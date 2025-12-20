  • Menu
Youth: మూడు పదులు వచ్చేలోపు ఇవి చేసేయండి! యువతకు గోల్డెన్ లైఫ్ గైడ్

Youth: మూడు పదులు వచ్చేలోపు ఇవి చేసేయండి! యువతకు గోల్డెన్ లైఫ్ గైడ్
Highlights

30 ఏళ్ల లోపు యువత తప్పక చేయాల్సిన విషయాలు ఇవే. కెరీర్, ఆర్థిక స్వాతంత్ర్యం, ఆరోగ్యం, నైపుణ్యాలు, సమాజ సేవపై పూర్తి మార్గదర్శకం ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.

నేటి యువతలో చాలామంది చదువు పూర్తయ్యాక పాతికేళ్లకే ఉద్యోగాల్లో అడుగుపెడతారు. ఆ తర్వాత వచ్చే 25–30 ఏళ్ల మధ్య ఐదేళ్ల కాలమే జీవితం మలుపుతిప్పే కీలక దశ. ఈ సమయంలో తీసుకునే నిర్ణయాలే భవిష్యత్తు దిశను నిర్ణయిస్తాయి. అందుకే మూడు పదులు వచ్చేముందే జీవితానికి బలమైన పునాదులు వేసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మరి 30 ఏళ్ల లోపు యువత తప్పక చేయాల్సిన ముఖ్యమైన పనులు ఏమిటో చూద్దాం.

1. నైపుణ్యాల పెంపకం (Skill Development)

డిగ్రీ ఉంటే ఉద్యోగం రావచ్చు, కానీ కెరీర్‌లో ఎదగాలంటే నైపుణ్యాలే అసలైన సంపద.

  • మీ ఉద్యోగానికి అవసరమైన అదనపు స్కిల్స్ నేర్చుకోండి
  • కొత్త టెక్నాలజీ, డిజిటల్ స్కిల్స్‌పై అవగాహన పెంచుకోండి
  • నిత్య విద్యార్థిలా ఉండి నేర్చుకోవడాన్ని అలవాటు చేసుకోండి

స్కిల్స్ పెరిగితే అవకాశాలు స్వయంగా మీ వెతుక్కుంటూ వస్తాయి.

2. ఆర్థిక స్వాతంత్ర్యం (Financial Independence)

ఉద్యోగంలో చేరిన మొదటి రోజునుంచే పొదుపు అలవాటు మొదలుపెట్టాలి.

  • నెలకు ఎంతైనా సరే సేవింగ్ తప్పనిసరి
  • ఎమర్జెన్సీ ఫండ్, రిటైర్మెంట్ ఫండ్ ఏర్పాటు
  • మ్యూచువల్ ఫండ్స్, ఇన్సూరెన్స్ వంటి పెట్టుబడులపై అవగాహన
  • ఐటీ రిటర్న్స్, టాక్స్ ప్లానింగ్ తెలుసుకోవడం అవసరం

డబ్బును నియంత్రించగలిగితే జీవితం సాఫీగా సాగుతుంది.

3. ఆరోగ్యం – నిజమైన సంపద

ఈ వయసులో ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తే భవిష్యత్తులో మూల్యం చెల్లించాల్సిందే.

  • సమతుల ఆహారం, సమయానికి నిద్ర
  • రోజువారీ వ్యాయామం అలవాటు
  • మానసిక ఆరోగ్యాన్ని కూడా పట్టించుకోవాలి

ఆరోగ్యం బాగుంటేనే కెరీర్, సంపాదన నిలబడతాయి.

4. ఆత్మవిశ్వాసం (Self Confidence)

మీపై మీకు నమ్మకం ఉంటే ఏ అడ్డంకినైనా దాటగలుగుతారు.

  • మీ బలాలు ఏంటో గుర్తించండి
  • ఓటములను పాఠాలుగా మార్చుకోండి
  • భయపడకుండా సవాళ్లను ఎదుర్కోండి

“నేను చేయగలను” అనే ధీమా విజయానికి తొలి మెట్టు.

5. విహారం, అనుభవాలు (Travel & Exposure)

జీవితం అంటే ఉద్యోగం, కుటుంబమే కాదు.

  • కనీసం ఒక్కసారి అయినా ఒంటరిగా ప్రయాణం చేయండి
  • వీలైతే విదేశీ ప్రయాణం చేసి కొత్త సంస్కృతులు తెలుసుకోండి
  • అనుభవాలే మిమ్మల్ని పరిపక్వులుగా మారుస్తాయి

ప్రయాణం మన దృక్కోణాన్ని పూర్తిగా మార్చేస్తుంది.

6. అభిరుచులకు ప్రాధాన్యం (Hobbies & Passion)

కెరీర్ ఒత్తిడిలో అభిరుచులను వదిలేయకండి.

  • సంగీతం, రచన, క్రీడలు ఏదైనా సరే కొనసాగించండి
  • “ఇప్పుడు కాదు, తర్వాత” అనే భావన వదిలేయండి

అభిరుచులు మానసిక ఆనందానికి మూలం.

7. ప్రవృత్తి లేదా సైడ్ బిజినెస్

ఒకే ఆదాయంపై ఆధారపడకుండా ఉండటం మంచిది.

  • ఉద్యోగంతోపాటు సైడ్ హస్టిల్ నేర్చుకోండి
  • చిన్న వ్యాపార ప్రయత్నాలు ప్రారంభించండి

కష్టకాలంలో ఇవే ఆర్థిక రక్షణగా నిలుస్తాయి.

8. సమాజ సేవ (Social Responsibility)

ఎంత ఎదిగినా సమాజానికి తిరిగి ఇవ్వడం మర్చిపోవద్దు.

  • వాలంటీర్‌గా పనిచేయండి
  • స్వచ్ఛంద సంస్థలకు సహాయం చేయండి

సమాజ సేవ ఆత్మసంతృప్తి, మానసిక ఆనందాన్ని ఇస్తుంది.

