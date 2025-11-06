డియోడరెంట్ వల్ల క్యాన్సర్ వస్తుందా? హైదరాబాద్ ఆంకాలజిస్ట్ క్లారిటీ ఇచ్చేశారు!
డియోడరెంట్ వాడితే క్యాన్సర్ వస్తుందా? హైదరాబాద్ ఆంకాలజిస్ట్ డాక్టర్ సాద్విక్ రఘురామ్ సైన్స్ ఆధారంగా స్పష్టం చేశారు — రోజువారీ డియోడరెంట్ వాడకం సురక్షితం, క్యాన్సర్ ముప్పు నిరాధారం. వివరాలు తెలుసుకోండి!
“డియోడరెంట్ వాడితే రొమ్ము క్యాన్సర్ వస్తుందా?” — ఈ ప్రశ్న చాలామందిని భయపెడుతుంది. ఉదయం ఫ్రెష్గా ఉండేందుకు ప్రతిరోజూ డియోడరెంట్ వాడే అలవాటు ఉన్నవారిలో ఈ సందేహం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీనిపై హైదరాబాద్కు చెందిన ప్రముఖ ఆంకాలజిస్ట్ డాక్టర్ సాద్విక్ రఘురామ్ సైన్స్ ఆధారిత వివరణ ఇచ్చారు.
అల్యూమినియం, పారాబెన్స్ వలన క్యాన్సరా?
డాక్టర్ రఘురామ్ మాట్లాడుతూ – “డియోడరెంట్లలో అల్యూమినియం, పారాబెన్స్ వంటి కెమికల్స్ ఉంటాయి. ఇవి చెమటను తాత్కాలికంగా ఆపుతాయి. కొందరు వీటివల్ల హార్మోన్ల మార్పులు వస్తాయని, రొమ్ము క్యాన్సర్ ప్రమాదం పెరుగుతుందని చెబుతారు. కానీ ఇది పూర్తిగా సైద్ధాంతిక సిద్ధాంతం మాత్రమే” అని చెప్పారు.
సైన్స్ ఏమంటుంది?
“ఇప్పటి వరకు జరిగిన ఏ పరిశోధనలోనూ డియోడరెంట్ వాడకం వల్ల క్యాన్సర్ వస్తుందనే పటిష్టమైన ఆధారాలు లేవు. రొమ్ము క్యాన్సర్కి డియోడరెంట్కి ఎటువంటి సాక్ష్యాత్తమమైన సంబంధం లేదు,” అని డాక్టర్ రఘురామ్ స్పష్టం చేశారు.
భయపడాల్సిన అవసరం లేదు
“రోజూ డియోడరెంట్ వాడటం సురక్షితం. కేవలం ఉత్పత్తుల లేబుల్స్ చదవడం, మీ చర్మానికి సూటయ్యే ప్రాడక్ట్స్ వాడటం చాలు. కానీ డియోడరెంట్ వాడటం వల్ల క్యాన్సర్ వస్తుందనే భయం నిరాధారం,” అని ఆయన భరోసా ఇచ్చారు.
నిపుణుడి సూచన
- డియోడరెంట్ వాడకంపై ఆందోళన చెందవద్దు.
- మీ చర్మం సున్నితంగా ఉంటే “పారాబెన్-ఫ్రీ” లేదా “నేచురల్ డియోడరెంట్స్” వాడవచ్చు.
- శరీర పరిశుభ్రత, నమ్మకమైన బ్రాండ్స్, సమతుల్య జీవనశైలి పాటించడమే ముఖ్యమని అన్నారు.
సారాంశం:
రోజూ డియోడరెంట్ వాడటం వల్ల క్యాన్సర్ ముప్పు లేదని వైద్యులు చెబుతున్నారు. నిరాధారమైన భయాలకంటే, పరిశుభ్రతపై దృష్టి పెట్టండి — ఇదే నిజమైన సేఫ్టీ సీక్రెట్!