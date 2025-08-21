ఏపీ DSC Results 2025 : TET స్కోర్ సవరణకు చివరి ఛాన్స్, మెరిట్ లిస్ట్ విడుదలపై తాజా అప్డేట్ ఇదిగో!
AP DSC Results 2025, TET స్కోర్ సవరణకు చివరి అవకాశం ఆగస్టు 21 వరకు, ఆగస్టు 22న మెరిట్ లిస్ట్ విడుదల, జిల్లా వారీ జాబితాలు, వెబ్సైట్ డిటైల్స్ ఇక్కడ.
ఆంధ్రప్రదేశ్ మెగా DSC 2025 రిక్రూట్మెంట్లో మరో కీలక అప్డేట్ వచ్చింది. ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష (TET) మార్కుల సవరణకు విద్యాశాఖ ఫైనల్ ఛాన్స్ ఇచ్చింది. అభ్యర్థులు ఆగస్టు 21వ తేదీ గురువారం మధ్యాహ్నం వరకు తమ స్కోరును సరిచేసుకునే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు ఆగస్టు 22న మెరిట్ లిస్ట్ విడుదలయ్యే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
TET స్కోర్ సవరణకు చివరి అవకాశం
ఇప్పటికే విద్యాశాఖ DSC 2025 స్కోర్ కార్డులను విడుదల చేసింది. అయితే, టెట్ మార్కుల విషయంలో కొన్ని అభ్యంతరాలు రావడంతో, అభ్యర్థులకు సవరించుకునే అవకాశం ఇవ్వబడింది. అధికారులు స్పష్టంగా ఇది చివరి ఛాన్స్ అని ప్రకటించారు. ఇంకా ఎవరైనా అభ్యర్థులకు సందేహాలు లేదా సమస్యలు ఉంటే వెంటనే సరిచేయాలని సూచించారు.
మెరిట్ లిస్ట్ విడుదల తేదీ
విద్యాశాఖ ప్రకారం, ఆగస్టు 22న జిల్లా వారీగా DSC Merit List 2025 విడుదల చేస్తారు. ఈ జాబితా ఆధారంగా అభ్యర్థుల సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్ నిర్వహిస్తారు. ఇప్పటికే ఈ ప్రక్రియ కోసం ప్రత్యేక కమిటీలను ఏర్పాటు చేశారు.
DSC 2025 పరీక్ష వివరాలు
- DSC 2025 పరీక్షలు జూన్ 6 నుంచి జులై 6 వరకు కంప్యూటర్ బేస్డ్ పద్ధతిలో నిర్వహించబడ్డాయి.
- మొత్తం 5,77,675 అప్లికేషన్లకు, 3,35,401 మంది అభ్యర్థులు పరీక్షలకు హాజరయ్యారు.
- రాతపరీక్షలో ప్రతిభ చూపిన అభ్యర్థులను జిల్లా వారీగా ఎంపిక చేస్తారు.
సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ & ఫైనల్ జాబితా
మెరిట్ లిస్ట్ తర్వాత అభ్యర్థుల సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ జరుగుతుంది. దీనిపై ఆధారపడి ఫైనల్ DSC Merit List 2025 రూపొందించబడుతుంది.
DSC 2025 ఫలితాలు ఎలా చూసుకోవాలి?
అభ్యర్థులు https://apdsc.apcfss.in/
వెబ్సైట్లోకి వెళ్లి,
- Candidate Login లో హాల్టికెట్ నంబర్, పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయాలి.
- "Services" ఆప్షన్లో AP DSC Results 2025ను ఎంచుకోవాలి.
- దీంతో Score Card డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో అభ్యర్థి రాసిన పేపర్లు, సాధించిన మార్కులు, TET స్కోరు, Qualified/Not Qualified స్టేటస్ కనిపిస్తాయి.
AP DSC Results 2025లో భాగంగా TET స్కోర్ సవరణకు ఇది చివరి అవకాశం. మెరిట్ లిస్ట్ విడుదలతో రిక్రూట్మెంట్ తుది దశకు చేరుకుంటోంది.