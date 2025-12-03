గర్భధారణ లక్షణాలు భర్త వీర్య కణాల నాణ్యతపై ఆధారపడతాయా? UK వైద్యుడి ముఖ్య హెచ్చరిక
UK సర్జన్ డాక్టర్ కరణ్ రాజన్ ప్రకారం, గర్భధారణ సమస్యలు, ప్రీక్లాంప్సియా, గర్భధారణ మధుమేహం వంటి సమస్యలు భర్త వీర్య కణాల నాణ్యతపై ఆధారపడవచ్చని హెచ్చరిక. పురుషులు తప్పనిసరి గా పాటించాల్సిన ఆరోగ్య సూచనలు, జీవనశైలి మార్పులు ఏవో తెలుసుకోండి.
గర్భధారణకు సన్నద్ధం అయ్యే సమయంలో భర్త పాత్ర ఎంత ముఖ్యమో చాలా మంది గ్రహించరు. గర్భధారణ సమస్యలు, లక్షణాలు, పిల్ల ఆరోగ్యం—ఇవి అన్నీ మహిళ బాధ్యత అనేది ఇప్పటికీ చాలామందిలో ఉన్న అభిప్రాయం. అయితే, ఈ అభిప్రాయాన్ని పూర్తిగా ఖండిస్తూ UK వైద్యుడు, ప్రముఖ ఆరోగ్య కంటెంట్ క్రియేటర్ డాక్టర్ కరణ్ రాజన్ ఒక కీలక హెచ్చరిక ఇచ్చారు.
ఆయన ప్రకారం, భర్త వీర్య కణాల నాణ్యత (Sperm Quality) గర్భధారణ సమయంలో వచ్చే సమస్యలపై ప్రముఖ ప్రభావం చూపుతుంది. ముఖ్యంగా, గర్భధారణ మధుమేహం, ప్రీక్లాంప్సియా వంటి క్లిష్ట సమస్యలకు వీర్య కణాల ఆరోగ్యం నేరుగా సంబంధం ఉండవచ్చని ఆయన తెలిపారు.
“గర్భధారణ లక్షణాలు కూడా వీర్య కణాల నాణ్యతపై ఆధారపడవచ్చు” – డా. కరణ్ రాజన్
ఇన్స్టాగ్రామ్లో నవంబర్ 29న పోస్ట్ చేసిన వీడియోలో డా. రాజన్ చెప్పారు:
“తండ్రుల ఆరోగ్యం, ఆహారం, ఒత్తిడి—all these directly impact sperm DNA మరియు epigenetic tags. ఇవే గర్భధారణ సమయంలో సమస్యలు రావడానికి ప్రధాన కారణాలు కావచ్చు.”
ఆయన వ్యక్తిగత అనుభవాన్ని కూడా పంచుకున్నారు:
“బిడ్డ కోసం ప్రయత్నించే మూడు నెలల ముందు నేను నా ఆరోగ్యాన్ని పూర్తిగా మార్చుకున్నాను. ఎందుకంటే ఒక వీర్య కణం అభివృద్ధి చెందడానికి 74 రోజులు పడుతుంది.”
పేలవ వీర్యం = పెరిగిన గర్భధారణ ప్రమాదాలు
డా. రాజన్ ప్రకారం, వీర్య కణాల నాణ్యత తగ్గితే:
పెరిగే సమస్యలు
- గర్భధారణ మధుమేహం (Gestational Diabetes)
- ప్రీక్లాంప్సియా (Preeclampsia)
- తల్లి శరీరంలో అధిక ఒత్తిడి హార్మోన్ల ఉత్పత్తి
- పుట్టబోయే బిడ్డకు గుండె జబ్బులు, ఊబకాయం ప్రమాదం
అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి:
ధూమపానం చేసే, జంక్ ఫుడ్ తినే, వ్యాయామం చేయని తండ్రులు — భవిష్యత్ పిల్లలకు మెటబాలిక్ సమస్యలను పాస్ చేస్తారు.
పురుషులు తప్పనిసరిగా చేయాల్సినవి — డా. రాజన్ సూచనలు
1. ధూమపానం, మద్యం తగ్గించండి లేదా పూర్తిగా ఆపండి
స్పెర్మ్ ఆకృతి, సంఖ్య, చలనశీలత నాశనం అవుతుంది.
2. కీలక పోషకాలు తీసుకోండి
- Folate: స్పెర్మ్ DNA నాణ్యత మెరుగుపడుతుంది
- Vitamin D: ప్లాసెంటా వికాసానికి కీలకం
- Zinc: స్పెర్మ్ చలనశీలత పెరుగుతుంది, టెస్టోస్టెరాన్ పెరుగుతుంది
- Omega-3: మొత్తం వీర్య కణాల ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది
3. నిద్ర తప్పనిసరి
నిద్ర లోపం = స్పెర్మ్ తగ్గుదల
4. రోజూ వ్యాయామం చేయండి
స్పెర్మ్ నాణ్యతను బాగా మెరుగు పరుస్తుంది.
5. ఒత్తిడి నియంత్రించండి
ధ్యానం, యోగా, మైండ్ఫుల్ శ్వాస, లేదా సాధారణ నడక — ఏదైనా సరే…
“ఒత్తిడి వీర్య కణాలకు పెద్ద శత్రువు” అని డా. రాజన్ హెచ్చరిస్తున్నారు.
సారాంశం
తల్లి ఆరోగ్యం ఎంత ముఖ్యమో,
తండ్రి ఆరోగ్యం కూడా అంతే కీలకం.
గర్భధారణ లక్షణాలు, సమస్యలు, బిడ్డ భవిష్యత్తు ఆరోగ్యం—all are influenced by Sperm Quality.
కాబట్టి బిడ్డ కోసం ప్లాన్ చేసే ప్రతి పురుషుడు కనీసం 3 నెలల ముందే ఆరోగ్య మార్పులు ప్రారంభించాలి.