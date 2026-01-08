  • Menu
Home  > కెరీర్ & ఉద్యోగాలు

RRB Exam Dates 2026: రైల్వే అభ్యర్థులకు అలర్ట్.. పారామెడికల్, టెక్నీషియన్, ALP పరీక్షల తేదీలు ఇవే!

RRB Exam Dates 2026: రైల్వే అభ్యర్థులకు అలర్ట్.. పారామెడికల్, టెక్నీషియన్, ALP పరీక్షల తేదీలు ఇవే!
x
Highlights

ఆర్‌ఆర్‌బీ 2026 పరీక్షల షెడ్యూల్ విడుదలైంది. అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్, టెక్నీషియన్, జేఈ మరియు పారామెడికల్ పోస్టుల పరీక్షా తేదీలు మరియు హాల్ టికెట్ వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

రైల్వే ఉద్యోగాల కోసం సిద్ధమవుతున్న అభ్యర్థులకు రైల్వే రిక్రూట్‌మెంట్ బోర్డు (RRB) శుభవార్త చెప్పింది. 2025లో విడుదల చేసిన వివిధ నోటిఫికేషన్లకు సంబంధించి ఆన్‌లైన్ రాత పరీక్షల (CBT) పూర్తి షెడ్యూల్‌ను అధికారికంగా విడుదల చేసింది. ఫిబ్రవరి మరియు మార్చి నెలల్లో ఈ పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు.

ఆర్‌ఆర్‌బీ పరీక్షల పూర్తి షెడ్యూల్ 2026:

రైల్వే బోర్డు వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, వివిధ కేటగిరీల పరీక్షా తేదీలు ఇలా ఉన్నాయి:

అడ్మిట్ కార్డ్ మరియు సిటీ ఇంటిమేషన్ వివరాలు:

పరీక్షకు హాజరయ్యే అభ్యర్థులు ఈ క్రింది కీలక విషయాలను గమనించాలి:

సిటీ ఇంటిమేషన్ స్లిప్: పరీక్ష జరగడానికి 10 రోజుల ముందు అభ్యర్థులకు పరీక్షా కేంద్రం ఏ నగరంలో ఉందో తెలిపే 'సిటీ ఇంటిమేషన్ స్లిప్' వెబ్‌సైట్‌లో అందుబాటులో ఉంటుంది.

హాల్ టికెట్ (Admit Card): పరీక్ష తేదీకి సరిగ్గా 4 రోజుల ముందు మాత్రమే అడ్మిట్ కార్డులను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవడానికి లింక్ యాక్టివేట్ అవుతుంది.

అధికారిక వెబ్‌సైట్: అభ్యర్థులు ఎప్పటికప్పుడు తాజా సమాచారం కోసం తమ పరిధిలోని ఆర్‌ఆర్‌బీ ప్రాంతీయ వెబ్‌సైట్‌లను (ఉదాహరణకు: rrbsecunderabad.gov.in) సందర్శించాల్సి ఉంటుంది.

ప్రిపరేషన్‌కు సమయం తక్కువే!

ఫిబ్రవరి రెండో వారం నుంచే పరీక్షలు ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో అభ్యర్థులు తమ రివిజన్‌ను వేగవంతం చేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (CBT) కావడంతో మాక్ టెస్టులు ప్రాక్టీస్ చేయడం ఎంతో అవసరం.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick