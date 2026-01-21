TG Gurukul CET 2026: గురుకుల ప్రవేశాలకు నేడే ఆఖరి తేదీ.. సర్వర్ బిజీ అయ్యేలోపే మీ అప్లికేషన్ పూర్తి చేయండి!
తెలంగాణ ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ గురుకులాల్లో 5వ తరగతి ప్రవేశాలకు నేడే ఆఖరి తేదీ. వెంటనే ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోండి. ప్రవేశ పరీక్ష ఫిబ్రవరి 22, 2026న జరుగుతుంది.
రాష్ట్రంలోని ఎస్సీ (SC), ఎస్టీ (ST), మరియు బీసీ (BC) గురుకుల పాఠశాలల్లో 5వ తరగతి ప్రవేశాలకు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి ఈరోజే చివరి తేదీ. ఆన్లైన్ దరఖాస్తు ప్రక్రియ అందుబాటులో ఉంది. దరఖాస్తు గడువు ముగియడానికి కేవలం మూడు గంటల కంటే తక్కువ సమయం మాత్రమే మిగిలి ఉన్నందున, అర్హులైన విద్యార్థులందరూ ఈ అరుదైన అవకాశాన్ని కోల్పోకుండా వెంటనే దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సంబంధిత అధికారులు కోరుతున్నారు.
విద్యా సంవత్సరం 2026-2027 ప్రవేశాలు
ప్రభుత్వ పరిధిలోని ఈ క్రింది నాలుగు సొసైటీల గురుకుల పాఠశాలల్లో 5వ తరగతి ప్రవేశాల కోసం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయబడింది:
- TGSWREIS (తెలంగాణ సాంఘిక సంక్షేమ గురుకులాలు)
- TGTWREIS (తెలంగాణ గిరిజన సంక్షేమ గురుకులాలు)
- MJPTBCWREIS (మహాత్మా జ్యోతిబా ఫూలే బీసీ సంక్షేమ గురుకులాలు)
- TGREIS (తెలంగాణ విద్యా సంస్థల గురుకులాలు)
2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి గాను, ప్రవేశాలు కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ (TGCET-2026) ద్వారా నిర్వహించబడతాయి. ప్రస్తుతం 4వ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులు ఈ పరీక్షకు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులు.
TGCET-2026 పరీక్ష వివరాలు:
- పరీక్ష తేదీ: 22-02-2026
- పరీక్ష సమయం: ఉదయం 11:00 నుండి మధ్యాహ్నం 01:00 వరకు
- పరీక్ష ఫీజు: రూ. 100/- మాత్రమే
- పరీక్షా కేంద్రాలు: కేటాయించిన జిల్లా కేంద్రాలు.
దరఖాస్తు మార్గదర్శకాల కోసం అధికారిక వెబ్సైట్ సందర్శించండి: tgcet.cgg.gov.in
TG Gurukul CET 2026 దరఖాస్తు నింపే విధానం:
- అధికారిక వెబ్సైట్ tgcet.cgg.gov.in కి వెళ్లండి.
- 'Important లింక్స్' విభాగంలో సంబంధిత సంవత్సరాన్ని ఎంచుకోండి.
- హోమ్ పేజీలోని 'Payment Link' ద్వారా రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు చెల్లించండి.
- అనంతరం 'Application Link' క్లిక్ చేసి పేమెంట్ వివరాలు, పుట్టిన తేదీ నమోదు చేయండి.
- మీ వ్యక్తిగత, విద్యా వివరాలను నింపి, ఫోటోను అప్లోడ్ చేయండి.
- దరఖాస్తును సబ్మిట్ చేసి, భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం ప్రింట్ తీసుకోండి.
కావలసిన పత్రాలు:
- కులం ధృవీకరణ పత్రం (Caste Certificate)
- ఆదాయ ధృవీకరణ పత్రం (Income Certificate)
- ఆధార్ కార్డు
- పుట్టిన తేదీ ధృవీకరణ పత్రం (Birth Certificate)
- పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో
- రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్
ఆన్లైన్ దరఖాస్తు కోసం డైరెక్ట్ లింక్:
ఈరోజే దరఖాస్తును పూర్తి చేయండి. తెలంగాణలోని ప్రతిష్టాత్మక గురుకులాల్లో సీటు పొందేందుకు తల్లిదండ్రులు ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే దరఖాస్తు ప్రక్రియ ముగించాలని అధికారులు కోరుతున్నారు.