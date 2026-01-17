  • Menu
ORS vs Coconut Water: ప్రాణాలు కాపాడే డీహైడ్రేషన్ చికిత్సలో ఏది బెస్ట్?

Highlights

తీవ్రమైన డీహైడ్రేషన్ లేదా విరేచనాలు ఉన్నప్పుడు కొబ్బరి నీళ్లు తాగవచ్చా? ORS మరియు కొబ్బరి నీళ్ల మధ్య ఉన్న సైంటిఫిక్ తేడాలు మరియు వైద్యుల సూచనలు ఇక్కడ చదవండి.

శరీరంలో నీటి శాతం తగ్గిపోయినప్పుడు (Dehydration) ఎలక్ట్రోలైట్స్ సమతుల్యత దెబ్బతింటుంది. అటు కొబ్బరి నీళ్లు, ఇటు ORS రెండూ ఆరోగ్యానికి మేలు చేసేవే అయినప్పటికీ, వీటి పనితీరులో చాలా తేడా ఉంది.

ORS అంటే ఏమిటి? దాని ప్రత్యేకత ఏంటి?

WHO (ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ) ప్రమాణాల ప్రకారం తయారుచేసిన ORS (Oral Rehydration Solution) లో సోడియం, పొటాషియం, క్లోరైడ్ మరియు గ్లూకోజ్ అనేవి ఒక నిర్దిష్ట నిష్పత్తిలో ఉంటాయి. ఇది కేవలం పానీయం మాత్రమే కాదు, తీవ్రమైన విరేచనాలు, వాంతులు అయినప్పుడు ప్రాణాలను కాపాడే ఒక ఔషధం.

కొబ్బరి నీళ్లు ఎప్పుడు మేలు చేస్తాయి?

కొబ్బరి నీళ్లలో పొటాషియం, మెగ్నీషియం మరియు సహజ చక్కెరలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి సాధారణ రోజుల్లో శరీరాన్ని హైడ్రేటెడ్ గా ఉంచడానికి, చర్మ సౌందర్యానికి, జుట్టు ఆరోగ్యానికి అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. వ్యాయామం చేసిన తర్వాత వచ్చే అలసటను తగ్గించడానికి ఇవి బెస్ట్ నేచురల్ డ్రింక్.

ORS మరియు కొబ్బరి నీళ్ల మధ్య ప్రధాన తేడాలు:

ORSకు ప్రత్యామ్నాయంగా కొబ్బరి నీళ్లు సరిపోతాయా?

సైన్స్ మరియు వైద్యుల అభిప్రాయం ప్రకారం, తీవ్రమైన అనారోగ్య పరిస్థితుల్లో కొబ్బరి నీళ్లు ORSకు ప్రత్యామ్నాయం కావు. దీనికి గల కారణాలు:

  1. సోడియం లోపం: విరేచనాలు, వాంతులు అయినప్పుడు శరీరం నుండి సోడియం భారీగా బయటకు పోతుంది. కొబ్బరి నీళ్లలో సోడియం తక్కువగా ఉండటం వల్ల ఆ లోటు తీరదు.
  2. అధిక పొటాషియం: కొబ్బరి నీళ్లలో పొటాషియం ఎక్కువ. తీవ్రమైన డీహైడ్రేషన్‌లో ఉన్నప్పుడు పొటాషియం మోతాదు మించితే కిడ్నీలపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది.
  3. గ్లూకోజ్ నిష్పత్తి: నీరు మరియు ఉప్పును ప్రేగులు గ్రహించాలంటే గ్లూకోజ్ సరైన నిష్పత్తిలో ఉండాలి. ORSలో ఇది శాస్త్రీయంగా ఉంటుంది, కొబ్బరి నీళ్లలో ఉండదు.

నిపుణుల సూచన:

తేలికపాటి డీహైడ్రేషన్ లేదా సాధారణ వేసవి దాహానికి కొబ్బరి నీళ్లు శ్రేష్ఠం. కానీ పిల్లల్లో లేదా వృద్ధుల్లో తీవ్రమైన విరేచనాలు ఉన్నప్పుడు మాత్రం WHO ఆమోదించిన ORS వాడటమే శ్రేయస్కరం. కొబ్బరి నీటిపై మాత్రమే ఆధారపడితే ఎలక్ట్రోలైట్ సమతుల్యత దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉందని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

