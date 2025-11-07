  • Menu
ఎలాన్ మస్క్‌కు $1 ట్రిలియన్ పే ప్యాకేజ్ – టెస్లా షేర్‌హోల్డర్ల చారిత్రాత్మక నిర్ణయం!

Highlights

టెస్లా షేర్‌హోల్డర్లు ఎలాన్ మస్క్‌కు $1 ట్రిలియన్ (₹88 లక్షల కోట్లు) పే ప్యాకేజ్ ఆమోదించారు. ఇది ప్రపంచ కార్పొరేట్ చరిత్రలోనే అతిపెద్ద వేతన ఒప్పందం. ఈ పే ప్యాకేజ్ పొందడానికి మస్క్‌ అధిగమించాల్సిన 12 సవాళ్లు ఏంటో తెలుసుకోండి.

టెస్లా షేర్‌హోల్డర్ల భారీ నిర్ణయం

ప్రపంచ ధనవంతుల్లో అగ్రగామి ఎలాన్ మస్క్‌కు మరో చారిత్రాత్మక గుర్తింపు లభించింది.

టెస్లా షేర్‌హోల్డర్లు మస్క్‌కి $1 ట్రిలియన్ (రూ. 8,86,73,35,00,00,000) విలువైన పే ప్యాకేజ్‌ను ఆమోదించారు.

ఇది ఇప్పటివరకు ఏ కార్పొరేట్ నాయకుడికి మంజూరు చేసిన అతిపెద్ద వేతన ప్యాకేజ్‌గా రికార్డుల్లో నిలిచింది.

AI, రోబోటిక్స్ అభివృద్ధికి మస్క్ నిబద్ధత

టెస్లా ఆస్టిన్ ఫ్యాక్టరీలో జరిగిన సమావేశంలో ఓటింగ్ ఫలితాలను ప్రకటించారు.

కంపెనీ ప్రతినిధుల ప్రకారం, మస్క్‌ AI, రోబోటిక్స్, ఆటోమేషన్ రంగాల్లో చేస్తున్న దీర్ఘకాల ప్రణాళికలను కొనసాగించేందుకు ఈ పే ప్యాకేజ్ అవసరమని పేర్కొన్నారు.

ఈ ప్రతిపాదనకు షేర్‌హోల్డర్లలో 75% కంటే ఎక్కువ మంది మద్దతు తెలిపారు.

టెస్లా యాజమాన్యంలో మస్క్ వాటా పెరుగుతోంది

ప్రస్తుతం మస్క్‌కి టెస్లాలో దాదాపు 12% వాటా ఉంది.

ఈ కొత్త పే ప్యాకేజ్‌తో అది 25%కు పైగా పెరిగే అవకాశం ఉంది.

ఇది మస్క్‌ను కనీసం 7.5 సంవత్సరాల పాటు టెస్లాలో కొనసాగించడానికి ఉద్దేశించిన ప్రణాళికగా చెబుతున్నారు.

మస్క్ స్పందన

“టెస్లా సామర్థ్యం అపరిమితం,” అని మస్క్ వ్యాఖ్యానించారు.

“Autonomous Driving, Artificial Intelligence లక్ష్యాలను సాధిస్తే, టెస్లా ప్రపంచంలోనే అత్యంత విలువైన కంపెనీ అవుతుంది,” అని ఆయన చెప్పారు.

అయితే తన యాజమాన్య వాటా తగ్గితే కంపెనీ నియంత్రణ కోల్పోయే అవకాశం ఉందని కూడా సూచించారు.

టెస్లా బోర్డు వ్యాఖ్యలు

టెస్లా చైర్‌పర్సన్ రాబిన్ డెన్‌హోమ్ మాట్లాడుతూ,

“మస్క్‌ టెస్లాలో కొనసాగడం కంపెనీ భవిష్యత్తుకు అత్యంత కీలకం,” అని అన్నారు.

మస్క్‌ వెళ్లిపోతే స్టాక్ విలువ గణనీయంగా పడిపోవచ్చని ఆమె హెచ్చరించారు.

గతంలో ఎదురైన సవాళ్లు

ఇది మస్క్‌కి ఇలాంటి మొదటి పే ప్యాకేజ్ కాదు.

2018లో ఆయనకు $55.8 బిలియన్ విలువైన ప్యాకేజ్ మంజూరైంది.

అయితే షేర్‌హోల్డర్ల కేసుల కారణంగా డెలావేర్ కోర్టు ఆ నిర్ణయాన్ని నిలిపివేసింది.

తాజా ప్రణాళికను బోర్డు సెప్టెంబర్ 2025లో పునరాలోచించి ఆమోదించింది.

టేక్‌డౌన్ గ్రూప్ నిరసన

యాక్టివిస్ట్ గ్రూప్ “Tesla Takedown” ఈ నిర్ణయాన్ని తీవ్రంగా విమర్శించింది.

“అమ్మకాలు తగ్గుతున్నాయి, భద్రతా సమస్యలు పెరుగుతున్నాయి, రాజకీయ వివాదాలు కొనసాగే స్థితిలో,

ఎలాన్ మస్క్‌కు ట్రిలియన్ డాలర్లు ఇవ్వడం నాయకత్వం కాదు, ఇది ‘world’s most expensive participation trophy’ మాత్రమే,” అని వ్యాఖ్యానించింది.

మస్క్ సంపద — ప్రపంచంలో అగ్రస్థానం

Forbes Billionaires Index ప్రకారం మస్క్ నికర సంపద $500 బిలియన్ దాటింది.

అతను ఇప్పటికీ ప్రపంచంలోనే అత్యంత ధనవంతుడు.

1 ట్రిలియన్ పే ప్యాకేజ్ పొందడానికి షరతులు

మస్క్‌ ఈ ప్యాకేజ్‌ను పూర్తిగా పొందడానికి 12 Performance Milestones సాధించాలి.

వాటిలో ముఖ్యంగా:

  1. టెస్లా మార్కెట్ విలువను $2 Trillionకు పెంచడం
  2. 20 మిలియన్ వాహనాల డెలివరీ
  3. Operating Profit & Production Targets చేరుకోవడం

ముగింపు: చరిత్రలో మస్క్ మైలురాయి

ఎలాన్ మస్క్‌కి ఈ పే ప్యాకేజ్‌ —

ఒక వ్యక్తిగత విజయమే కాదు,

టెస్లా భవిష్యత్తు దిశను నిర్ణయించే ఘట్టం కూడా.

ఇప్పటికే టెస్లా AI, రోబోటిక్స్, ఎలక్ట్రిక్ వెహికిల్ రంగాల్లో

ప్రపంచాన్ని నడిపిస్తున్న కంపెనీగా దూసుకుపోతుంది.

