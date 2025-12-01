మెదడు ఆరోగ్యానికి నెంబర్ 1 చిట్కా: నిద్రే అసలు రహస్యం, కార్డియాలజిస్ట్ సంజయ్ భోజ్రాజ్ కీలక సూచనలు
మెదడు ఆరోగ్యం, Biological Age తగ్గించడంలో నిద్ర ఎందుకు అత్యంత కీలకం? సీనియర్ కార్డియాలజిస్ట్ డా. సంజయ్ భోజ్రాజ్ చెప్పిన నెంబర్ 1 బ్రెయిన్ హెల్త్ టిప్, జీవనశైలి మార్పులు, కార్టిసాల్ రిథమ్, నైట్రిక్ ఆక్సైడ్, డీప్ స్లీప్ ప్రయోజనాలు ఇక్కడ చదవండి.
సప్లిమెంట్లు, డిటాక్స్లు, ఖరీదైన ట్రీట్మెంట్లు మాత్రమే మెదడు ఆరోగ్యం కోసం అవసరం అన్న అపోహను సీనియర్ కార్డియాలజిస్ట్, ఫంక్షనల్ మెడిసిన్ నిపుణుడు డాక్టర్ సంజయ్ భోజ్రాజ్ సూటిగా ఖండించారు.
రోజువారీ జీవనశైలిలో చేసే చిన్న మార్పులే బ్రెయిన్ హెల్త్, జీవసంబంధిత వయస్సు (Biological Age) తగ్గించడంలో అద్భుత ఫలితాలు ఇస్తాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
మెదడు ఆరోగ్యానికి నెంబర్ 1 చిట్కా — నిద్ర
డా. సంజయ్ భోజ్రాజ్ ప్రకారం:
“బ్రెయిన్ హెల్త్ కోసం మీరు చేయగలిగే అత్యంత ముఖ్యమైన పని — నిద్ర.”
రోజుకి కనీసం 7.5 గంటల గాఢ నిద్ర తీసుకుంటే:
- గుండె సంబంధిత సమస్యలు తగ్గుతాయి,
- మెదడు శక్తి, జ్ఞాపకశక్తి మెరుగుపడుతుంది,
- స్ట్రెస్ హార్మోన్స్ నియంత్రణలో ఉంటాయి.
నిద్ర శరీరంలోని మరమ్మత్తు వ్యవస్థను వేగవంతం చేయడంలో అత్యంత కీలకం అని వైద్యులు చెబుతున్నారు.
జీవసంబంధిత వయస్సు తగ్గించడంలో అసలు కీలకం ఏమిటి?
సప్లిమెంట్లు సహాయపడితేనేగాని, అవే పెద్ద మార్పులు తీసుకురావని డా. భోజ్రాజ్ హెచ్చరిస్తున్నారు.
రోజువారీ శరీరానికి పంపే “సిగ్నల్స్” సరిగా ఉంటేనే:
- వాపు (Inflammation) తగ్గుతుంది,
- కణాల మరమ్మత్తు జరుగుతుంది,
- శరీరం, మెదడు యవ్వనంగా మారుతాయి.
జీవసంబంధిత వయస్సును తగ్గించే మూడు కీలక జీవనశైలి మార్పులు
కార్టిసాల్ రిథమ్ను సెట్ చేయండి
ఉదయం సూర్యకాంతి, ఒకే సమయానికి నిద్రలేవడం, భావోద్వేగ ఒత్తిడి తగ్గించడం — ఇవి శరీరంలోని Clock Genes ను సమతుల్యం చేస్తాయి.
దీంతో:
- ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గుతుంది,
- శరీర మరమ్మత్తు వేగవంతమవుతుంది,
- హార్మోన్లు నియంత్రణలో ఉంటాయి.
నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ను పెంచండి
నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ రక్తనాళాలను యవ్వనంగా ఉంచే శక్తివంతమైన మాలిక్యుల్.
దీనిని పెంచడానికి:
- కొద్ది నిమిషాలు నడవడం,
- ముక్కు ద్వారా శ్వాసించడం,
- స్ట్రెంగ్త్ వర్కౌట్స్ చేయడం.
ప్రభావాలు:
- రక్తపోటు మెరుగుపడుతుంది,
- మైటోకాండ్రియా పనితీరు పెరుగుతుంది,
- కణాల మరమ్మత్తు వేగవంతమవుతుంది.
గాఢ నిద్రను కాపాడుకోండి
Deep Sleep = మెదడు, గుండె, జీవక్రియ, మెటబాలిజం మరమ్మత్తుకు అత్యంత అవసరం.
దీనిని మెరుగుపరచడానికి:
- పడుకునే ముందు చక్కెర స్థాయిలను స్థిరంగా ఉంచండి,
- స్క్రీన్ బ్లూ లైట్ తగ్గించండి,
- నిద్రించే రొటీన్ను పాటించండి.
మెలటోనిన్ ఉత్పత్తి సహజంగా పెరిగి, శరీరం ప్రతి రాత్రి రిపేర్ మోడ్లోకి వెళుతుంది.
ఈ మూడు పద్ధతులు ఎందుకు అంత ముఖ్యమైనవి?
డా. భోజ్రాజ్ ప్రకారం:
ఈ మూడు దశలు శరీరంలోని కీలక వ్యవస్థలను పునరుద్ధరిస్తాయి:
- Nervous System (నరాల వ్యవస్థ)
- Vascular System (రక్తనాళాల వ్యవస్థ)
- Mitochondria (శక్తి కేంద్రాలు)
ఇవి మెరుగుపడితే:
- మెదడు ఆరోగ్యం పెరుగుతుంది,
- Biological Age తగ్గుతుంది,
- శరీరం యవ్వనంగా మారుతుంది.