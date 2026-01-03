  • Menu
Knee Pain Warning Signs: మోకాళ్ల నొప్పి సమస్య ఎదుర్కోవడానికి సులభమైన యోగా మరియు వ్యాయామాలు

Highlights

30 ఏళ్లకే మోకాళ్ల నొప్పులు పెరుగుతున్నాయి. కారణాలు, వ్యాయామాలు మరియు సరైన పోషకాహారం ద్వారా కీళ్లను బలోపేతం చేసుకుని సర్జరీని ఎలా నివారించవచ్చో తెలుసుకోండి.

మోకాళ్ల నొప్పులు ఇప్పుడు కేవలం వృద్ధుల సమస్య మాత్రమే కాదు. 30 ఏళ్ల ప్రాయంలో ఉన్న భారతీయులు కూడా ఈ మధ్య కాలంలో అసౌకర్యం, కీళ్ల బిగుతు మరియు నొప్పులతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు.

ఆస్టర్ ఆర్వీ హాస్పిటల్‌లోని ఆర్థోపెడిక్స్ విభాగం లీడ్ సీనియర్ కన్సల్టెంట్ డాక్టర్ జె.వి. శ్రీనివాస్ ప్రకారం.. శారీరక శ్రమ లేని జీవనశైలి (Sedentary lifestyle) మరియు అకస్మాత్తుగా చేసే కఠినమైన వ్యాయామాలు దీనికి ప్రధాన కారణాలు. "రోజంతా కూర్చుని ఉండటం వల్ల మోకాళ్లకు సపోర్ట్ ఇచ్చే తొడ మరియు నడుము కండరాలు బలహీనపడతాయి. అటువంటప్పుడు సరైన శిక్షణ లేకుండా జిమ్‌కు వెళ్లినా లేదా రన్నింగ్ చేసినా ఆ ఒత్తిడి కీళ్లపై పడి నొప్పులు మొదలవుతాయి" అని ఆయన వివరించారు.

యువతలో మోకాళ్ల నొప్పులకు కారణాలు:

  • అధిక బరువు: కొద్దిపాటి బరువు పెరిగినా అది మోకాళ్లపై విపరీతమైన ఒత్తిడిని పెంచి, మృదులాస్థి (Cartilage) త్వరగా అరిగిపోయేలా చేస్తుంది.
  • తప్పుడు భంగిమ (Bad Posture): సరిగ్గా నడవకపోవడం మరియు పాదాల సమస్యలు కీళ్లపై ఒత్తిడిని పెంచుతాయి.
  • సరైన వ్యాయామ పద్ధతులు లేకపోవడం: ట్రైనర్ లేకుండా జిమ్ వర్కవుట్స్ చేయడం.
  • పోషకాహార లోపం: భారతీయుల్లో విటమిన్ డి మరియు కాల్షియం లోపం ఎముకలు, కీళ్ల ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తోంది.
  • పాత గాయాలు: గతంలో తగిలిన దెబ్బలు లేదా లిగమెంట్ ఇంజూరీలను నిర్లక్ష్యం చేయడం.

మోకాళ్ల నొప్పుల నుండి ఉపశమనం పొందడానికి మార్గాలు:

  • బరువు నియంత్రణ: అధిక బరువు మోకాళ్లపై ఒత్తిడిని పెంచుతుంది, కాబట్టి బరువు తగ్గడం ముఖ్యం.
  • వ్యాయామం: మోకాళ్ల చుట్టూ ఉన్న కండరాలను బలోపేతం చేసే వ్యాయామాలు చేయండి.
  • సరైన పాదరక్షలు: మీ పాదాలకు మరియు మోకాళ్లకు మద్దతునిచ్చే బూట్లు ధరించండి.
  • పౌష్టికాహారం: ఎముకలు మరియు కీళ్ల ఆరోగ్యానికి అవసరమైన విటమిన్లు మరియు ఖనిజాలు ఉన్న ఆహారాన్ని తీసుకోండి.
  • వైద్య సలహా: మీకు మోకాళ్ల నొప్పులు ఉంటే, వైద్యుడిని సంప్రదించి సరైన సలహా మరియు చికిత్స పొందండి.

ముందుగానే జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మోకాళ్ల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చు.

