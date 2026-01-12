School Holidays Extended 2026: విద్యార్థులకు భారీ ఊరట.. ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం! ఎక్కడంటే?
పెరుగుతున్న చలి తీవ్రత కారణంగా ఢిల్లీ, యూపీ సహా పలు రాష్ట్రాల్లో పాఠశాలలకు సెలవులను పొడిగించారు. విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు తెలుసుకోవాల్సిన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
చలి తీవ్రత నేపథ్యంలో విద్యార్థుల ఆరోగ్య దృష్ట్యా పలు రాష్ట్రాల్లో పాఠశాలలకు సెలవులను పొడిగిస్తూ ప్రభుత్వం కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ముఖ్యంగా ఉత్తర భారతదేశంలో ఎముకలు కొరికే చలి, దట్టమైన పొగమంచు కారణంగా విద్యాసంస్థలను మరికొన్ని రోజులు మూసివేయాలని నిర్ణయించారు.
ఉత్తరప్రదేశ్లో జనవరి 15 వరకు..
ఉత్తరప్రదేశ్లోని పలు జిల్లాల్లో చలి తీవ్రత దృష్ట్యా 8వ తరగతి వరకు ఉన్న పాఠశాలలకు సెలవులను జనవరి 15, 2026 వరకు పొడిగించారు.
- నోయిడా (గౌతమ్ బుద్ధ నగర్): ఇక్కడ స్కూళ్లు జనవరి 16న తిరిగి ప్రారంభమవుతాయి.
- సంభాల్ జిల్లా: జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ ఉత్తర్వుల ప్రకారం నర్సరీ నుండి 8వ తరగతి వరకు జనవరి 14 వరకు సెలవులు ప్రకటించారు.
- ఔరయ్య: ఇక్కడ జనవరి 12 వరకు మాత్రమే సెలవులు ఉండటంతో మంగళవారం నుంచి బడులు పునఃప్రారంభం కానున్నాయి.
ఢిల్లీ, పంజాబ్లోనూ ఇదే పరిస్థితి..
దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో కూడా వాతావరణం అనుకూలించకపోవడంతో నర్సరీ నుంచి 8వ తరగతి విద్యార్థులకు సెలవులను జనవరి 15 వరకు పొడిగిస్తూ విద్యాశాఖ నిర్ణయం తీసుకుంది. గతంలో ఇవి జనవరి 8తో ముగియాల్సి ఉండగా, చలిగాలుల కారణంగా పొడిగించక తప్పలేదు. ఇక పంజాబ్లో జనవరి 13 వరకు స్కూళ్లు మూసివేసి ఉంటాయి, ఇక్కడ జనవరి 14న తరగతులు మొదలవుతాయి.
ఆరోగ్య జాగ్రత్తలు - వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిక
తీవ్రమైన చలి కారణంగా చిన్న పిల్లల్లో జలుబు, జ్వరాలు మరియు శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్లు పెరిగే అవకాశం ఉందని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. రాబోయే కొద్ది రోజులు ఉత్తరప్రదేశ్, హర్యానా, ఢిల్లీ, పంజాబ్లలో దట్టమైన పొగమంచు మరియు చలిగాలులు వీస్తాయని భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) వెల్లడించింది. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని కొన్ని చోట్ల పాఠశాలల పనివేళలను మార్చగా, మరికొన్ని చోట్ల పూర్తి సెలవులను ప్రకటించారు.
గమనిక: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రస్తుతానికి సంక్రాంతి సెలవులు కొనసాగుతున్నాయి. వాతావరణ పరిస్థితుల ఆధారంగా స్థానిక జిల్లా యంత్రాంగం నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది.