Why Does Knee Pain Increase in Winter? ప్రధాన కారణాలు ఇవే!
చలికాలంలో మోకాళ్ల నొప్పులు పెరగడానికి గల శాస్త్రీయ కారణాలు మరియు వాటిని తగ్గించుకునే మార్గాలను ఈ కథనంలో వివరంగా తెలుసుకోండి.
శీతాకాలంలో ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గడం వల్ల మన శరీరంలో అనేక మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. అవే మోకాళ్ల నొప్పులకు దారితీస్తాయి.
1. రక్త ప్రసరణ నెమ్మదించడం
చల్లని వాతావరణం వల్ల మన రక్తనాళాలు కుంచించుకుపోతాయి (Vasoconstriction). దీనివల్ల కీళ్లకు అందాల్సిన రక్తం, ఆక్సిజన్ సరఫరా తగ్గుతుంది. ఫలితంగా కీళ్లు బిగుసుకుపోయి (Stiffness), విపరీతమైన నొప్పి వస్తుంది.
2. సైనోవియల్ ద్రవం గట్టిపడటం
మోకాళ్ల కీళ్ల మధ్య 'సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్' అనే జిగురు వంటి ద్రవం ఉంటుంది. ఇది కీళ్లు సాఫీగా కదలడానికి కందెనలా (Lubricant) పనిచేస్తుంది. చలికాలంలో ఈ ద్రవం కొంత గట్టిపడటం వల్ల కీళ్ల కదలికలో ఘర్షణ పెరిగి నొప్పి కలుగుతుంది.
3. విటమిన్-డి లోపం
ఎముకల బలానికి విటమిన్-డి చాలా ముఖ్యం. చలికాలంలో ఎండ తక్కువగా ఉండటం వల్ల మన శరీరానికి తగినంత విటమిన్-డి అందదు. దీనివల్ల ఎముకలు, కండరాలు బలహీనపడి మోకాళ్లపై ఒత్తిడి పెరుగుతుంది.
4. శారీరక శ్రమ తగ్గడం
చలి వల్ల చాలా మంది వ్యాయామం, నడక వంటివి మానేస్తారు. దీనివల్ల కండరాలు దృఢత్వాన్ని కోల్పోతాయి. కండరాలు బలహీనపడితే ఆ భారం అంతా మోకాళ్ల కీళ్లపై పడి నొప్పి తీవ్రమవుతుంది.
నొప్పి తగ్గాలంటే ఏం చేయాలి? (నిపుణుల సూచనలు)
వెచ్చదనం: మోకాళ్లకు చలి తగలకుండా వెచ్చని దుస్తులు ధరించండి. అవసరమైతే హీటింగ్ ప్యాడ్స్ వాడండి.
తేలికపాటి వ్యాయామం: కీళ్ల కదలికల కోసం ఇంట్లోనే చిన్నపాటి వ్యాయామాలు లేదా యోగా చేయండి.
ఎండలో ఉండటం: కనీసం 15-20 నిమిషాలు ఉదయం ఎండలో గడపడం వల్ల విటమిన్-డి అందుతుంది.
సమతుల్య ఆహారం: కాల్షియం, ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉన్న ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల కీళ్ల ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.
గమనిక: నొప్పి తీవ్రంగా ఉన్నా, నడవడం కష్టమైనా అశ్రద్ధ చేయకుండా వెంటనే ఎముకల వైద్యుడిని (Orthopedician) సంప్రదించడం మంచిది.