సెలవుల్లో గుండెపోటు ప్రమాదం ఎందుకు పెరుగుతుంది? కార్డియాక్ సర్జన్ కీలక సూచనలు
సెలవుల్లో గుండెపోటు ప్రమాదం ఎందుకు పెరుగుతుందో కార్డియాక్ సర్జన్ డాక్టర్ జెరెమీ లండన్ వివరణ. అతిగా తినడం, ఒత్తిడి, చలి, వైద్య సహాయం ఆలస్యం వంటి కారణాలు మరియు నివారణ సూచనలు.
పండుగ కాలం అనగానే సందడి, విందులు, పార్టీలు. కానీ ఈ హాలిడే సీజన్లో గుండెపోటు (Heart Attack) కేసులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గణనీయంగా పెరుగుతాయని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. 25+ ఏళ్ల అనుభవం ఉన్న కార్డియాక్ సర్జన్ డాక్టర్ జెరెమీ లండన్ ఇందులోని కీలక కారణాలు, జాగ్రత్తలను వివరించారు.
హాలిడే సీజన్లో ఎందుకు గుండెపోటు కేసులు పెరుగుతాయి?
డిసెంబర్ 8న ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేసిన వీడియోలో డాక్టర్ లండన్ ఇలా ప్రశ్నించారు—
“ప్రతి సంవత్సరం క్రిస్మస్, న్యూ ఇయర్ సమయంలో గుండెపోటు కేసులు పెరుగుతాయి. ఇది యాదృచ్ఛికం కాదు. ఎందుకు జరుగుతుంది?”
డాక్టర్ లండన్ ప్రకారం గుండెపోటు ప్రమాదం పెరగడానికి 4 ప్రధాన కారణాలు ఉన్నాయి.
గుండెపోటు పెరుగుదలకు 4 కీలక కారణాలు
1. అతిగా తినడం, తాగడం – ప్రవర్తనా మార్పులు
సెలవుల్లో పార్టీల కారణంగా:
- అధికంగా తినడం
- అధిక మద్యపానం
- వ్యాయామం తగ్గడం
ఇవి గుండెపై నేరుగా భారం పెంచుతాయి.
2. అధిక ఒత్తిడి (Holiday Stress)
పండుగ సమయంలో పెరిగే:
- ఆర్థిక ఒత్తిడి
- కుటుంబ/సామాజిక బాధ్యతలు
- ట్రావెల్ స్ట్రెస్
ఇవి గుండెపై అదనపు ఒత్తిడిని పెంచుతాయని ఆయన చెప్పారు.
3. చల్లటి వాతావరణం (Cold Weather Risk)
చల్లటి వాతావరణం కారణంగా:
- రక్తనాళాలు సంకోచిస్తాయి
- రక్త ప్రవాహం మందగిస్తుంది
- ప్లేక్ చీలిక, బ్లాకేజీ ప్రమాదం పెరుగుతుంది
ఇది గుండెపోటు అవకాశాలను మరింత పెంచుతుంది.
4. వైద్య సహాయం తీసుకోవడంలో ఆలస్యం
పండుగ వాతావరణం వల్ల:
- ఛాతినొప్పి, శ్వాస సమస్యలు వంటి హెచ్చరికలను పట్టించుకోకపోవడం
- “కొంచెం టైం తర్వాత చూసుకుంటా” అనే నిర్లక్ష్యం
ఇవి పరిస్థితిని తీవ్రంగా మారుస్తాయని డాక్టర్ లండన్ హెచ్చరించారు.
సెలవుల్లో గుండెపోటు నివారించడానికి 4 ముఖ్య సూచనలు
1. శరీర కదలికను పెంచండి (Movement is Medicine)
ప్రతిరోజూ కనీసం 30 నిమిషాలు నడక, స్వల్ప వ్యాయామం తప్పక చేయాలి.
2. మందులను మిస్ కాకండి
మందుల షెడ్యూల్కు అలారాలు పెట్టుకోవాలని ఆయన సూచిస్తున్నారు.
3. సరైన నిద్ర, మానసిక ప్రశాంతత
పండుగలలో నిద్రలేమి, ఒత్తిడి పెరగడం సాధారణం.
ఇది గుండె ఆరోగ్యానికి హానికరం.
4. లక్షణాలను అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు
- ఛాతినొప్పి
- భుజం/చేతికి నొప్పి
- షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రెత్
- అధిక అలసట
ఇలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలి.
డాక్టర్ లండన్ మాటల్లో—
“సమయం అంటే గుండె కండరాన్ని కాపాడటం. ఆలస్యం చేయొద్దు.”