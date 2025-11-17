ఒత్తిడితో గుండె నిజంగానే పగిలిపోతుందా? లక్షణాలు, కారణాలు, చికిత్స పూర్తివివరాలు
Broken Heart Syndrome (Takotsubo Cardiomyopathy) అంటే ఏమిటి? ఒత్తిడి గుండె పనితీరును ఎలా దెబ్బతీస్తుంది? లక్షణాలు, ప్రమాద కారకాలు, చికిత్స, అలాగే గుండెను రక్షించే సింపుల్ పద్ధతుల గురించి తెలుసుకోండి.
బ్రోకెన్ హార్ట్ సిండ్రోమ్ అంటే ఏమిటి?
మనసుకి గాయం, విడిపోవడం, ఆత్మీయుడిని కోల్పోవడం, తీవ్రమైన షాక్ లేదా జీవిత ఒత్తిడి… ఇవన్నీ మనసునే కాదు, గుండెపైనా ప్రభావం చూపుతాయి.
ఇలాంటి తీవ్రమైన భావోద్వేగం లేదా శారీరక ఒత్తిడి కారణంగా వచ్చే పరిస్థితినే Broken Heart Syndrome లేదా Takotsubo Cardiomyopathy అంటారు.
ఈ సిండ్రోమ్ లక్షణాలు చాలాసార్లు గుండెపోటు లాంటివిగా కనిపిస్తాయి. అందుకే చాలా మంది దీనిని ప్రమాదకరంగా భావిస్తారు.
ఇది ఎలా వస్తుంది? – నిపుణుల వివరణ
మనలో ఒత్తిడి అధికమైతే, శరీరం ఒక్కసారిగా ఎడ్రినలిన్, కార్టిసాల్ వంటి స్ట్రెస్ హార్మోన్లను ఎక్కువగా విడుదల చేస్తుంది.
ఈ హార్మోన్ షాక్ వల్ల:
- గుండె కండరాలు తాత్కాలికంగా బలహీనపడతాయి
- గుండె ఎడమ జఠరిక (Left Ventricle) ఉబ్బిపోతుంది
- గుండె లయ కొట్టుకొని పోతుంది
ఇదే Broken Heart Syndrome.
డాక్టర్ అభిషేక్ సింగ్ ప్రకారం:
“ఫైట్-ఆర్-ఫ్లైట్ ప్రతిస్పందన సమయంలో గుండెపై ఒత్తిడి అకస్మాత్తు పెరగడం వల్ల ఈ సమస్య కలుగుతుంది.”
ఎవరికి ఎక్కువ ప్రమాదం?
ప్రముఖ అధ్యయనాల ప్రకారం:
- మెనోపాజ్ దాటిన మహిళలకు ఈ సిండ్రోమ్ వచ్చే అవకాశాలు అత్యధికం
- భావోద్వేగ ఆవేదన, ఆత్మీయుడిని కోల్పోవడం తర్వాత కేసులు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి
- షాక్, ప్రమాదం, శారీరక ఒత్తిడి కూడా కారణాలు కావచ్చు
మానసిక ఆరోగ్యం మరియు గుండె ఆరోగ్యం ఎంతగా అనుబంధంగా ఉన్నాయో ఇది నిరూపిస్తుంది.
బ్రోకెన్ హార్ట్ సిండ్రోమ్ లక్షణాలు
ఈ సమస్య గుండెపోటు లక్షణాలను పోలి ఉంటుంది:
- హఠాత్తుగా ఛాతీలో నొప్పి
- శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది
- గుండె వేగంగా కొట్టుకోవడం
- తలనిర్ఘాంతం లేదా అపస్మారక స్థితి
- తీవ్ర ఆందోళన
ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే తక్షణమే వైద్య సహాయం తీసుకోవాలి.
చికిత్స ఎలా ఉంటుంది?
Broken Heart Syndromeకు ప్రత్యేకమైన ఒకే చికిత్స ఉండదు. పరిస్థితి ఆధారంగా వైద్యులు:
- గుండె విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి మందులు
- బ్లడ్ ప్రెషర్ నియంత్రణ
- కొన్ని సందర్భాల్లో IABP (Intra-Aortic Balloon Pump)
- కరోనరీ ఆర్టరీ బ్లాకేజ్ ఉందేమో పరీక్షలు చేస్తారు
సంవత్సరాల కంటే కొన్ని వారాలు లేదా కొన్ని నెలల్లో చాలా మంది పూర్తిగా కోలుకుంటారు.
భావోద్వేగ గాయాన్ని కూడా నయం చేయాలి
డాక్టర్ సింగ్ సూచనలు:
ఒత్తిడి నిర్వహణ
- Meditation
- Breathing Exercises
- యోగా
- కౌన్సెలింగ్
సానుకూల కార్యకలాపాలు
- హాబీలు
- కుటుంబ సభ్యులతో సమయం
- ప్రయాణం, సంగీతం
ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి
- రెగ్యులర్ వ్యాయామం
- పండ్లు, కూరగాయలు అధికంగా ఉండే ఆహారం
- మంచి నిద్ర
- ధూమపానం, మద్యం నివారణ
ఇవన్నీ గుండెను, మనస్సును బలంగా ఉంచుతాయి.
మానసిక ఆరోగ్యం = గుండె ఆరోగ్యం
మన మనస్సులో ఒత్తిడి పెరిగితే, దాని మొదటి దెబ్బ గుండెకే తగులుతుంది.
Broken Heart Syndrome మనకు చెప్పే పెద్ద పాఠం…
“మానసిక ఆరోగ్యం కేవలం భావోద్వేగ సమస్య కాదు, అది గుండె రోగాలనికూడా పెంచుతుంది.”