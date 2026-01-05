  • Menu
Chicken Cooking Tips: ఫుడ్ పాయిజనింగ్ నివారించడానికి సింపుల్ మార్గాలు!

ఆదివారం చికెన్ తినడం అంటే ఇష్టమా? ఫుడ్ పాయిజన్‌కు దారితీసే సాధారణ పొరపాట్లను నివారించి, ఇంట్లోనే చికెన్‌ను రుచికరంగా మరియు ఆరోగ్యకరంగా ఎలా వండాలో తెలుసుకోండి.

తెలంగాణలో చాలా మందికి ఆదివారం అంటే చికెన్ ఉండాల్సిందే. మసాలా ఫ్రై అయినా లేదా గ్రేవీ కర్రీ అయినా, ఆదివారం పూట చికెన్ రుచే వేరు. అయితే, చికెన్ వండేటప్పుడు చేసే చిన్న చిన్న పొరపాట్లు మీ ఆరోగ్యానికి ముప్పు కలిగించవచ్చు.

2026లో మీ కుటుంబం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే, చికెన్‌ను సరైన పద్ధతిలో (మరియు సురక్షితంగా) ఎలా వండాలో ఈ గైడ్ ద్వారా తెలుసుకోండి!

1. చికెన్‌ను కడగడం ఆపేయండి!

ఇది వినడానికి వింతగా అనిపించవచ్చు. మనలో చాలా మంది చికెన్‌ను నీటితో శుభ్రంగా కడగడం అలవాటు, కానీ ఆరోగ్య నిపుణులు ఇది తప్పని చెబుతున్నారు. చికెన్‌ను కడగడం వల్ల అందులోని 'సాల్మొనెల్లా', 'క్యాంపిలోబాక్టర్' వంటి ప్రమాదకర బ్యాక్టీరియా నీటి తుంపర్ల ద్వారా వంటగది అంతా వ్యాపిస్తుంది. ఈ బ్యాక్టీరియా కేవలం వండేటప్పుడు కలిగే అధిక వేడి వల్ల మాత్రమే చనిపోతుంది తప్ప, నీటితో కడగడం వల్ల కాదు.

2. సగం ఉడికించడం ప్రమాదకరం

ఆకలి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు చికెన్‌ను త్వరగా వండాలని ప్రయత్నిస్తాం. కొన్నిసార్లు చికెన్ పైన గోల్డెన్ కలర్‌లో ఉడికినట్లు అనిపించినా, లోపల మాత్రం పచ్చిగా (పింక్ కలర్‌లో) ఉంటుంది. పచ్చి మాంసం తింటే అనారోగ్యం పాలయ్యే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే, ముక్క లోపలి వరకు పూర్తిగా ఉడికిందని నిర్ధారించుకున్నాకే వండటం ఆపాలి.

3. ఫ్రిజ్ నిర్వహణ

మార్కెట్ నుండి తెచ్చిన చికెన్‌ను నేరుగా ఫ్రిజ్‌లో పెట్టకండి. ఒకవేళ ఆ చికెన్ ప్యాకెట్ నుండి రసం (Juices) లీక్ అయితే, అది ఫ్రిజ్‌లోని పండ్లు లేదా కూరగాయల మీద పడే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల బ్యాక్టీరియా ఇతర ఆహార పదార్థాలకు వ్యాపిస్తుంది. అందుకే చికెన్‌ను ఎప్పుడూ ఒక సీలు చేసిన గిన్నెలో ఉంచి, ఫ్రిజ్‌లో అందరికంటే క్రింది అరలో (Lowest shelf) భద్రపరచాలి.

4. "ఒకే చాకు" నియమం

చికెన్ కోయడానికి ఉపయోగించిన చాకు లేదా కటింగ్ బోర్డును కూరగాయలు కోయడానికి వాడకండి. చికెన్ కోసిన తర్వాత అదే చాకుతో సలాడ్ లేదా కూరగాయలు కోస్తే, మాంసంలోని బ్యాక్టీరియా నేరుగా మీ శరీరంలోకి వెళ్తుంది. చికెన్ కోసిన వెంటనే మీ చేతులను, చాకును మరియు బోర్డును గోరువెచ్చని సోపు నీటితో శుభ్రంగా కడగాలి.

5. మళ్ళీ వేడి చేయడం వల్ల వచ్చే ముప్పు

మిగిలిపోయిన చికెన్ కర్రీని మరుసటి రోజు తింటున్నారా? చికెన్‌ను మాటిమాటికీ చల్లబరచడం మరియు వేడి చేయడం వల్ల బ్యాక్టీరియా పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ నిల్వ చేయాలనుకుంటే, వండిన చికెన్ చల్లారగానే వెంటనే ఫ్రిజ్‌లో పెట్టండి. తినే ముందు అది పూర్తిగా లోపలి వరకు వేడయ్యేలా చూసుకోండి.

ముగింపు:

చికెన్ వండటం ఒక కళ అయితే, ఆహార భద్రత అనేది ఒక శాస్త్రం. ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే మీ ఆదివారం విందు రుచికరంగానే కాకుండా ఆరోగ్యకరంగానూ ఉంటుంది.

2026లో మరిన్ని ఆరోగ్య మరియు జీవనశైలి చిట్కాల కోసం మా బ్లాగును ఫాలో అవ్వండి!

