌లోని బగాన్‌ బౌద్ధాలయం. ఇక్కడికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున పర్యాటకులు తరలివస్తుంటారు. అలాంటి బౌద్ధుల పవిత్ర ఆలయంలో 23 ఏళ్ల వయసున్న ఓ జంట శృంగారం జరిపారు. ఆ తతంగాన్ని వీడియో తీసుకొని పోర్న్ వెబ్‌పైట్లలో అప్‌లోడ్ చేశారు. ఆ సెక్స్ వీడియో వైరల్‌గా మారింది. ఈ విషయం పై మయన్మార్ ప్రజలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వారిని గుర్తించి కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.