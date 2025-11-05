  • Menu
గుండెపోటు ముప్పు పెంచుతున్న కాలుష్య గాలి: నిపుణుల హెచ్చరిక

గుండెపోటు ప్రమాదాన్ని పెంచుతున్న కాలుష్య గాలి — పీఎం 2.5 రేణువుల ప్రభావం, గుండె, మెదడు, పిల్లల్లో నరాల సమస్యలపై నిపుణుల హెచ్చరికలు తెలుసుకోండి.

ఢిల్లీ-ఎన్‌సీఆర్ సహా దేశంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో పెరుగుతున్న వాయు కాలుష్యం (Air Pollution) ఇప్పుడు ఊపిరితిత్తులు మాత్రమే కాదు — గుండె, మెదడు, పిల్లల నరాల అభివృద్ధిపై కూడా తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

గుండెపోటు ప్రమాదం పెరుగుతోంది

అపోలో ఆసుపత్రి కార్డియోవాస్కులర్ సర్జన్ డాక్టర్ నిరంజన్ హిరేమత్ ప్రకారం —

  1. కాలుష్య గాలిలోని పీఎం 2.5 రేణువులు (Particulate Matter 2.5) నేరుగా రక్తప్రవాహంలోకి చేరుతాయి.
  2. ఇవి ధమనులలో మంట (Inflammation), రక్తం గడ్డకట్టడం (Clotting) కలిగిస్తాయి.
  3. దీని వలన గుండెపోటు ముప్పు పెరుగుతుంది.

హై బ్లడ్‌ ప్రెషర్‌ లేదా ధమనుల గట్టిపడే సమస్య ఉన్నవారికి కాలుష్యం మరింత ప్రమాదకరమని ఆయన హెచ్చరించారు.

🩺 “కాలుష్య ప్రభావాల నుండి గుండెను రక్షించుకోవాలంటే కాలుష్యానికి గురికావడాన్ని తగ్గించాలి, స్వచ్ఛమైన గాలి కోసం కృషి చేయాలి” అని డాక్టర్ హిరేమత్ అన్నారు.

మెదడు, మానసిక ఆరోగ్యంపై ప్రభావం

డాక్టర్ బిప్లబ్ దాస్ (నారాయణ హాస్పిటల్) ప్రకారం —

  1. విషపూరిత గాలిలోని సూక్ష్మరేణువులు మెదడులో మంట (Neuroinflammation) కలిగిస్తాయి.
  2. దీని వలన నాడీ సంబంధాలు బలహీనపడి, అల్జీమర్స్‌, పార్కిన్సన్స్‌ వంటి వ్యాధుల ముప్పు పెరుగుతుంది.
  3. జ్ఞాపకశక్తి, ఏకాగ్రత, నిర్ణయ సామర్థ్యం తగ్గుతాయి.

పిల్లల్లో తీవ్రమైన ప్రభావం

  1. చిన్నారుల్లో నరాల అభివృద్ధి లోపాలు ఏర్పడే ప్రమాదం ఉంది.
  2. ఆటిజం (ASD), ADHD వంటి సమస్యలు పెరుగుతున్నాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

మానసిక సమస్యలు కూడా పెరుగుతున్నాయి

సక్రా వరల్డ్ హాస్పిటల్‌ సైకాలజిస్ట్‌ డాక్టర్ శిల్పి సారస్వత్ ప్రకారం —

  1. కాలుష్య స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో డిప్రెషన్‌, ఆత్మహత్య ఆలోచనలు, జీవన నాణ్యత తగ్గడం వంటి సమస్యలు గణనీయంగా పెరుగుతున్నాయి.
  2. ముఖ్యంగా పిల్లల్లో మెదడు అభివృద్ధి దశలో ఇవి మరింత తీవ్రమవుతాయని ఆమె అన్నారు.

సారాంశం:

  1. పీఎం 2.5 రేణువులు రక్తం, గుండె, మెదడును ప్రభావితం చేస్తాయి.
  2. కాలుష్య ప్రభావం వల్ల గుండెపోటు, జ్ఞాన సమస్యలు, మానసిక వ్యాధులు పెరుగుతున్నాయి.
  3. స్వచ్ఛమైన గాలి, ఆరోగ్యకర జీవనశైలి, మాస్క్‌ వినియోగం ద్వారా ఈ ముప్పును తగ్గించుకోవచ్చని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.
