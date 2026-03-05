Jobs : పదో తరగతి అర్హతతో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో కొలువు.. రేపే లాస్ట్ డేట్
తిరుపతి ఎస్వీఆర్ఆర్ ఆసుపత్రిలో డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్, కౌన్సిలర్ తదితర పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. మార్చి 7లోపు దరఖాస్తు చేసుకోండి. మెరిట్ ఆధారంగా ఎంపిక ఉంటుంది.
Jobs : నిరుద్యోగులకు తిరుపతిలోని ప్రముఖ ఎస్వీఆర్ఆర్ ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి ఒక మంచి అవకాశాన్ని కల్పించింది. ఆసుపత్రిలోని డ్రగ్ డీ-అడిక్షన్ సెంటర్లో ఖాళీగా ఉన్న వివిధ పోస్టులను కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన భర్తీ చేసేందుకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. డ్రగ్స్, ఇతర వ్యసనాలకు బానిసైన వారికి విముక్తి కలిగించే ఈ కేంద్రంలో సేవలు అందించడానికి ఆసక్తి ఉన్నవారు ఈ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. మార్చి 7వ తేదీ దరఖాస్తుకు చివరి గడువుగా నిర్ణయించారు.
ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా మొత్తం 8 పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. ఇందులో ప్రాజెక్ట్ కోఆర్డినేటర్ కమ్ వొకేషనల్ కౌన్సిలర్ (1), డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ (1), పీర్ ఎడ్యుకేటర్ (1), వార్డ్ బాయ్ (1), యోగా థెరపిస్ట్/డ్యాన్స్/మ్యూజిక్/ఆర్ట్ టీచర్ (1), చౌకీదార్ (2), హౌస్ కీపింగ్ వర్కర్ (1) పోస్టులు ఉన్నాయి. ఒక్కో పోస్టుకు ఒక్కో రకమైన విద్యార్హతలను నిర్ణయించారు. పదో తరగతి నుంచి మొదలుకొని డిగ్రీ, డిప్లొమా చేసిన వారు వారి అర్హతను బట్టి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అలాగే సంబంధిత విభాగంలో పని అనుభవం ఉన్న వారికి ప్రాధాన్యత ఉంటుంది.
వయోపరిమితి విషయానికి వస్తే, జూలై 1, 2025 నాటికి అభ్యర్థుల వయస్సు 42 ఏళ్ల లోపు ఉండాలి. ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ అభ్యర్థులకు ఐదేళ్ల వరకు వయో సడలింపు లభిస్తుంది. దరఖాస్తు రుసుముగా జనరల్, బీసీ అభ్యర్థులు రూ. 250, ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులు రూ.200 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ ఉద్యోగాలకు ఎలాంటి రాత పరీక్ష నిర్వహించరు. అభ్యర్థులు సాధించిన అకడమిక్ మెరిట్ మార్కుల ఆధారంగానే ఎంపిక ప్రక్రియ ఉంటుంది. ఎంపికైన వారికి నెలకు కనీసం రూ.5,000 నుంచి గరిష్టంగా రూ.25,000 వరకు జీతం లభిస్తుంది.
ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు ఆఫ్లైన్ విధానంలో తమ దరఖాస్తులను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. పూర్తి చేసిన దరఖాస్తులను "అడిషనల్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ (ఏడీఎంఈ) సూపరింటెండెంట్ కార్యాలయం, ఎస్వీఆర్ఆర్ ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి, తిరుపతి" అనే చిరునామాకు మార్చి 7, 2026 సాయంత్రం లోపు అందజేయాలి. తిరుపతి పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉండి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో సేవలు అందించాలనుకునే వారికి ఇది ఒక గొప్ప అవకాశం.