Bihar Latest Update: భాగల్పూర్ దారుణంపై స్పందించిన ప్రభుత్వం! ఆ నకిలీ ఆస్పత్రిని సీజ్ చేశారా?
బీహార్లో విషాదం - భాగల్పూర్లో యూట్యూబ్ వీడియోలు చూస్తూ నకిలీ డాక్టర్ సర్జరీ చేయడంతో గర్భిణి మృతి చెందింది. ఈ ఘోరంపై ఆగ్రహం వ్యక్తమవడంతో పోలీసులు చర్యలు చేపట్టారు.
బీహార్లో చోటుచేసుకున్న ఒక భయంకరమైన ఘటన అర్హత లేని వైద్యుల వల్ల కలిగే ఘోరమైన పరిణామాలను బయటపెట్టింది. భాగల్పూర్ జిల్లా, కహల్గావ్ బ్లాక్లోని ఇచ్చారి పంచాయితీ పరిధిలో గల శ్రీమత్ స్థాన్ వద్ద ఒక నకిలీ డాక్టర్ యూట్యూబ్ వీడియోలు చూస్తూ ఆపరేషన్ చేయడంతో ఒక గర్భిణి ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఈ ఘటనలో పసిబిడ్డ ప్రాణాలతో బయటపడినప్పటికీ, తల్లి మరణించడం స్థానికంగా తీవ్ర ఆగ్రహానికి దారితీసింది.
జార్ఖండ్కు చెందిన స్వాతి దేవి ప్రసవం కోసం రసూల్పూర్లోని తన తల్లిగారి ఇంటికి వచ్చింది. జనవరి 8 రాత్రి ఆమెకు ప్రసవ వేదన మొదలవ్వడంతో కుటుంబ సభ్యులు ఆమెను శ్రీమత్ స్థాన్ సమీపంలోని ఒక ప్రైవేట్ క్లినిక్కు తీసుకెళ్లారు. అది చాలా ఏళ్లుగా అక్రమంగా నడుస్తున్న క్లినిక్ అని స్థానికులు చెబుతున్నారు.
ప్రాథమిక పరీక్షల అనంతరం డాక్టర్ మరియు అతని సహాయకుడు ఆపరేషన్ తప్పనిసరి అని చెప్పారు. అయితే, ఆ నకిలీ డాక్టర్ తన మొబైల్ ఫోన్లో యూట్యూబ్ వీడియోలు చూస్తూ సర్జరీ చేసినట్లు కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఆపరేషన్ సమయంలో విపరీతమైన రక్తస్రావం కావడంతో స్వాతి ఆపరేషన్ టేబుల్ మీదే కన్నుమూసింది. పసిబిడ్డ క్షేమంగా జన్మించినప్పటికీ, విషయం దాచిపెట్టిన డాక్టర్.. రోగి పరిస్థితి విషమంగా ఉందని, వేరే ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లాలని కుటుంబ సభ్యులకు అబద్ధం చెప్పి, తన సహాయకులతో కలిసి అక్కడి నుండి పారిపోయాడు.
ఈ దారుణంతో ఆగ్రహించిన గ్రామస్థులు, బాధితురాలి బంధువులు క్లినిక్ ముందు శవంతో నిరసన చేపట్టారు. పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం తరలించారు. రంజిత్ మండల్ అనే వ్యక్తి గత రెండేళ్లుగా ఆమోద్ సా అనే వ్యక్తికి చెందిన ఇంట్లో ఈ క్లినిక్ను అక్రమంగా నడుపుతున్నట్లు తెలిసింది. గతంలో కూడా ఇక్కడ ఇలాగే ఒక గర్భిణి మరణించిందని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు.
బాధితురాలి అమ్మమ్మ సంజు దేవి మాట్లాడుతూ, ఒక ఆశా వర్కర్ తమను ఈ క్లినిక్కు తీసుకువచ్చిందని, ఆపరేషన్ కోసం ₹30,000 అడిగారని తెలిపారు. బ్లాక్ మెడికల్ ఆఫీసర్ పవన్ కుమార్ ఈ ఘటనపై స్పందిస్తూ, సమగ్ర విచారణ జరిపి నిందితులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి విషాదాలు జరగకుండా నకిలీ డాక్టర్లు, అక్రమ క్లినిక్లపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.