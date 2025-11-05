మీ శరీరంలో క్యాన్సర్ బీజం ఉందా? BRCA టెస్ట్ ఎందుకు చేయించుకోవాలి?
BRCA1, BRCA2 జన్యు పరీక్ష ఎందుకు ముఖ్యం? రొమ్ము, అండాశయ క్యాన్సర్ వంటి వారసత్వ వ్యాధులను ముందే గుర్తించడంలో BRCA టెస్ట్ ప్రాముఖ్యత, లాభాలు, నిపుణుల సూచనలు తెలుసుకోండి.
భారతదేశంలో ప్రతి 28 మంది మహిళల్లో ఒకరికి రొమ్ము క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. ముఖ్యంగా, వారసత్వంగా వచ్చే క్యాన్సర్లు (Hereditary Cancers) ముందే గుర్తిస్తే చికిత్స సులభమవుతుంది. అందుకే BRCA1, BRCA2 జన్యు పరీక్షలు (Genetic Tests) కీలకమని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
వారసత్వ క్యాన్సర్ కథ – ఒక ఉదాహరణ
ఢిల్లీకి చెందిన జెనోమిక్ నిపుణురాలు డాక్టర్ షీలా కుటుంబంలో అండాశయ క్యాన్సర్ కేసు బయటపడిన వెంటనే ఆమె కుటుంబంలోని అన్ని మహిళలకు జెనెటిక్ స్క్రీనింగ్ చేయించారు.
- ఫలితంగా, BRCA1 జన్యు మార్పు (Mutation) ఉన్నట్టు తేలింది.
- ఈ సమాచారం వల్ల వారికి సమయానుకూల చికిత్స అంది ప్రాణాలను కాపాడగలిగారు.
- కొందరికి శస్త్రచికిత్సలు, లక్షిత మందులు (Targeted Medications) ద్వారా రికవరీ అవకాశం పెరిగింది.
ఈ ఉదాహరణ జన్యు పరీక్ష ఎంత జీవనాధారమైనదో చూపిస్తుంది.
BRCA జన్యువుల పాత్ర
BRCA1, BRCA2 జన్యువుల మార్పులు కేవలం రొమ్ము క్యాన్సర్కే కాదు —
- అండాశయ క్యాన్సర్ (Ovarian Cancer)
- ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్
- క్లోమ క్యాన్సర్ (Pancreatic Cancer)
వంటి వ్యాధుల ప్రమాదాన్ని కూడా పెంచుతాయి.
ఇవి కాకుండా PALB2, TP53, CHEK2, ATM వంటి మరిన్ని అరుదైన జన్యు మార్పులు కూడా ప్రమాదకరంగా ఉంటాయి.
ఎవరికి BRCA టెస్ట్ అవసరం?
జన్యుపరమైన రిస్క్ను గుర్తించడంలో ఈ పరీక్ష ముఖ్యమైనది. ముఖ్యంగా:
- కుటుంబంలో 50 ఏళ్ల కంటే ముందు రొమ్ము క్యాన్సర్ వచ్చినవారు.
- అండాశయ లేదా క్లోమ క్యాన్సర్ ఉన్న బంధువులు.
- పురుషులలో రొమ్ము లేదా ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ ఉన్న కుటుంబాలు.
ఇలాంటి వారందరూ జెనెటిక్ కౌన్సెలింగ్ తీసుకుని BRCA టెస్ట్ చేయించుకోవాలి.
BRCA టెస్ట్ ద్వారా లాభాలు
- ప్రమాదం ముందుగానే తెలుసుకోవచ్చు
- ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవచ్చు — మమ్మోగ్రామ్లు, MRIలు క్రమం తప్పకుండా చేయించుకోవచ్చు.
- నివారణ శస్త్రచికిత్సలు (Preventive Surgeries) ద్వారా క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాన్ని తగ్గించవచ్చు.
- లక్షిత మందులు (Targeted Therapies) ఎంచుకోవడం సులభమవుతుంది.
డాక్టర్లు చెబుతున్నది
మెడ్జీనోమ్ సైంటిఫిక్ అఫైర్స్ హెడ్ డాక్టర్ ప్రశాంత్ బాగాలి ప్రకారం —
“క్యాన్సర్ను ముందే గుర్తించడం ద్వారా ప్రాణాలను కాపాడుకోవచ్చు. BRCA టెస్ట్ ద్వారా ప్రమాదాన్ని అంచనా వేసి, సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం సాధ్యమవుతుంది.”
సారాంశం
- కుటుంబ చరిత్ర ఉన్నవారికి BRCA టెస్ట్ తప్పనిసరి.
- వారసత్వ క్యాన్సర్లను ముందే గుర్తించి నివారించవచ్చు.
- అవగాహన పెంచడం ద్వారా తరం తరానికీ ఆరోగ్య రక్షణ సాధ్యమవుతుంది.