Cooking Tips: తాజా మటన్ ఎంచుకోవడం ఎలా? టెండర్, రుచి, న్యూట్రిషన్ కోసం చిట్కాలు

Highlights

తాజా, లేత మటన్‌ను ఎంచుకోవడం ఎలాగో తెలుసుకోండి. రంగు, వాసన, నిల్వ మరియు రుచికరమైన వంటకాల కోసం మేక మాంసంలో ఏ భాగాలు ఉత్తమమో వంటి చిట్కాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

చాలామందికి మటన్ అంటే ఎంతో ఇష్టం, కానీ నాణ్యమైన మాంసాన్ని ఎలా ఎంచుకోవాలో అందరికీ తెలియదు. తాజా మటన్ రుచిలోనూ, పోషకాల్లోనూ చికెన్ కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. మీ వంటకాల కోసం ఉత్తమమైన మటన్‌ను గుర్తించడంలో మీకు సహాయపడే సరళమైన గైడ్ ఇక్కడ ఉంది:

తాజా మటన్ ఎందుకు ముఖ్యం?

చికెన్ కంటే మటన్ ధర ఎక్కువ, అందుకే నాణ్యమైన దానిని ఎంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. తాజా మటన్ రుచితో పాటు ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది. నిల్వ ఉన్న మాంసం చెడు వాసన రావడమే కాకుండా, బాక్టీరియా వల్ల ఆరోగ్యానికి హాని కలిగిస్తుంది. ప్రస్తుతం ఆన్‌లైన్ డెలివరీలు పెరుగుతున్న తరుణంలో, నాణ్యతను పరీక్షించడం మరింత అవసరం.

తాజా మటన్‌ను గుర్తించే ప్రధాన లక్షణాలు:

  • రంగు: తాజా మటన్ ఎరుపు రంగులో మెరుస్తూ ఉండాలి. మాంసం పాలిపోయినట్లుగా లేదా బూడిద రంగులో ఉంటే అది నాణ్యమైనది కాదని గుర్తుంచుకోండి.
  • స్పర్శ: మాంసం గట్టిగా ఉండాలి. జిగటగా లేదా జారుడుగా ఉంటే అది పాతదని అర్థం.
  • కొవ్వు: మాంసంపై అక్కడక్కడ తెల్లని కొవ్వు ఉండటం మంచి నాణ్యతకు సంకేతం. ఇది వంటకు మంచి రుచిని ఇస్తుంది.

వాసన ద్వారా గుర్తించడం:

తాజా మటన్ తక్కువ వాసన కలిగి, సహజంగా ఉంటుంది. ఒకవేళ పుల్లని వాసన లేదా వింత వాసన వస్తుంటే ఆ మాంసాన్ని అస్సలు వాడకండి. ఆన్‌లైన్‌లో కొన్నప్పుడు ప్యాక్ తెరవగానే వాసన చూడండి, మార్కెట్‌లో అయితే కొనేముందే జాగ్రత్తగా గమనించండి.

ఆన్‌లైన్ ఆర్డర్ల కోసం చిట్కాలు:

ఆన్‌లైన్‌లో కొనేటప్పుడు ప్యాకేజింగ్ చాలా ముఖ్యం:

  • ప్యాకెట్ గాలి చొరబడని విధంగా (Airtight) ఉండాలి.
  • డెలివరీ సమయంలో మాంసం చల్లగా లేదా ఐస్ ప్యాక్స్‌తో ఉండాలి.
  • ప్యాకెట్ పాడైపోయినా లేదా వేడిగా ఉన్నా తీసుకోవద్దు.

నమ్మకమైన సెల్లర్స్ దగ్గరే కొనండి మరియు కస్టమర్ రివ్యూలను గమనించండి.

నిల్వ చేసే విధానం:

మంచి మటన్ తెచ్చుకున్న తర్వాత దానిని భద్రపరచడం కూడా ముఖ్యం:

  • వెంటనే వండకపోతే, వెంటనే ఫ్రిజ్ లేదా ఫ్రీజర్‌లో పెట్టండి.
  • గాలి తగలకుండా జాగ్రత్తగా మూత పెట్టండి.

రుచి, పోషకాల కోసం మేకలో ఉత్తమ భాగాలు:

సరైన భాగాలను ఎంచుకోవడం వల్ల వంట రుచి పెరుగుతుంది:

  • ముందు కాళ్లు, మెడ, ఛాతి, పక్కటెముకలు మరియు కాలేయం (లివర్) - ఇవి చాలా మెత్తగా, రుచిగా ఉంటాయి.
  • తొడ మాంసం - ఇది సాంప్రదాయ వంటకాలకు చాలా బాగుంటుంది మరియు పోషక విలువలు కలిగి ఉంటుంది.

సరైన భాగాలను ఎంచుకోవడం, జాగ్రత్తగా నిల్వ చేయడం ద్వారా మీరు ఎల్లప్పుడూ రుచికరమైన, ఆరోగ్యకరమైన మటన్ వంటకాలను ఆస్వాదించవచ్చు.

