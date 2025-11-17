చాలా ఆలస్యం కాకుండా ఎలా గుర్తించాలి? – కార్డియాలజిస్ట్ హెచ్చరిక
Silent Heart Attack అంటే ఏమిటి? గుండెపోటుకు ముందు శరీరం ఇచ్చే హెచ్చరికలు ఏవి? ప్రీ-హార్ట్ ఎటాక్ లక్షణాలు, ప్రమాదాలు, ముందుగా గుర్తించే చిట్కాలు—కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ బిమల్ ఛజ్జర్ వివరాలు.
సైలెంట్ హార్ట్ ఎటాక్ – కనిపించని ప్రమాదం
హార్ట్ ఎటాక్ అంటే ఛాతీ నొప్పి, శ్వాస ఇబ్బంది అనేది మనం ఊహించే సాధారణ విషయం.
కానీ కొన్ని గుండెపోటులు లక్షణాల్లేకుండానే వస్తాయి—వాటినే "సైలెంట్ హార్ట్ ఎటాక్" అంటారు.
ప్రఖ్యాత నాన్–ఇన్వేసివ్ కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ బిమల్ ఛజ్జర్ ప్రకారం,
సైలెంట్ హార్ట్ ఎటాక్ గుర్తించడంలో తప్పుదారి పట్టితే, భవిష్యత్తులో తీవ్రమైన గుండె సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం విపరీతంగా పెరుగుతుంది.
గుండెపోటు వచ్చేముందు శరీరం ఇచ్చే హెచ్చరికలు
డాక్టర్ ఛజ్జర్ బ్లాగ్ ప్రకారం, గుండెపోటు వచ్చేముందు శరీరం కొన్ని కీలక సంకేతాలను ఇస్తుంది. ఇవి గమనిస్తే ప్రాణాలు కాపాడుకోవచ్చు.
1. ఛాతీ నొప్పి / ఒత్తిడి
చాలా తేలికగా ఉన్నా కూడా దాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు.
2. నొప్పి వ్యాపించడం
చేతులు, మెడ, దవడ, భుజం లేదా వీపుకు నొప్పి పాకడం ప్రధాన హెచ్చరిక.
3. శ్వాస ఆడకపోవడం
సాధారణ పనుల్లో కూడా శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది రావడం ప్రమాద సంకేతం.
4. చల్లటి చెమటలు
శరీరం అకస్మాత్తుగా చల్లటి చెమటలు కార్చడం సాధారణం కాదు.
5. వికారం – తల తిరగడం
తలనిర్ఘాంతం, బలహీనత, అలసట కూడా గుండె సమస్య సంకేతాలు కావచ్చు.
ఇవి స్వల్పంగా కనిపించినా వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించాలి.
“Pre-Heart Attack” అంటే ఏమిటి?
దీనిని వైద్య భాషలో Unstable Angina అంటారు.
ఇది గుండెకు రక్తాన్ని అందించే కరోనరీ ధమనులు సన్నబడి, రక్త ప్రవాహం తగ్గిపోవడంతో జరుగుతుంది.
ప్రీ-హార్ట్ ఎటాక్ ప్రధాన లక్షణాలు:
- ఛాతీలో బరువు, ఒత్తిడి
- శ్వాస ఇబ్బంది
- చేతులు, దవడ, మెడ, వీపులో నొప్పి
- అసాధారణ అలసట
ఈ లక్షణాలు వచ్చిపోవచ్చు–పోయిపోవచ్చు, కానీ ఇవి త్వరలో పూర్తి హార్ట్ ఎటాక్ వచ్చే ప్రమాదానికి సంకేతాలు.
Silent Heart Attack – ఎలాంటి లక్షణాలు కనిపించవు?
సైలెంట్ హార్ట్ ఎటాక్ ప్రమాదకరం ఎందుకంటే:
1.తక్కువ లక్షణాలు
చిన్న అసౌకర్యాన్ని కూడా చాలా మంది సాధారణ సమస్యగా భావించి పట్టించుకోరు.
2.తెలియకుండానే గుండె కండరానికి నష్టం
లక్షణాలు కనిపించకపోవడంతో ప్రమాదం గుర్తించడంలో ఆలస్యం అవుతుంది.
3.తీవ్ర గుండె సమస్యలకు దారితీయవచ్చు
భవిష్యత్తులో పెద్ద హార్ట్ ఎటాక్ వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ.
డాక్టర్ ఛజ్జర్ మాటల్లో:
“Silent Heart Attack ముందుగా గుర్తిస్తే ప్రాణాంతక సంఘటనలను పూర్తిగా నివారించవచ్చు.”
గుండెను రక్షించుకోవడానికి కార్డియాలజిస్ట్ సూచనలు
1. Zero-Oil Diet అనుసరించండి
కరోనరీ ధమనులలో ఫ్లాక్ పేరుకుపోవడం తగ్గుతుంది.
2. మీ శరీరం ఇచ్చే సంకేతాలను తేలికగా తీసుకోకండి
చిన్న నొప్పి కూడా తీవ్రమైన హెచ్చరిక కావచ్చు.
3. రెగ్యులర్ హార్ట్ చెక్-అప్స్
ECG, TMT, ఎకో—గుండె ఆరోగ్యాన్ని ముందుగానే అంచనా వేయడానికి ఇవి తప్పనిసరి.
4. స్ట్రెస్ తగ్గించండి
ధ్యానం, యోగా, నడక గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి.
5. డైబెటిస్, బీపీ, కొలెస్ట్రాల్ నియంత్రణ
Silent Heart Attack ఎక్కువగా BM, డయాబెటిక్ పేషెంట్స్లో కనిపిస్తుంది.
నిజమైన సందేశం – మీ శరీరం చెప్పేది వినండి!
గుండె చాలా అరుదుగా అకస్మాత్తుగా సమస్యలు సృష్టిస్తుంది.
చాలా సందర్భాల్లో, అది ముందుగా చిన్న చిన్న సంకేతాల ద్వారా మనల్ని హెచ్చరిస్తుంది.
డాక్టర్ ఛజ్జర్ చెప్పినట్లుగా:
“ఈ రోజు మీరు తీసుకునే చిన్న జాగ్రత్త రేపు మీ హార్ట్ను కాపాడుతుంది.”