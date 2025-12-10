  • Menu
వయస్సుకు, సంతాన సాఫల్యతకు నిజంగా సంబంధం ఉందా? సమంత – గైనకాలజిస్ట్ నోజర్ షెరియార్ కీలక స్పష్టత

Highlights

వయస్సు మరియు సంతాన సాఫల్యత మధ్య నిజంగా ఏ సంబంధం ఉంది? సమంత రూత్ ప్రభు – గైనకాలజిస్ట్ నోజర్ షెరియార్ చర్చలో ఫర్టిలిటీపై కీలక విషయాలు, అపోహలు, వాస్తవాలు

మహిళలలో పెరుగుతున్న ఆరోగ్య అవగాహన, జీవనశైలి మార్పులు, మరియు ‘బయోలాజికల్ క్లాక్’ అనే సమాజ ఒత్తిడి నేపథ్యంలో వయస్సు మరియు సంతాన సాఫల్యత మధ్య సంబంధం అనే ప్రశ్న పెద్ద చర్చనీయాంశమైంది. ఈ అత్యంత ముఖ్యమైన అంశంపై నటి సమంత రూత్ ప్రభు ప్రముఖ గైనకాలజిస్ట్ డాక్టర్ నోజర్ షెరియార్‌తో చేసిన సంభాషణ ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతోంది.

సమంత పంచుకున్న ఇంటర్వ్యూ క్లిప్

డిసెంబర్ 8న ఈ ఇంటర్వ్యూకి సంబంధించిన చిన్న వీడియోను సమంత తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పోస్టు చేశారు. మహిళల సంతాన సాఫల్యతపై అపోహలు–వాస్తవాలు, వారికి ఉన్న ఎంపికలు, మరియు వయస్సు ప్రభావం వంటి ముఖ్య అంశాలే ఈ చర్చలో ప్రధానంగా కనిపిస్తున్నాయి.

సమంత ఇలా పేర్కొన్నారు:

“సంతాన సాఫల్యత విషయం చాలాసార్లు భయంకరంగా, గందరగోళంగా, ఒత్తిడిగా అనిపిస్తుంది. కానీ నిజానికి అలా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు.”

సంతాన సాఫల్యతపై ఒత్తిడి ఆటోమేటిక్‌గా రాకూడదు: డాక్టర్ నోజర్

సమంత అడిగిన కీలక ప్రశ్న:

"సంతాన సాఫల్యతకు వయస్సుకు సంబంధం ఉందా? ప్రతిదీ వయస్సుపైనే ఆధారపడి ఉంటుందా?"

డాక్టర్ నోజర్ ఇచ్చిన సమాధానం:

  1. “అవును, వయస్సుకు మరియు సంతాన సాఫల్యతకు సంబంధం ఉంది. కానీ ఈ సంబంధం మహిళలపై ఒత్తిడిగా మోపకూడదు.”
  2. “మహిళలు తమకు సౌకర్యం ఉన్నప్పుడు, కావాలనిపించినప్పుడు మాత్రమే పిల్లలను కనాలి. ‘ఇప్పుడు తప్పక కనాలి’ అనే భయం అనవసరం.”

ఆయన చెప్పిన ముఖ్యమైన విషయం:

మహిళ శరీరంలో వయస్సుతో పాటు వృద్ధాప్య లక్షణాలు చూపేది ప్రధానంగా అండకణాలు (Eggs) మాత్రమే.

మిగతా కణాలు కొన్ని నెలలకొకసారి కొత్తగా రీప్లేస్ అవుతాయి.

పురుషుల సంతాన సాఫల్యత కూడా క్షీణిస్తోంది

డాక్టర్ నోజర్ తెలిపిన మరో హెచ్చరిక:

  1. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పురుషులలో వీర్యకణాల సంఖ్య (Sperm count) తగ్గుతోంది.
  2. జీవనశైలి మార్పులు (ఒత్తిడి, నిద్రలేమి, అల్కహాల్, పొగ త్రాగడం, ఫాస్ట్‌ఫుడ్) దీనికి ప్రధాన కారణాలుగా చెప్పారు.

“సంతాన సాఫల్యత అనేది మహిళల సమస్య మాత్రమే కాదు. ఇది ఇద్దరి ఆరోగ్య కారకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.”

జీవనశైలి ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది

  • ఎక్కువ స్క్రీన్ టైమ్
  • శారీరక శ్రమ లేకపోవడం
  • హార్మోన్ల అసమతుల్యత
  • పర్యావరణ కాలుష్యం

ఇవి పురుషులు–మహిళలు ఇద్దరి ఫర్టిలిటీకి దుష్ప్రభావం చూపుతున్నాయని ఈ చర్చ చెబుతోంది.

