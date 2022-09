పదోతరగతితో కానిస్టేబుల్‌ ఉద్యోగం.. ఎటువంటి పరీక్ష లేదు.. వారికి మాత్రమే..!

SSB Constable Recruitment: పదో తరగతి ఉత్తీర్ణులై ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కావాలనుకునే నిరుద్యోగులకి ఇది శుభవార్తనే చెప్పాలి. సశాస్త్ర సీమ బల్ (SSB) GD కానిస్టేబుల్ డైరెక్ట్ రిక్రూట్‌మెంట్ కోసం నోటిఫికేషన్‌ను విడుదల చేసింది. విశేషమేమిటంటే ఈ పోస్టులకి ఎటువంటి పరీక్ష ఉండదు. ఏదైనా గుర్తింపు పొందిన బోర్డు నుంచి 10వ తరగతి ఉత్తీర్ణులైన అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అభ్యర్థుల వయస్సు 18 నుంచి 23 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి. దరఖాస్తు రుసుముగా రూ.100 చెల్లించాలి. ఈ పోస్టులకి అప్లై చేసుకునే అభ్యర్థులు సశాస్త్ర సీమ బాల్ అధికారిక వెబ్‌సైట్ sscrectt.gov.inని సందర్శించి ఆన్‌లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఈ పోస్టులకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు 7వ CPC ప్రకారం లెవల్ 3 కింద రూ.21000, ఇతర అలవెన్సులు చెల్లిస్తారు. ఈ రిక్రూట్‌మెంట్‌ ద్వారా మొత్తం 399 కానిస్టేబుళ్ల ఖాళీలను భర్తీ చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.

అయితే ఒక్క విషయం మాత్రం మరిచిపోకండి. స్పోర్ట్స్ కోటాకు చెందిన అభ్యర్థులు మాత్రమే ఈ పోస్ట్‌లకు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అర్హులు. మరింత సమాచారం కోసం, అభ్యర్థులు అధికారిక నోటిఫికేషన్‌ను జాగ్రత్తగా చదవాలి. అభ్యర్థులు SSB కానిస్టేబుల్ డైరెక్ట్ రిక్రూట్‌మెంట్ కోసం అక్టోబర్ 15 వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.