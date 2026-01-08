JEE Main 2026: జేఈఈ మెయిన్ సెషన్-1 సిటీ స్లిప్ విడుదల.. డౌన్లోడ్ ఎలా చేసుకోవాలో చూడండి!
జేఈఈ మెయిన్ 2026 సెషన్-1 ఎగ్జామ్ సిటీ స్లిప్ విడుదల. అభ్యర్థులు తమ పరీక్షా నగరాన్ని అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా ఎలా తనిఖీ చేయాలో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
జేఈఈ మెయిన్ 2026 (JEE Main 2026) సెషన్-1 పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులకు కీలక అప్డేట్. నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (NTA) అభ్యర్థులకు కేటాయించిన పరీక్షా నగరాల వివరాలను (Exam City Intimation Slip) అధికారికంగా విడుదల చేసింది.
దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రతిష్టాత్మక ఐఐటీలు (IIT), నిట్ (NIT)లలో ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించే ఈ పరీక్షకు సంబంధించి, విద్యార్థులు తమకు ఏ నగరంలో పరీక్ష కేంద్రం కేటాయించారో ఇప్పుడు ఆన్లైన్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు.
ఎగ్జామ్ సిటీ స్లిప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం ఎలా?
అభ్యర్థులు కింద పేర్కొన్న స్టెప్స్ ఫాలో అయ్యి తమ సిటీ స్లిప్ను పొందవచ్చు:
అధికారిక వెబ్సైట్: ముందుగా jeemain.nta.nic.in వెబ్సైట్ను సందర్శించండి.
లింక్ క్లిక్ చేయండి: హోమ్ పేజీలో కనిపించే 'JEE Main 2026 Session 1 Exam City Intimation Slip' అనే లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
వివరాలు నమోదు చేయండి: మీ అప్లికేషన్ నంబర్, పుట్టిన తేదీ మరియు సెక్యూరిటీ పిన్ (Captcha) ఎంటర్ చేయండి.
డౌన్లోడ్: సబ్మిట్ బటన్ నొక్కగానే మీ స్క్రీన్పై ఎగ్జామ్ సిటీ స్లిప్ కనిపిస్తుంది. దానిని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ప్రింట్ తీసుకోండి.
విద్యార్థులు గుర్తుంచుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయాలు:
ఇది అడ్మిట్ కార్డ్ కాదు: ఈ సిటీ స్లిప్ కేవలం మీకు ఏ నగరంలో పరీక్ష పడిందో ముందే తెలియజేయడానికి మాత్రమే. దీని ద్వారా మీరు ప్రయాణ ఏర్పాట్లు చేసుకోవచ్చు.
హాల్ టికెట్ ఎప్పుడు?: పరీక్షకు 3 లేదా 4 రోజుల ముందు అసలైన అడ్మిట్ కార్డులను ఎన్టీఏ విడుదల చేస్తుంది.
వివరాలు సరిచూసుకోండి: స్లిప్లో మీ పేరు, ఫోటో, సిగ్నేచర్ మరియు కేటాయించిన నగరం సరిగ్గా ఉన్నాయో లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి.
సాంకేతిక ఇబ్బందులు ఎదురైతే?
సిటీ స్లిప్ డౌన్లోడ్ చేయడంలో ఏవైనా సమస్యలు ఉంటే వెంటనే ఎన్టీఏ హెల్ప్లైన్ నంబర్లను సంప్రదించవచ్చు:
ఫోన్ నంబర్: 011-40759000
ఈమెయిల్: [email protected]