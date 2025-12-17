థైరాయిడ్ ఆరోగ్యానికి ఏం తినాలి? డాక్టర్ సూచిస్తున్న ఆహారాల పూర్తి జాబితా ఇదీ
థైరాయిడ్ సమస్యలతో బాధపడుతున్నారా? థైరాయిడ్ గ్రంథి పనితీరును మెరుగుపరచే ఆహారాల జాబితాను డాక్టర్ మనోజ్ విత్లానీ సూచించారు. ఏం తినాలి, ఏం తగ్గించాలి తెలుసుకోండి.
థైరాయిడ్ సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతున్నారా? అయితే మందులతో పాటు ఆహారంలో సరైన మార్పులు చేసుకోవడం కూడా చాలా ముఖ్యం. మన శరీరంలోని మెటబాలిజం (జీవక్రియ), శక్తి స్థాయిలు, ఎదుగుదల అన్నింటినీ నియంత్రించడంలో థైరాయిడ్ గ్రంథి కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఈ గ్రంథి పనితీరును సహజంగా మెరుగుపరచడానికి సరైన పోషకాలు అవసరమని అహ్మదాబాద్కు చెందిన ప్రముఖ ఫిజీషియన్ డాక్టర్ మనోజ్ విత్లానీ స్పష్టం చేస్తున్నారు.
ఆయన సూచించిన థైరాయిడ్ ఫ్రెండ్లీ ఆహారాల వివరాలు ఇవి
థైరాయిడ్ ఆరోగ్యానికి అవసరమైన ముఖ్య పోషకాలు
1. అయోడిన్ (Iodine)
థైరాయిడ్ హార్మోన్ల ఉత్పత్తికి అయోడిన్ అత్యంత కీలకం. దీని లోపం వల్ల మెటబాలిజం మందగించి అలసట, బరువు పెరుగుదల వంటి సమస్యలు రావచ్చు.
ఏం తినాలి:
- అయోడైజ్డ్ ఉప్పు
- పాలు, పెరుగు, చీజ్
- గుడ్లు
- సీవీడ్ (Seaweed)
2. సెలీనియం (Selenium)
థైరాయిడ్ హార్మోన్ను T4 నుంచి క్రియాశీల రూపమైన T3గా మార్చడంలో సెలీనియం కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
ఏం తినాలి:
- బ్రెజిల్ నట్స్
- పొద్దుతిరుగుడు గింజలు
- చేపలు
- తృణధాన్యాలు
3. జింక్ (Zinc)
హార్మోన్ల సమతుల్యతకు, రోగనిరోధక శక్తి పెరగడానికి జింక్ అవసరం.
ఏం తినాలి:
- గుమ్మడి గింజలు
- శనగలు
- పప్పు ధాన్యాలు
- బాదం
4. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు
థైరాయిడ్ గ్రంథిలో వాపు (Inflammation) తగ్గించడంలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు సహాయపడతాయి.
ఏం తినాలి:
- బెర్రీలు
- టమోటాలు
- పాలకూర
- బెల్ పెప్పర్స్
- క్యారెట్లు
సమతుల్య ఆహారం కోసం డాక్టర్ సూచనలు
1.ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు
హార్మోన్ల సమతుల్యత కోసం అవసరం.
తినాలి: అవకాడో, ఆలివ్ ఆయిల్, వాల్ నట్స్, సాల్మన్ చేపలు.
2.లీన్ ప్రోటీన్లు
మెటబాలిజం మెరుగుపడటానికి, కండరాల బలానికి ఉపయోగపడతాయి.
తినాలి: చికెన్, పనీర్, పప్పులు.
3.తృణధాన్యాలు
జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచి రోజంతా శక్తిని ఇస్తాయి.
తినాలి: ఓట్స్, క్వినోవా.
జాగ్రత్తలు – ఇవి పరిమితంగా తీసుకోండి
అయోడిన్ లోపం ఉన్నవారు ఈ ఆహారాలను అధికంగా తీసుకోకూడదు అని డాక్టర్ సూచిస్తున్నారు:
- సోయా ఉత్పత్తులు
- ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారం
- పచ్చిగా ఉండే క్యాబేజీ, బ్రోకలీ వంటి క్రూసిఫెరస్ కూరగాయలు