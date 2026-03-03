  • Menu
HPV Vaccine: 9-14 ఏళ్ల వయసులోనే హెచ్‌పివి టీకా ఎందుకు వేయించాలి? నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారంటే!

Highlights

HPV Vaccine: క్యాన్సర్‌ నుంచి రక్షణకు ముందస్తు జాగ్రత్తే మార్గం.. చిన్న వయసులో HPV వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవాలని వైద్యుల సూచన

తల్లిదండ్రులకు తమ పిల్లల ఆరోగ్యం విషయంలో ఎన్నో సందేహాలు ఉండటం సహజం. ముఖ్యంగా 'హెచ్‌పివి' (HPV) వ్యాక్సిన్ గురించి చర్చ వచ్చినప్పుడు చాలామంది కొంత సంకోచిస్తుంటారు. అయితే, ఈ వ్యాక్సిన్ కేవలం ఒక వైరస్ నుంచి రక్షణ మాత్రమే కాదు, ఇది భవిష్యత్తులో వచ్చే క్యాన్సర్‌ను అడ్డుకునే ఒక శక్తివంతమైన ఆయుధమని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.

హెచ్‌పివి వ్యాక్సిన్ అత్యంత సురక్షితమైనదని క్యాన్సర్ నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది పిల్లలకు ఈ టీకా అందించారు. దీనివల్ల సంతానలేమి లేదా నాడీ సంబంధిత సమస్యలు వస్తాయనే ప్రచారంలో నిజం లేదని డాక్టర్ దర్శన రాణే పేర్కొన్నారు. ఇంజక్షన్ తీసుకున్న చోట నొప్పి, స్వల్ప జ్వరం లేదా అలసట వంటి చిన్నపాటి లక్షణాలు 24 నుంచి 48 గంటల వరకు ఉండవచ్చు, అయితే ఇవి త్వరగానే తగ్గిపోతాయని వెల్లడించారు.

15 ఏళ్లకు పైగా ఈ వ్యాక్సిన్ వినియోగంలో ఉందని, దీనిపై నిరంతరం పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయని డాక్టర్ రామన్ నారంగ్ తెలిపారు. 9–14 ఏళ్ల మధ్యే ఎందుకు వేయించాలనే దానిని వివరిస్తూ.. ఈ వయస్సులో టీకా వేయించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు అనేకం ఉన్నాయని చెప్పారు. చిన్న వయస్సులో పిల్లల శరీరం ఈ వైరస్‌పై పోరాడటానికి ఎక్కువ రోగనిరోధక శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తుందన్నారు. ఈ వయస్సులో తక్కువ డోసులతోనే దీర్ఘకాలిక రక్షణ లభిస్తుందని చెప్పారు.

వైరస్ సోకక ముందే టీకా వేయడం వల్ల భవిష్యత్తులో గర్భాశయ క్యాన్సర్ వంటి ప్రాణాంతక వ్యాధుల ముప్పును సమర్థవంతంగా నివారించవచ్చని చెప్పారు. హెచ్‌పివి వ్యాక్సిన్ అనేది కేవలం ఈ రోజు అవసరం మాత్రమే కాదు, ఇది మీ బిడ్డ ఆరోగ్యకరమైన భవిష్యత్తు కోసం వేసే ఒక బలమైన పునాది వంటిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. క్యాన్సర్‌ను రాకముందే ఆపే అవకాశం వైద్యశాస్త్రంలో చాలా అరుదుగా దొరుకుతుంది, ఈ టీకా అలాంటి ఒక అద్భుత అవకాశం అని వైద్యులు పేర్కొన్నారు.

