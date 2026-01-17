Do Bluetooth Earphones Cause.. క్యాన్సర్ ముప్పు పొంచి ఉందా? నిపుణులు ఏమంటున్నారు?
బ్లూటూత్ ఇయర్ఫోన్లు వాడటం వల్ల క్యాన్సర్ వస్తుందా? వైర్లెస్ ఎయిర్పాడ్ల రేడియేషన్ ప్రమాదం గురించి నిపుణులు ఏమంటున్నారు? పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో వైర్లెస్ ఇయర్ఫోన్లు, ఎయిర్పాడ్లు శరీరంలో ఒక భాగమైపోయాయి. ఆఫీస్ మీటింగ్స్ అయినా, ప్రయాణాల్లో పాటలు వినడానికైనా గంటల తరబడి వీటిని చెవుల్లోనే ఉంచుకుంటున్నాం. అయితే, వీటి నుంచి వెలువడే రేడియేషన్ వల్ల క్యాన్సర్ వస్తుందనే వార్తలు సోషల్ మీడియాలో తరచుగా వైరల్ అవుతుంటాయి. ఈ వాదనల్లో నిజమెంత? సైన్స్ ఏం చెబుతోంది?
వైరల్ వాదనలు - శాస్త్రీయ వాస్తవాలు
బ్లూటూత్ పరికరాలు వాడటం అంటే తల దగ్గర ఒక 'మైక్రోవేవ్'ను పెట్టుకోవడమే అనే ప్రచారం సాగుతోంది. దీనిపై అమెరికాలోని మిచిగాన్ న్యూరోసర్జరీ ఇన్స్టిట్యూట్ నిపుణుడు డాక్టర్ జే జగన్నాథన్ స్పష్టతనిచ్చారు.
డాక్టర్ జగన్నాథన్ వివరణ ప్రకారం.. రేడియేషన్లో రెండు రకాలు ఉంటాయి:
- అయనీకరణ రేడియేషన్ (Ionizing Radiation): ఎక్స్-రేలు, అతినీలలోహిత కిరణాలు వంటివి. ఇవి మన కణాల్లోని DNAను దెబ్బతీసి క్యాన్సర్కు కారణమవుతాయి.
- నాన్-అయనీకరణ రేడియేషన్ (Non-ionizing Radiation): బ్లూటూత్, వైఫై, మొబైల్ ఫోన్ల నుంచి వచ్చేవి. ఇవి DNAను దెబ్బతీసేంత శక్తిని కలిగి ఉండవు.
బ్లూటూత్ రేడియేషన్ ప్రమాదకరమా? మొబైల్ ఫోన్లతో పోలిస్తే బ్లూటూత్ ఇయర్ఫోన్ల నుంచి వెలువడే రేడియేషన్ 10 నుండి 400 రెట్లు తక్కువ. కాబట్టి ఫోన్లో నేరుగా మాట్లాడటం కంటే, ఇయర్ఫోన్లు వాడటం వల్ల రేడియేషన్ ప్రభావం ఇంకా తక్కువగా ఉంటుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి.
పరిశోధనలు ఏం చెబుతున్నాయి?
నేషనల్ టాక్సికాలజీ ప్రోగ్రామ్ (NTP) ఎలుకలపై చేసిన ఒక అధ్యయనంలో రేడియేషన్ వల్ల మగ ఎలుకలకు గుండె సంబంధిత క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఉందని తేలింది. అయితే, దీనిని మానవులకు అన్వయించలేమని అమెరికాకు చెందిన FDA (Food and Drug Administration) స్పష్టం చేసింది. ఎందుకంటే:
ప్రయోగశాలలో ఎలుకలకు ఇచ్చిన రేడియేషన్ స్థాయిలు, మనం నిజ జీవితంలో వాడే ఇయర్ఫోన్ల స్థాయిల కంటే చాలా రెట్లు ఎక్కువ.
మనుషుల్లో క్యాన్సర్, బ్లూటూత్ రేడియేషన్ మధ్య ప్రత్యక్ష సంబంధాన్ని నిరూపించే బలమైన ఆధారాలు ఇప్పటివరకు లేవు.
జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!
క్యాన్సర్ ముప్పు లేకపోయినా, గంటల తరబడి ఇయర్ఫోన్లు వాడటం వల్ల ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తవచ్చు:
వినికిడి లోపం: ఎక్కువ శబ్దంతో (Volume) ఎక్కువ సేపు వింటే చెవిలోని సున్నితమైన కణాలు దెబ్బతింటాయి.
చెవి ఇన్ఫెక్షన్లు: గాలి ఆడకపోవడం వల్ల చెవిలో బ్యాక్టీరియా పెరిగి ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది.