Sankranti Holidays 2026: స్కూళ్లకి ఓకే.. మరి ఇంటర్, డిగ్రీ, ఇంజనీరింగ్ కాలేజీల పరిస్థితి ఏంటి? క్లారిటీ ఇదే!
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంక్రాంతి సెలవుల సందడి మొదలైంది. స్కూళ్లు, ఇంటర్, డిగ్రీ మరియు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలకు ఎన్ని రోజులు సెలవులు ఇచ్చారో పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
సంక్రాంతి పండగ వచ్చేస్తోంది! ఊళ్లకు వెళ్లేవారు ఇప్పటికే రైలు, బస్సు టికెట్లు బుక్ చేసుకుని సిద్ధమయ్యారు. స్కూల్ విద్యార్థులకు సెలవుల షెడ్యూల్ ఇప్పటికే వచ్చేసింది. అయితే కాలేజీ విద్యార్థుల్లో మాత్రం సెలవులు ఎన్ని రోజులు ఉంటాయనే దానిపై ఇంకాస్త సందిగ్ధత నెలకొంది. ముఖ్యంగా తెలంగాణలోని ఇంటర్, డిగ్రీ, ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులకు సెలవుల వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
1. స్కూల్ విద్యార్థులకు (తెలంగాణ & ఏపీ):
రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ స్కూళ్లకు భారీగానే సెలవులు దక్కాయి.
- సెలవుల కాలం: జనవరి 10 నుండి జనవరి 18 వరకు.
- మొత్తం రోజులు: 9 రోజులు.
- పునఃప్రారంభం: జనవరి 19న స్కూళ్లు తిరిగి తెరుచుకుంటాయి.
2. ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులకు:
తెలంగాణ ఇంటర్ బోర్డు అకడమిక్ క్యాలెండర్ ప్రకారం విద్యార్థులకు తీపి కబురు అందించింది.
- షెడ్యూల్: జనవరి 11 నుండి 18 వరకు అధికారిక సెలవులు.
- అయితే, జనవరి 10 రెండో శనివారం కావడంతో, ఇంటర్ విద్యార్థులకు కూడా మొత్తం 9 రోజులు సెలవులు కలిసి రానున్నాయి.
- గత ఏడాది కేవలం 4 రోజులే సెలవులు ఉండగా, ఈసారి సెలవుల సంఖ్య పెరగడంతో విద్యార్థులు ఖుషీ అవుతున్నారు.
3. డిగ్రీ విద్యార్థులకు (ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ పరిధిలో):
డిగ్రీ విద్యార్థులకు మాత్రం సెలవులు కాస్త తక్కువగానే ఉన్నాయి.
- అధికారిక సెలవులు: జనవరి 14 (సంక్రాంతి), జనవరి 15 (కనుమ/భోగి).
- ప్లస్ పాయింట్: జనవరి 10 (రెండో శనివారం), జనవరి 11 (ఆదివారం) ఎలాగో సెలవులు ఉంటాయి. విద్యార్థులు మధ్యలో ఉన్న 12, 13 తేదీల్లో మేనేజ్ చేసుకుంటే వరుసగా 6 రోజులు పండగ ఎంజాయ్ చేయవచ్చు.
4. ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలకు (JNTU పరిధిలో):
ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులకు సెలవులపై కొంత ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఇటీవల ఫీజు రియింబర్స్మెంట్ బకాయిల కోసం జరిగిన బంద్ వల్ల సిలబస్ పెండింగ్లో ఉంది.
- అంచనా: డిగ్రీ కాలేజీల తరహాలోనే ప్రధాన పండగ రోజుల్లో (జనవరి 14, 15) మాత్రమే అధికారిక సెలవులు ఉండే అవకాశం ఉంది.
- పూర్తి వివరాల కోసం విద్యార్థులు తమ కాలేజీ యాజమాన్యం ఇచ్చే నోటీసులను గమనించాల్సి ఉంటుంది.
ముఖ్య గమనిక:
చాలా ప్రైవేట్ కాలేజీలు సిలబస్ పూర్తి చేయడం కోసం సెలవులను కుదించే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ప్రయాణాలు ప్లాన్ చేసుకునే ముందు విద్యార్థులు తమ కాలేజీ నుంచి అధికారిక సమాచారం తీసుకోవడం ఉత్తమం.