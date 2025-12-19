గుండె జబ్బుల నిర్ధారణలో సరికొత్త విప్లవం: చిన్న రక్తనాళాల సమస్యను పట్టేసే ఏఐ టెక్నాలజీ
గుండెలోని అతిచిన్న రక్తనాళాల సమస్య అయిన CMVDని గుర్తించేందుకు మిచిగాన్ యూనివర్సిటీ అభివృద్ధి చేసిన కొత్త AI మోడల్ వైద్య రంగంలో విప్లవం సృష్టిస్తోంది. సాధారణ పరీక్షల్లో దొరకని ఈ గుండె వ్యాధిని ఈ ఏఐ ఎలా గుర్తిస్తుందో తెలుసుకోండి.
గుండెపోటు అనగానే చాలా మందికి ముందుగా గుర్తుకు వచ్చేది గుండెకు రక్తాన్ని సరఫరా చేసే పెద్ద రక్తనాళాల్లో బ్లాక్స్. అయితే, గుండెలోని అతిచిన్న రక్తనాళాల్లో (Micro Vessels) సమస్య ఏర్పడితే, దాన్ని గుర్తించడం ఇప్పటివరకు వైద్యులకు పెద్ద సవాలుగానే ఉండేది. ఈ క్లిష్టమైన సమస్యకు ఇప్పుడు పరిష్కారం దొరికినట్టే కనిపిస్తోంది.
అమెరికాలోని మిచిగాన్ యూనివర్సిటీ పరిశోధకులు, గుండెలోని చిన్న రక్తనాళాల వ్యాధి అయిన **కరోనరీ మైక్రోవాస్కులర్ డిస్ఫంక్షన్ (CMVD)**ను అత్యంత ఖచ్చితంగా గుర్తించే సరికొత్త ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) మోడల్ను అభివృద్ధి చేశారు. ఇది వైద్య రంగంలో ఒక విప్లవాత్మక ముందడుగుగా నిపుణులు అభివర్ణిస్తున్నారు.
ఏమిటి ఈ CMVD?
CMVD (Coronary Microvascular Dysfunction) అనేది గుండె కండరాలకు రక్తాన్ని చేరవేసే అతి సూక్ష్మ రక్తనాళాల్లో ఏర్పడే సమస్య. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి ఏడాది సుమారు 1.4 కోట్ల మంది గుండెనొప్పితో ఆసుపత్రులకు వెళ్తున్నారు. వీరిలో చాలా మందికి చేసిన **ఆంజియోగ్రామ్ రిపోర్టులు ‘నార్మల్’**గా వస్తాయి.
కారణం ఏమిటంటే,
ఆంజియోగ్రామ్ పరీక్షలు కేవలం పెద్ద రక్తనాళాలను మాత్రమే చూపగలవు. చిన్న రక్తనాళాల్లో సమస్యలు ఉన్నా అవి ఈ పరీక్షల్లో కనిపించవు.
కార్డియాలజీ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ వెంకటేష్ ఎల్. మూర్తి మాట్లాడుతూ,
“ఎమర్జెన్సీ విభాగానికి వచ్చే రోగుల్లో CMVDను గుర్తించడం చాలా కష్టం. రిపోర్టులు క్లియర్గా ఉండటంతో ఈ వ్యాధి చాలాసార్లు మిస్ అవుతుంది” అని తెలిపారు.
ఈ సమస్య ఉన్నవారిలో
- తీవ్రమైన గుండెనొప్పి (Angina)
- గుండెకు తగినంత రక్తప్రసరణ లేకపోవడం
- భవిష్యత్తులో గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదం
ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి.
ఈ కొత్త AI మోడల్ ఎలా పనిచేస్తుంది?
సాధారణంగా CMVDను గుర్తించడానికి PET Imaging వంటి ఖరీదైన, అన్ని ఆసుపత్రుల్లో లభించని పరీక్షలు అవసరం. కానీ, ఇప్పుడు అభివృద్ధి చేసిన EKG-AI మోడల్ మాత్రం చాలా సులభంగా పనిచేస్తుంది.
ఈ ఏఐ ప్రత్యేకతలు:
- గుండె యొక్క విద్యుత్ తరంగాల భాషను (ECG/EKG Signals) విశ్లేషిస్తుంది
- మనిషి ప్రమేయం లేకుండానే డేటాను అర్థం చేసుకుంటుంది
- వేల సంఖ్యలో రోగుల ECG, PET స్కాన్ డేటాతో శిక్షణ పొందింది
- వయస్సు, లింగం, ఇతర ఆరోగ్య అంశాలతో కలిపి 12 కీలక ఫ్యాక్టర్లను పరిగణలోకి తీసుకుంటుంది
- అత్యంత ఖచ్చితమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది
రోగులకు, చిన్న ఆసుపత్రులకు ఇది ఎందుకు వరం?
ఈ AI టెక్నాలజీ యొక్క అతిపెద్ద లాభం —
1.తక్కువ ఖర్చు
2.Non-invasive పద్ధతి (శరీరంలోకి పరికరాలు పంపాల్సిన అవసరం లేదు)
ఇంటర్నల్ మెడిసిన్ అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ సాషా ఎన్. గుణవర్ధన మాట్లాడుతూ,
“పెద్ద సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రులు లేని ప్రాంతాల్లో కూడా ఈ AI మోడల్ను వినియోగించవచ్చు. దీని వల్ల సామాన్యులకు కూడా ఆధునిక గుండె వైద్యం అందుబాటులోకి వస్తుంది” అని తెలిపారు.
CMVD లక్షణాలు: వీటిని నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు
- కనీసం 10 నిమిషాల పాటు కొనసాగే గుండెనొప్పి
- తరచూ నీరసం, తల తిరగడం
- ఆంజియోగ్రామ్ రిపోర్టు క్లియర్గా ఉన్నా గుండెనొప్పి తగ్గకపోవడం
ఇలాంటి లక్షణాలు ఉంటే, అది CMVD కావచ్చని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.