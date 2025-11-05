గుండెపోటు ముప్పు పెంచుతున్న కాలుష్య గాలి: నిపుణుల హెచ్చరిక
గుండెపోటు ప్రమాదాన్ని పెంచుతున్న కాలుష్య గాలి — పీఎం 2.5 రేణువుల ప్రభావం, గుండె, మెదడు, పిల్లల్లో నరాల సమస్యలపై నిపుణుల హెచ్చరికలు తెలుసుకోండి.
ఢిల్లీ-ఎన్సీఆర్ సహా దేశంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో పెరుగుతున్న వాయు కాలుష్యం (Air Pollution) ఇప్పుడు ఊపిరితిత్తులు మాత్రమే కాదు — గుండె, మెదడు, పిల్లల నరాల అభివృద్ధిపై కూడా తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
గుండెపోటు ప్రమాదం పెరుగుతోంది
అపోలో ఆసుపత్రి కార్డియోవాస్కులర్ సర్జన్ డాక్టర్ నిరంజన్ హిరేమత్ ప్రకారం —
- కాలుష్య గాలిలోని పీఎం 2.5 రేణువులు (Particulate Matter 2.5) నేరుగా రక్తప్రవాహంలోకి చేరుతాయి.
- ఇవి ధమనులలో మంట (Inflammation), రక్తం గడ్డకట్టడం (Clotting) కలిగిస్తాయి.
- దీని వలన గుండెపోటు ముప్పు పెరుగుతుంది.
హై బ్లడ్ ప్రెషర్ లేదా ధమనుల గట్టిపడే సమస్య ఉన్నవారికి కాలుష్యం మరింత ప్రమాదకరమని ఆయన హెచ్చరించారు.
🩺 “కాలుష్య ప్రభావాల నుండి గుండెను రక్షించుకోవాలంటే కాలుష్యానికి గురికావడాన్ని తగ్గించాలి, స్వచ్ఛమైన గాలి కోసం కృషి చేయాలి” అని డాక్టర్ హిరేమత్ అన్నారు.
మెదడు, మానసిక ఆరోగ్యంపై ప్రభావం
డాక్టర్ బిప్లబ్ దాస్ (నారాయణ హాస్పిటల్) ప్రకారం —
- విషపూరిత గాలిలోని సూక్ష్మరేణువులు మెదడులో మంట (Neuroinflammation) కలిగిస్తాయి.
- దీని వలన నాడీ సంబంధాలు బలహీనపడి, అల్జీమర్స్, పార్కిన్సన్స్ వంటి వ్యాధుల ముప్పు పెరుగుతుంది.
- జ్ఞాపకశక్తి, ఏకాగ్రత, నిర్ణయ సామర్థ్యం తగ్గుతాయి.
పిల్లల్లో తీవ్రమైన ప్రభావం
- చిన్నారుల్లో నరాల అభివృద్ధి లోపాలు ఏర్పడే ప్రమాదం ఉంది.
- ఆటిజం (ASD), ADHD వంటి సమస్యలు పెరుగుతున్నాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
మానసిక సమస్యలు కూడా పెరుగుతున్నాయి
సక్రా వరల్డ్ హాస్పిటల్ సైకాలజిస్ట్ డాక్టర్ శిల్పి సారస్వత్ ప్రకారం —
- కాలుష్య స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో డిప్రెషన్, ఆత్మహత్య ఆలోచనలు, జీవన నాణ్యత తగ్గడం వంటి సమస్యలు గణనీయంగా పెరుగుతున్నాయి.
- ముఖ్యంగా పిల్లల్లో మెదడు అభివృద్ధి దశలో ఇవి మరింత తీవ్రమవుతాయని ఆమె అన్నారు.
సారాంశం:
- పీఎం 2.5 రేణువులు రక్తం, గుండె, మెదడును ప్రభావితం చేస్తాయి.
- కాలుష్య ప్రభావం వల్ల గుండెపోటు, జ్ఞాన సమస్యలు, మానసిక వ్యాధులు పెరుగుతున్నాయి.
- స్వచ్ఛమైన గాలి, ఆరోగ్యకర జీవనశైలి, మాస్క్ వినియోగం ద్వారా ఈ ముప్పును తగ్గించుకోవచ్చని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.