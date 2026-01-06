  • Menu
Home  > విద్య

TS Sankranti Holidays 2026: తెలంగాణలో స్కూళ్లకు వారం రోజుల పాటు పండగ హాలిడేస్

TS Sankranti Holidays 2026: తెలంగాణలో స్కూళ్లకు వారం రోజుల పాటు పండగ హాలిడేస్
x
Highlights

తెలంగాణలో సంక్రాంతి సెలవులను ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. జనవరి 10 నుంచి 16 వరకు స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవులు ఉండనున్నాయి. పూర్తి షెడ్యూల్ ఇక్కడ చూడండి.

తెలంగాణలోని అన్ని ప్రభుత్వ మరియు ప్రైవేటు విద్యాసంస్థలకు సంక్రాంతి సెలవులను విద్యాశాఖ ప్రకటించింది. పాఠశాల విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ నవీన్ నికోలస్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, ఈ ఏడాది విద్యార్థులకు వరుసగా వారం రోజుల పాటు సెలవులు లభించనున్నాయి.

సెలవుల షెడ్యూల్ ఇదీ:

తెలంగాణ విద్యాశాఖ క్యాలెండర్ ప్రకారం సెలవుల వివరాలు కింది విధంగా ఉన్నాయి:

  • సెలవులు ప్రారంభం: జనవరి 10, 2026 (శనివారం)
  • సెలవుల ముగింపు: జనవరి 16, 2026 (శుక్రవారం)
  • స్కూళ్లు తిరిగి తెరుచుకునే తేదీ: జనవరి 17, 2026 (శనివారం)

పండుగ తేదీలు ఇవే:

ఈ ఏడాది సంక్రాంతి సంబరాలు బుధవారం నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి.

  • జనవరి 14 (బుధవారం): భోగి
  • జనవరి 15 (గురువారం): సంక్రాంతి
  • జనవరి 16 (శుక్రవారం): కనుమ

వచ్చే శనివారం (జనవరి 10) నుంచే స్కూళ్లు మూతపడనుండటంతో, విద్యార్థులు తమ స్వగ్రామాలకు వెళ్లేందుకు తగినంత సమయం లభించినట్లయింది. గంగిరెద్దుల ఆటలు, హరిదాసుల కీర్తనలు, రంగురంగుల ముగ్గులు మరియు కోడిపందేలతో వారం రోజుల పాటు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పండుగ కోలాహలం నెలకొననుంది.

ముఖ్య గమనిక:

రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రైవేటు, ప్రభుత్వ మరియు ఎయిడెడ్ పాఠశాలలు ఈ ఉత్తర్వులను కచ్చితంగా పాటించాలని విద్యాశాఖ స్పష్టం చేసింది. సెలవుల విషయంలో నిబంధనలు ఉల్లంఘించే విద్యాసంస్థలపై చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించింది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick