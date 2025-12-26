భారతదేశంలో అతి భారీ బరువు సమస్య: GLP-1 వెయిట్ లాస్ డ్రగ్స్ కోసం పెరుగుతున్న డిమాండ్
GLP-1 మందులు, సెమాగ్లుటైడ్ మరియు టిర్జెపటైడ్ వంటి, భారత్లో బరువు తగ్గడం మరియు మధుమేహ చికిత్సలో ఎలా విప్లవాత్మక మార్పులు తేవుతున్నాయో, పెరుగుతున్న అమ్మకాలు మరియు జీవితాన్ని మార్చే ఫలితాలతో తెలుసుకోండి.
ప్రపంచ ఆరోగ్య సమాజం ఎదుర్కొంటున్న అతిపెద్ద సవాళ్లలో ఊబకాయం (Obesity) నేడు ప్రధానమైనది. కఠినమైన ఆహార నియమాలు, వ్యాయామం చేసినప్పటికీ బరువు తగ్గలేక మిలియన్ల మంది ప్రజలు పోరాడుతున్నారు. జీవనశైలి మార్పులు కొందరికి ఫలితాలను ఇస్తున్నప్పటికీ, మరికొందరికి మాత్రం అవి ఏమాత్రం ప్రభావం చూపడం లేదు. అటువంటి వారి కోసం, సరికొత్త బరువు తగ్గించే మందులు (Weight-loss drugs) వైద్యపరమైన పరిష్కారంగా నిలుస్తున్నాయి.
నూతన ఔషధాల ఆగమనం: తిర్జెపటైడ్ మరియు సెమాగ్లుటైడ్
ప్రస్తుత వైద్య రంగంలో ఎలి లిల్లీ (Eli Lilly) సంస్థకు చెందిన తిర్జెపటైడ్ (Tirzepatide) మరియు నోవో నార్డిస్క్ (Novo Nordisk) సంస్థకు చెందిన సెమాగ్లుటైడ్ (Semaglutide) భారతీయ మార్కెట్లోకి ప్రవేశించడం ఒక మైలురాయి. ఇవి GLP-1 అగోనిస్ట్స్ రకానికి చెందినవి, ఇవి బరువు తగ్గించడంలో మరియు మధుమేహ (Diabetes) నియంత్రణలో అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి.
- తిర్జెపటైడ్: ఇది 'మౌం జారో' (Mounjaro) లేదా 'జెప్బౌండ్' (Zepbound) అనే పేర్లతో విక్రయించబడుతోంది.
- సెమాగ్లుటైడ్: ఇది 'ఓజెంపిక్' (Ozempic) మరియు 'వెగోవి' (Wegovy) అనే పేర్లతో మార్కెట్లో ఉంది.
వెగోవి మరియు జెప్బౌండ్ ప్రధానంగా ఊబకాయం కోసం, ఓజెంపిక్ మరియు జెప్బౌండ్ మధుమేహ నిర్వహణ కోసం సిఫార్సు చేయబడ్డాయి. భారతదేశంలో వీటి లాంచ్ అసాధారణ అమ్మకాలను నమోదు చేసింది, ఇది ఇక్కడ సమర్థవంతమైన ఊబకాయ పరిష్కారాలకు ఉన్న డిమాండ్ను సూచిస్తోంది.
పేటెంట్లు, జెనరిక్స్ మరియు పెరుగుతున్న పోటీ
ప్రస్తుతం ఈ మందులు పేటెంట్ పరిధిలో ఉన్నప్పటికీ, భారతీయ ఫార్మా కంపెనీలు పేటెంట్ గడువు ముగిసిన తర్వాత 'జెనరిక్' వెర్షన్లను తీసుకురావడానికి సిద్ధమవుతున్నాయి. దీనివల్ల ఈ మందులు సామాన్యులకు కూడా అందుబాటులోకి వస్తాయి.
సెమాగ్లుటైడ్ విషయంలో డాక్టర్ రెడ్డీస్, సన్ ఫార్మా, జైడస్ వెల్నెస్ మరియు టోరెంట్ ఫార్మా వంటి కంపెనీలు సన్నాహాలు చేస్తున్నాయి. మార్కెట్లో తమ పట్టును నిలుపుకోవడానికి నోవో నార్డిస్క్ సంస్థ ఎంక్యూర్ ఫార్మాతో, ఎలి లిల్లీ సంస్థ సిప్లాతో ఒప్పందాలు చేసుకున్నాయి.
ఎల్మెరా క్యాపిటల్ ప్రకారం, GLP-1 మందుల వల్ల భారత ఫార్మా రంగం మరో 4-5% వృద్ధి చెందే అవకాశం ఉంది. వీటి పేటెంట్ గడువు వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:
- సెమాగ్లుటైడ్: భారత్, కెనడా, బ్రెజిల్ మరియు టర్కీలలో మార్చి 2026 నాటికి, ఐరోపాలో 2026-2032 మధ్య ముగుస్తుంది.
- తిర్జెపటైడ్: దీని పేటెంట్ 2030 వరకు కొనసాగుతుంది.
అంతేకాకుండా, నాట్కో ఫార్మా, డాక్టర్ రెడ్డీస్, అరబిందో ఫార్మా వంటి భారతీయ కంపెనీలు అమెరికా వంటి ప్రపంచ మార్కెట్లలో కూడా ఈ జెనరిక్ మందులను విడుదల చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి.
మార్కెట్ అవకాశాలు
ప్రస్తుతం ప్రపంచ ఫార్మా మార్కెట్ విలువ $1.7 ట్రిలియన్లు ఉండగా, అందులో మధుమేహ మందుల వాటా $130 బిలియన్లు మరియు ఊబకాయం మందుల వాటా $10 బిలియన్లుగా ఉంది. సెమాగ్లుటైడ్ మరియు తిర్జెపటైడ్ వంటి మందులు ఇప్పటికే సుమారు $70 బిలియన్ల అమ్మకాలను సాధించాయి.
భారతదేశంలో 200 మిలియన్లకు పైగా ఊబకాయం కేసులు మరియు అంతకంటే ఎక్కువ మధుమేహ కేసులు ఉండటంతో, ఈ మందులకు భారీ డిమాండ్ ఉంది. ఇది దేశీయ ఫార్మా దిగ్గజాలకు తమ అమ్మకాలను మరియు లాభాలను పెంచుకోవడానికి ఒక గొప్ప అవకాశం.
ముగింపు
GLP-1 మందులు భారతదేశంలో ఊబకాయం మరియు మధుమేహ చికిత్సలో కొత్త యుగాన్ని ప్రారంభించాయి. రాబోయే కొద్ది ఏళ్లలో పేటెంట్లు ముగిసి, జెనరిక్ మందులు అందుబాటులోకి రావడం వల్ల సామాన్యులకు కూడా మెరుగైన చికిత్స అందుతుంది. తద్వారా భారత ఫార్మా పరిశ్రమ ప్రపంచస్థాయిలో మరింత ఎత్తుకు ఎదుగుతుంది.