TS Inter Exams: ఇంటర్ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. ఆలస్యంగా వచ్చినా పర్లేదు! ఇంటర్ బోర్డ్ సంచలన నిర్ణయం.. పూర్తి వివరాలివే!

2025-26 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి, ఇంటర్మీడియట్ ప్రథమ మరియు ద్వితీయ సంవత్సర పబ్లిక్ పరీక్షలు మార్చి 25, 2026 నుండి ప్రారంభం కానున్నాయి. పరీక్షా కేంద్రానికి ఆలస్యంగా వచ్చే విద్యార్థులకు 5 నిమిషాల గ్రేస్ పీరియడ్ (అదనపు సమయం) కల్పించనున్నారు.
పరీక్షా కేంద్రానికి సకాలంలో చేరుకోలేకపోవడానికి విద్యార్థులకు అనేక కారణాలు ఉండవచ్చని బోర్డు గుర్తించడంతో ఈ 5 నిమిషాల సడలింపు అవసరమైంది. గతంలో, పరీక్షా అధికారులు నిబంధనలను కఠినంగా అమలు చేయడం వల్ల విద్యార్థులు తీవ్ర ఒత్తిడికి లోనై కొన్ని విషాదకర సంఘటనలు చోటుచేసుకున్నాయి. ఈ పరిస్థితులను పరిగణనలోకి తీసుకున్న బోర్డు, విద్యార్థుల శ్రేయస్సు దృష్ట్యా ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
పరీక్షా సమయాలు మరియు సూచనలు:
- పరీక్షలు ఉదయం 9:00 గంటలకు ప్రారంభమై మధ్యాహ్నం 12:00 గంటలకు ముగుస్తాయి.
- విద్యార్థులు ఉదయం 9:00 గంటల లోపే తమ పరీక్షా కేంద్రాలకు చేరుకోవాలి. ఉదయం 9:05 గంటల తర్వాత వచ్చే విద్యార్థులను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ లోపలికి అనుమతించరు.
- చివరి నిమిషంలో గందరగోళం మరియు హడావిడిని నివారించడానికి, విద్యార్థులు కనీసం ఉదయం 8:45 గంటలకే పరీక్షా కేంద్రానికి చేరుకోవాలని సూచించడమైనది.
విద్యార్థుల మరియు కేంద్రాల వివరాలు:
జూనియర్ మరియు సీనియర్ ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షల కోసం మొత్తం 10.47 లక్షల మంది విద్యార్థులు నమోదు చేసుకున్నారు.
