Stress-Relieving Foods: మనసు హాయిగా ఉండాలంటే ఇవి తప్పనిసరి!

Stress-Relieving Foods: Eat Your Way to a Calmer Mind

ప్రస్తుత వేగవంతమైన జీవనశైలిలో మనం నిత్యం ఒత్తిడితో జీవిస్తున్నాం. డెడ్‌లైన్లు, ఆఫీసు పని, వ్యక్తిగత బాధ్యతలు, ఆరోగ్య సమస్యలు—ఇలా ఎన్నో అంశాలు మన మానసిక, శారీరక ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. అయితే, నిపుణుల మాటల ప్రకారం మన ఆహారపు అలవాట్లను మార్చుకుంటే ఒత్తిడిని కొంతవరకు నియంత్రించవచ్చు. ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పుడు ఏదో ఒక చిరుతిండి తినడం కన్నా శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు అందే ఆహారాన్ని ఎంచుకోవడమే ఉత్తమం. ఈ నేపథ్యంలో ఒత్తిడిని తగ్గించడంలో సహాయపడే కొన్ని ఆహార పదార్థాల గురించి తెలుసుకుందాం.

గింజలు, విత్తనాలు

బాదం, వాల్‌నట్స్‌, గుమ్మడి గింజలు, అవిసెల్లో మెగ్నీషియం, ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి మెదడు ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో తోడ్పడతాయి. ఆందోళనను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. వీటిని రోజువారీ ఆహారంలో చేర్చడం శరీరానికి శక్తిని, మానసిక శాంతిని అందిస్తుంది.

డార్క్‌ చాక్లెట్‌

కనీసం 70 శాతం క్యాకో ఉండే డార్క్‌ చాక్లెట్‌లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, మెగ్నీషియం పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి ‘హ్యాపీ హార్మోన్‌’గా పిలిచే సెరటోనిన్‌ ఉత్పత్తిని ప్రేరేపించడంతో మూడ్‌ మెరుగవుతుంది. మితంగా డార్క్‌ చాక్లెట్‌ తీసుకోవడం ఒత్తిడిని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

గ్రీక్‌ యోగర్ట్‌, బెర్రీలు

గ్రీక్‌ యోగర్ట్‌లో ఉన్న ప్రొటీన్లు, ప్రొబయోటిక్స్‌ పొట్ట ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి. గట్రా ఆరోగ్యంతో పాటు మానసిక స్థితిని కూడా మెరుగుపరుస్తాయి. అలాగే బెర్రీల్లో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కార్టిసోల్‌ అనే ఒత్తిడి హార్మోన్‌ను నియంత్రిస్తాయి.

హెర్బల్‌ టీలు

చమోమైల్‌, తులసి, లావెండర్‌ టీలు శాంతిమయం కలిగించే గుణాలను కలిగి ఉంటాయి. ఇవి మానసిక ఆందోళనను తగ్గించి శరీరాన్ని రిలాక్స్‌ చేస్తాయి. మంచి నిద్ర కోసం ఇవి ఉపయుక్తంగా ఉంటాయి.

తృణధాన్యాల క్రాకర్లు, హమ్మస్‌, నట్‌ బటర్‌

హోల్‌గ్రెయిన్స్‌ కలిగిన తినుబండారాలు రక్తంలోని చక్కెర స్థాయిని నియంత్రిస్తాయి. ప్రోటీన్‌ అధికంగా ఉండే హమ్మస్‌ లేదా పీనట్‌ బటర్‌ను వీటికి జతచేసి తీసుకుంటే ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి. ఇవి ఒత్తిడిని తగ్గించడంలో దోహదపడతాయి.

అరటిపండు, దాల్చినచెక్క పొడి

అరటిపండ్లలో విటమిన్‌ B6, పొటాషియం అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి నాడీ వ్యవస్థ సక్రమంగా పనిచేయడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. అరటిపండు ముక్కలపై కొద్దిగా దాల్చినచెక్క పొడి చల్లి తింటే రుచికి తోడు ఆరోగ్య ప్రయోజనం కూడా లభిస్తుంది. దాల్చినచెక్క రక్తంలో చక్కెర స్థాయిని సమతుల్యం చేస్తుంది.

తుదుగా…

ఆహారాన్ని సరిగ్గా ఎంచుకుంటే ఒత్తిడికి చెక్‌ పెట్టొచ్చు. శరీరానికి పోషక విలువలు అందేలా, మానసిక ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే ఆహార పదార్థాలను తినడం వల్ల మనం హాయిగా, ఉల్లాసంగా జీవించగలుగుతాం.