స్టేజ్ 4 క్యాన్సర్ను జయించిన డాక్టర్ వెల్లడించిన 5 క్యాన్సర్ ఫైటింగ్ ఫుడ్స్
స్టేజ్ 4 బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ను జయించిన మేయో క్లినిక్ డాక్టర్ డాన్ ముస్సాలెం, క్యాన్సర్ నిరోధక ఆహారాల గురించి వెల్లడించారు. బెర్రీలు, సోయా, బీన్స్, బ్రోకలీ వంటి 5 క్యాన్సర్ ఫైటింగ్ ఫుడ్స్ ఆరోగ్యానికి ఎలా సహాయపడతాయో తెలుసుకోండి.
స్టేజ్ 4 బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ను జయించి మళ్లీ ఆరోగ్యవంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతున్న మేయో క్లినిక్ (Mayo Clinic)కు చెందిన వైద్యురాలు డాక్టర్ డాన్ ముస్సాలెం (Dr. Dawn Mussallem) తాజాగా క్యాన్సర్తో పోరాడటానికి సహాయపడే ఐదు అద్భుతమైన ఆహారాలను (Cancer Fighting Foods) వెల్లడించారు.
ఆమె చెబుతున్నది సింపుల్గా కానీ ప్రభావవంతంగా ఉంది — "మీరు ఏం తింటే అదే అవుతారు!" అని. ఈ మాటను ఆమె తన జీవితానుభవంతో నిరూపించారు. స్టేజ్ 4 క్యాన్సర్ను ఓడించిన సర్వైవర్గా, డాక్టర్ ముస్సాలెం తన ఆహారపు అలవాట్లు, శరీరానికి శక్తినిచ్చే ఫుడ్స్ గురించి విశదీకరించారు.
1. బెర్రీలు (Berries)
బెర్రీల్లో ఉన్న యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్, ఆంథోసైనిన్స్ వంటి పదార్థాలు క్యాన్సర్ కణాల పెరుగుదలను అడ్డుకుంటాయని పరిశోధనలు నిర్ధారించాయి.
డాక్టర్ ముస్సాలెం మాట్లాడుతూ, “ప్రతి వారం కనీసం రెండు సార్లు బెర్రీలను తీసుకుంటే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం తగ్గుతుంది. ఇప్పటికే క్యాన్సర్ ఉన్నవారిలో కూడా మరణం చెందే అవకాశం 25% వరకు తగ్గుతుంది” అన్నారు.
2. ఊదా రంగు చిలగడదుంపలు (Purple Sweet Potatoes)
ఈ చిలగడదుంపల్లో బెర్రీల కంటే 150% అధికంగా ఆంథోసైనిన్స్ ఉంటాయని ఆమె తెలిపారు. ఇవి ట్యూమర్ కణాల పెరుగుదలను అడ్డుకోవడమే కాకుండా, శరీరంలోని ఆరోగ్యకర కణాల పెరుగుదలని ప్రోత్సహిస్తాయి.
3. క్రూసిఫెరస్ కూరగాయలు (Cruciferous Vegetables)
బ్రోకలీ, కాలీఫ్లవర్, బ్రస్సెల్స్ స్ప్రౌట్స్ వంటి కూరగాయలు క్యాన్సర్ నిరోధక శక్తితో నిండి ఉంటాయి.
ఈ కూరగాయల్లో ఉండే “మైరోసినేస్” అనే ఎంజైమ్ శరీరానికి అవసరమైన యాంటీ క్యాన్సర్ పోషకాలను గ్రహించడంలో సహాయపడుతుంది. అలాగే, ఈస్ట్రోజెన్ను హానికర రూపంలోకి మారకుండా నిరోధిస్తుంది.
4. బీన్స్, పీచు పదార్థాలు (Beans & Fiber-rich Foods)
బీన్స్ అద్భుతమైన ప్లాంట్ ప్రొటీన్ అని డాక్టర్ ముస్సాలెం తెలిపారు. “ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉన్న ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల గుండె జబ్బులు, ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ వంటి వ్యాధుల ప్రమాదం తగ్గుతుంది” అన్నారు. ఒక పెద్ద అధ్యయనం ప్రకారం, ఫైబర్ క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని 22% వరకు తగ్గిస్తుంది.
5. సోయా, ఎడమామె (Soy and Edamame)
డాక్టర్ ముస్సాలెం చెబుతున్నట్లు, ఎడమామె (పచ్చి సోయాబీన్స్) బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ మరణ ప్రమాదాన్ని గణనీయంగా తగ్గిస్తుంది.
సోయా పురుషులలో ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ మరియు ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ ప్రమాదాలను కూడా తగ్గిస్తుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. అమెరికన్ క్యాన్సర్ సొసైటీ (American Cancer Society) 2022 నివేదిక ప్రకారం, సోయా తీసుకోవడం వల్ల బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ తిరిగి వచ్చే ప్రమాదం 25% వరకు తగ్గుతుంది.
ఆహారమే ఔషధం!
“Food is Medicine” అని డాక్టర్ ముస్సాలెం పేర్కొన్నారు. “రంగురంగుల పండ్లు, కూరగాయలు ఫైటోన్యూట్రియెంట్స్తో నిండి ఉంటాయి. ఇవి మన శరీరానికి స్వస్థతను కలిగించడంలో కీలకపాత్ర పోషిస్తాయి. శరీరం తనను తాను బాగుచేసుకునే శక్తిని కలిగి ఉంది — మనం చేయాల్సిందల్లా దానికి సరైన ఆహారం అందించడమే” అని ఆమె చెప్పారు.