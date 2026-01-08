Telangana Sankranti Holidays 2026: 7 రోజులు సంక్రాంతి సెలవులు.. ఏ తేదీ నుంచి అంటే?
తెలంగాణలో పాఠశాలలకు సంక్రాంతి సెలవులను ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. జనవరి 10 నుండి 16 వరకు మొత్తం 7 రోజుల పాటు సెలవులు ఉండనున్నాయి.
తెలంగాణ విద్యాశాఖ తాజా ఉత్తర్వుల ప్రకారం, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్, ఎయిడెడ్ మరియు గురుకుల పాఠశాలలకు సంక్రాంతి సెలవులు ప్రకటించారు. ఈసారి అదనంగా ఒక రోజు సెలవు పెరగడంతో విద్యార్థులు పండుగను మరింత ఉత్సాహంగా జరుపుకోనున్నారు.
సెలవుల షెడ్యూల్ ఇలా ఉంది:
సెలవుల ప్రారంభం: జనవరి 10, 2026.
సెలవుల ముగింపు: జనవరి 16, 2026.
మొత్తం సెలవులు: 7 రోజులు.
పాఠశాలలు తిరిగి ప్రారంభం: జనవరి 17, 2026 (శనివారం).
అదనపు సెలవు ఎలా వచ్చిందంటే?
నిజానికి అకడమిక్ క్యాలెండర్ ప్రకారం సెలవులు ఆరు రోజులే ఉండాలి. అయితే, జనవరి 16న 'కనుమ' పండుగను ప్రభుత్వం ఐచ్ఛిక సెలవుగా గుర్తించినప్పటికీ, పాఠశాల విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ ప్రత్యేక నిర్ణయం తీసుకుని ఆ రోజును కూడా సాధారణ సెలవుగా మారుస్తూ ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు. దీనితో వరుసగా 7 రోజుల పాటు స్కూళ్లకు సెలవులు లభించాయి.
అన్ని పాఠశాలలకు వర్తిస్తుంది:
ఈ ఉత్తర్వులు రాష్ట్రంలోని అన్ని యాజమాన్యాల కింద నడిచే పాఠశాలలకు (ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్, ఎయిడెడ్, రెసిడెన్షియల్) వర్తిస్తాయని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని హైదరాబాద్, వరంగల్ రీజినల్ జాయింట్ డైరెక్టర్లతో పాటు జిల్లాల విద్యాశాఖాధికారులను (DEOs) ఆదేశించారు.
పండుగ కోసం సొంతూళ్లకు వెళ్లే విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు మరియు ఉపాధ్యాయులకు ఈ సుదీర్ఘ సెలవులతో పెద్ద ఊరట లభించినట్లయింది.