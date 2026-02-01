  • Menu
Home  > కెరీర్ & ఉద్యోగాలు

Russia Job Openings for Indians: రష్యాలో భారీ కొలువులు.. పైప్ స్ట్రెయిటెనింగ్ ఆపరేటర్ పోస్టులకు దరఖాస్తులు.. నెలకు రూ. 72 వేల జీతం!

Russia Job Openings for Indians: రష్యాలో భారీ కొలువులు.. పైప్ స్ట్రెయిటెనింగ్ ఆపరేటర్ పోస్టులకు దరఖాస్తులు.. నెలకు రూ. 72 వేల జీతం!
x
Highlights

Russia Job Openings for Indians: రష్యాలో పైప్ స్ట్రెయిటెనింగ్ ఆపరేటర్ ఉద్యోగాలకు తెలంగాణ ప్రభుత్వ సంస్థ 'టామ్‌కామ్' నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. నెలకు రూ. 72,000 జీతంతో పాటు ప్రభుత్వ పర్యవేక్షణలో సురక్షితమైన నియామకం.

Russia Job Openings for Indians: విదేశాల్లో ఉద్యోగ వేటలో ఉన్న యువతకు తెలంగాణ ఓవర్సీస్ మ్యాన్‌పవర్ కంపెనీ (TOMCOM) మరో శుభవార్త వినిపించింది. రష్యాలోని ప్రముఖ పరిశ్రమలలో 'పైప్ స్ట్రెయిటెనింగ్ ఆపరేటర్' పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ ద్వారా ఈ నియామకాలు జరుగుతుండటంతో అభ్యర్థులు ఎలాంటి మోసాలకు గురికాకుండా విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది.

జీతం మరియు అర్హతలు:

వేతనం: ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నెలకు 60,000 రూబుల్స్ (భారత కరెన్సీలో సుమారు రూ. 72,000) లభిస్తుంది.

అనుభవం: పైప్ లేదా ట్యూబ్ తయారీ యూనిట్లలో పనిచేసిన అనుభవం ఉండాలి.

నైపుణ్యం: స్ట్రెయిటెనింగ్ మెషీన్లను ఆపరేట్ చేయడం, మైక్రోమీటర్ మరియు గేజ్‌లను ఉపయోగించడంలో నైపుణ్యం ఉండాలి.

ఫీల్డ్: ఫ్యాక్టరీ అనుభవం ఉన్న పైప్ ఫిట్టర్లు కూడా ఈ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

ముఖ్యమైన బాధ్యతలు (Job Role):

స్టీల్ పైపులను సరిచేసే (Straightening) మెషీన్లను సమర్థవంతంగా ఆపరేట్ చేయడం.

ఉత్పత్తి నాణ్యత, పైపుల సైజు మరియు భద్రతా ప్రమాణాలను నిశితంగా పర్యవేక్షించడం.

టెక్నికల్ డ్రాయింగ్స్ అర్థం చేసుకుని మెషీన్ సెట్టింగ్స్ మార్చడం.

దరఖాస్తు విధానం:

ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు వెంటనే తమ రిజ్యూమ్‌ను (Resume) [email protected] కు మెయిల్ చేయాలి.

ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తు లింక్: అభ్యర్థులు ఈ క్రింది గూగుల్ ఫామ్ ద్వారా నేరుగా అప్లై చేసుకోవచ్చు: 👉 TOMCOM Russia Job Application Link

మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించండి: 📞 98496 39539 | 94400 51452

ఎడిటర్ నోట్: టామ్‌కామ్ ద్వారా జరిగే ఈ నియామకాల్లో మధ్యవర్తుల ప్రమేయం ఉండదు. నేరుగా ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాల ప్రకారం పారదర్శకంగా ఎంపిక ప్రక్రియ సాగుతుంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick