Rising Cigarette Prices: పెరుగుతున్న ధరలు అయినా యువత ధూమపానం ఎందుకు ఆపడం లేదు?

యువతలో వ్యసనాలను అరికట్టడానికి సిగరెట్, గుట్కా ధరలు మళ్లీ పెరుగుతున్నాయి. అయితే ధూమపానం రేటు అధికంగానే ఉంది. అవగాహన, అమలు లేకుండా పన్నుల పెంపు విఫలమవుతోందా?

యువతలో ముఖ్యంగా ఎలక్ట్రానిక్ పొగాకు వాడకాన్ని నియంత్రించేందుకు, కేంద్ర ప్రభుత్వం సిగరెట్లు మరియు గుట్కాలపై పన్నులు పెంచడం ద్వారా ధూమపానం, పొగాకు నమలడం మరింత కష్టతరం చేసింది. ఫిబ్రవరి 1 నుండి కొత్త ధరలు అమల్లోకి రానున్నాయి. ఒక సిగరెట్ ధర సుమారు ₹30కి, పాన్ మసాలా, గుట్కా ధరలు కూడా పెరగనున్నాయి. ఈ భారీ ధరల పెరుగుదల వల్ల పొగతాగేవారు ఈ అలవాటును మానుకుంటారని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

అయితే, గత సంవత్సరాల్లో పన్నుల పెంపుతో క్షేత్రస్థాయి వాస్తవ పరిస్థితుల్లో మార్పు రాలేదు. పొగాకు వినియోగం ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది. తక్కువ ఆదాయ వర్గాలకు చెందిన యువతే దీనికి అతిపెద్ద వినియోగదారులుగా ఉన్నారు.

పేద వర్గాల యువతలో పెరుగుతున్న పొగాకు వ్యసనం

భారతదేశంలో పొగాకు వినియోగం పెరుగుతోంది. బలహీన వర్గాల యువకులు ఈ ధోరణికి ప్రధానంగా దోహదపడుతున్నారు. తాజా గణాంకాల ప్రకారం, 2020లో 8.1% ఉన్న 15 ఏళ్లు పైబడిన పొగతాగేవారి సంఖ్య 2024లో 9.3%కి పెరిగింది.

విచిత్రమేమిటంటే, చదువుకున్న, పట్టణ ప్రాంత యువతలో పొగతాగే ధోరణులు తగ్గుముఖం పట్టాయి. అయినప్పటికీ, తక్కువ విద్య కలిగిన మరియు ఆర్థికంగా బలహీనమైన వర్గాలలో పొగాకు వినియోగం ఇంకా చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఈ సామాజిక అంతరం దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలు మరియు ఉత్పాదకతపై ప్రభావం చూపుతుందని ఆరోగ్య నిపుణులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

అవగాహన లేని పన్ను పెంపు విఫలమవుతోంది

పొగాకు వినియోగాన్ని నియంత్రించడానికి ప్రభుత్వం ప్రధానంగా పన్నుల పెంపుపైనే ఆధారపడుతోంది. అయితే కేవలం ధరల పెంపు సరిపోదని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. నిజానికి, ధరల పెరుగుదల మొత్తం పరిస్థితిపై గందరగోళాన్ని సృష్టిస్తోంది. ఎక్సైజ్ సుంకం పెంచడం వల్ల సిగరెట్ల అక్రమ రవాణా మరియు వ్యాపారం పెరుగుతుందని పరిశ్రమ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.

ప్రతి మూడు చట్టబద్ధమైన సిగరెట్లు అమ్ముడైతే, ఒకటి అక్రమంగా వినియోగించబడుతోందని అంచనాలు చెబుతున్నాయి. దీనివల్ల ప్రభుత్వం ఆదాయాన్ని కోల్పోవడమే కాకుండా, వినియోగదారులకు నాణ్యత లేని, హానికరమైన ఉత్పత్తులు అందుతున్నాయి. వినియోగ స్థాయిలు అలాగే ఉన్నప్పటికీ, అక్రమ వ్యాపారం మునుపెన్నడూ లేనంతగా процవర్థిల్లుతోంది.

కాగితాలపై నిషేధం.. వాస్తవంలో అమలు లేదు

పశ్చిమ బెంగాల్, కేరళ, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ వంటి అనేక రాష్ట్రాల్లో గుట్కాను చట్టబద్ధంగా నిషేధించారు. అయితే, ఈ నిషేధం సరిగ్గా అమలు కాకపోవడంతో అక్రమ అమ్మకాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి.

ప్రభుత్వం ఈ సమస్యను ఆదాయ వనరుగా చూస్తోందని, వ్యసన నివారణ ద్వారా పరిష్కరించాల్సిన సమస్యగా చూడటం లేదని ఆరోగ్య కార్యకర్తలు ఆరోపిస్తున్నారు. కేవలం పన్నులు పెంచడం కాకుండా, అవగాహన ప్రచారాలు, విద్య, మానసిక ఆరోగ్య మద్దతు మరియు కమ్యూనిటీ స్థాయిలో జోక్యం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

ఆదాయం కంటే ప్రజారోగ్యానికే ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి

ధూమపాన పన్నులతో పాటు విద్య, కఠినమైన అమలు మరియు ఆరోగ్య సంరక్షణ మద్దతుతో కూడిన సమగ్ర విధానాన్ని ప్రభుత్వం అవలంబించకపోతే, ఈ వ్యసనం మరింత విస్తరిస్తుందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ప్రజారోగ్యానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వకుండా, పన్నుల పెంపు కేవలం అక్రమ మార్కెట్‌ను ప్రోత్సహించి సమస్యను మరింత దిగజారుస్తుందని చాలా మంది నమ్ముతున్నారు.

