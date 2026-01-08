Good News for Telangana 10th Class Students.. స్పెషల్ క్లాసుల్లో రేవంత్ సర్కార్ 'స్నాక్స్' పంపిణీ!
తెలంగాణలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల పదో తరగతి విద్యార్థులకు సాయంత్రం వేళ స్నాక్స్ అందించాలని రేవంత్ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. దీని కోసం రూ. 4.23 కోట్లు విడుదల చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ అయ్యాయి.
తెలంగాణలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో పదో తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించింది. వార్షిక పరీక్షల నేపథ్యంలో సాయంత్రం వేళల్లో నిర్వహించే ప్రత్యేక తరగతులకు (Special Classes) హాజరయ్యే విద్యార్థులకు ఉచితంగా అల్పాహారం (స్నాక్స్) అందించాలని నిర్ణయించింది.
నిధుల విడుదల - షెడ్యూల్ ఇదే:
ఈ పథకం అమలు కోసం విద్యాశాఖ రూ. 4.23 కోట్లను మంజూరు చేసింది. ఈ మేరకు పాఠశాల విద్యా సంచాలకులు నవీన్ నికోలస్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
అమలు కాలం: 2026 ఫిబ్రవరి 16 నుండి మార్చి 10వ తేదీ వరకు.
పని దినాలు: మొత్తం 19 రోజుల పాటు ఈ అల్పాహారం పంపిణీ చేయనున్నారు.
లబ్ధిదారులు: ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, జిల్లా పరిషత్ (ZGP), మరియు మోడల్ స్కూళ్లలో చదువుతున్న పదో తరగతి విద్యార్థులు.
మెనూలో ఏముంటాయి?
విద్యార్థుల ఆరోగ్యం మరియు ఏకాగ్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని పౌష్టికాహారంతో కూడిన స్నాక్స్ అందించనున్నారు.
- ఉడకబెట్టిన పెసర్లు, శనగలు, బొబ్బర్లు.
- పల్లీలు - బెల్లం.
- చిరుధాన్యాలతో చేసిన మిల్లెట్ బిస్కెట్లు.
- ఉల్లిపాయ పకోడి వంటి రుచికరమైన పదార్థాలు.
ప్రభుత్వ లక్ష్యం ఇదే..
పదో తరగతి పరీక్షల దృష్ట్యా విద్యార్థులు ఉదయం నుండి సాయంత్రం వరకు బడిలోనే ఉండాల్సి వస్తుంది. సాయంత్రం వేళ ఆకలి వల్ల ఏకాగ్రత తగ్గకుండా ఉండేందుకు, వారి హాజరు శాతాన్ని పెంచేందుకు ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. గత ఏడాది 38 రోజుల పాటు స్నాక్స్ అందించగా, ఈసారి ప్రస్తుతానికి 19 రోజులకు మాత్రమే నిధులు కేటాయించారు. అయితే ఈ కాలాన్ని పెంచాలని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల నుంచి విన్నపాలు అందుతున్నాయి.