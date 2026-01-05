ITI Recruitment 2026: హై-పేయింగ్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కోసం ఇప్పుడే అప్లై చేయండి!
ITI రిక్రూట్మెంట్ 2026: గ్రాడ్యుయేట్లు, టెక్నీషియన్లు & ఆపరేటర్ల కోసం 215 కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకోండి. నెలకు గరిష్టంగా ₹60,000 జీతం.
ఉద్యోగార్థులకు శుభవార్త!!!! ఇండియన్ టెలికాం ఇండస్ట్రీస్ (ITI) ఒప్పంద ప్రాతిపదికన యువత కోసం నియామక ప్రక్రియను ప్రకటించింది. వివిధ విభాగాల్లో ఆకర్షణీయమైన జీతంతో మొత్తం 215 ఖాళీలు ఉన్నాయి. అర్హులైన అభ్యర్థులు ITI అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. మీ కలల ఉద్యోగాన్ని పొందేందుకు ఇది ఒక సువర్ణావకాశం.
1️⃣ గ్రాడ్యుయేట్ పోస్టులు (Graduate Positions)
ప్రాజెక్ట్స్, ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్, ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్, టెక్నాలజీ, ప్రొడక్షన్ మరియు మార్కెటింగ్ విభాగాల్లో గ్రాడ్యుయేట్ ప్రతిభావంతుల కోసం ITI వెతుకుతోంది.
- వయోపరిమితి: 35 ఏళ్లు
- జీతం: నెలకు ₹60,000
- ఉద్యోగ స్వభావం: ఒక సంవత్సరం ఒప్పంద కాలం, పనితీరు ఆధారంగా గరిష్టంగా మరో 2 ఏళ్ల వరకు పొడిగించే అవకాశం ఉంటుంది.
2️⃣ టెక్నీషియన్ పోస్టులు (Technician Positions)
ప్రాజెక్ట్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్, టెక్నాలజీ మరియు ఇతర సంబంధిత విభాగాల్లో టెక్నీషియన్ల కోసం దరఖాస్తులు కోరుతున్నారు.
- వయోపరిమితి: 35 ఏళ్లు
- జీతం: నెలకు ₹35,000
- ఉద్యోగ స్వభావం: ఒక సంవత్సరం ఒప్పంద కాలం, పొడిగింపు అవకాశం ఉంటుంది.
3️⃣ ఆపరేటర్ పోస్టులు (Operator Positions)
ప్రాజెక్ట్స్, కంప్యూటర్స్, ప్రొడక్షన్ మరియు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ విభాగాల్లో ఆపరేటర్ ఖాళీలు ఉన్నాయి.
- వయోపరిమితి: 35 ఏళ్లు
- జీతం: నెలకు ₹30,000
- ఉద్యోగ స్వభావం: ఒక సంవత్సరం ఒప్పందం, పనితీరును బట్టి 2 ఏళ్ల వరకు పొడిగింపు ఉంటుంది.
దరఖాస్తు చేసుకోవడం ఎలా?
ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ itiltd.in ను సందర్శించండి.
నియామకానికి సంబంధించిన అధికారిక నోటిఫికేషన్ను వెతికి, దరఖాస్తు చేసే ముందు అర్హత ప్రమాణాలను జాగ్రత్తగా చదవండి.
గడువు ముగిసేలోపు ఆన్లైన్ దరఖాస్తును పూర్తి చేసి సమర్పించండి.
ప్రముఖ సంస్థలో కెరీర్ను ప్రారంభించాలనుకునే యువ గ్రాడ్యుయేట్లు మరియు టెక్నీషియన్లకు ఇది మంచి వేదిక. మంచి వేతనంతో పాటు వృద్ధికి అవకాశాలు ఉన్న ఈ అవకాశాన్ని జారవిడుచుకోకండి.